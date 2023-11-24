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【桃園】 紅寶石平價港式飲茶｜超在地懷舊老店，純手工平價港點，就連香港友人也認證的好吃。

2023-11-24 16:55:23 mika 人氣：927
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窩客好文

mika

發表篇數：451篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：紅寶石港式飲茶
phone03-2289-301
place桃園市桃園區壽昌街20巷56號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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知道這家港式料理很久，但我反而是被香港朋友推薦才來的，畢竟連香港人都認證的港式料理就感覺很可信！這家主打香港老師傅的純手工平價港點是間老店，老師傅已仙逝現由徒弟傳承，因此很多在地人覺得口味變了，但對初次來訪的我來說，還是挺好吃的，而且口味偏清爽不油膩。

紅寶石平價港式飲茶｜交通位置

位於桃園市立游泳池中平路附近，可停泳池停車場。

 

不管裝潢還是招牌都超懷舊的一家店。

港式飲品也可以外帶單買。

這裝潢看起來就很有年代感

紅寶石平價港式飲茶｜MENU

不收取服務費，不提供電話訂位，只能現場候位。

餐點價格從60元～230元之間
確實走平價港點路線，現在很多港點都精緻化了。

朋友帶寶寶出來吃飯
被店內阿姨們讚不絕口，直說這腿養的真肥。

凍檸七＆絲襪奶茶｜NT$.60元

一杯60元也不算貴！口感偏淡但爽口好喝。

廣州炒麵｜NT$.160元

炸過後再淋醬的炒麵作法很獨特，吃起來脆香脆香
醬汁鹹甜鹹甜還加不少料，朋友說第一次吃這種麵體很新鮮。

醬汁鹹甜還勾欠，搭配脆香麵體，多層次風味，口感很豐富。

魚子燒賣｜NT$.70元

這燒賣就中規中矩了，吃起來有點一般。

但魚子清晰可見，用料部分倒是很可以。

酸甜咕咾肉｜NT$.220元

這個好吃！超推薦。
酸甜夠味，而且炸肉外酥內維持嫩口嚼勁，好吃。

腐皮鮮蝦捲｜NT$.90元

腐皮炸的確實也夠酥，蝦漿新鮮好吃，鮮甜彈牙。

這一道我也挺推薦的，口感很和諧美味。

臘味蘿蔔糕｜NT$.70元

招牌必點，純手工製作無防腐劑
除了有白蘿蔔、在來米這些基底以外還加了金鉤蝦、臘腸臘肉肝腸等…
多了獨特的臘香味兒，加上煎的也夠酥，外酥內軟嫩入口即化，確實不愧是招牌。

法蘭西多士｜NT$.60元

這個也蠻好吃的，一樣是炸過後淋上蜂蜜加塊起士
外酥內軟Q帶嚼勁，裡面包的是花生醬，濕潤度還行，整體挺加分的。

花生很香甜又夠濕潤，
酥脆軟香還有花生醬加持，要不是太包肥，真想吃完。

兩個人點一桌是有點太罪惡了！
不過以港式料理來說，真的偏爽口不油膩，吃完沒什麼負擔感
雖然大家都說以前更好吃，但我個人覺得現在也不賴。

紅寶石平價港式飲茶

地址：桃園市桃園區壽昌街20巷56號
電話：03 2289301
時間：11:00–14:00、17:00–20:30｜每週一公休
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喜歡旅行 喜歡出走 出走是為了更深刻回到原來的位置^^

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