這家是在地人氣排隊早餐老店，非得早起才吃得到，不到10點就賣光這樣。生意好到要分類排隊，豆漿、蛋餅、燒餅想吃什麼分開排，都想吃的話就…有得排了XD。

在地人都愛蛋餅夾油條 還有鹹豆漿來配！但我覺得他們家的燒餅油條就很強了，個人最愛混漿，蛋餅單吃比較香，炭烤燒餅也是必點，總之這家人氣早餐店，來桃園沒吃過就….也不會怎樣啦！

阿華師豆漿店｜交通位置

位於中山路366號，這裡停車蠻有難度的。

原本阿華師在南門市場文化街巷弄內，本來就是桃園在地人的最愛，後來換地方開店面後，生意只有更好而已，現在想吃必須得早起，真是折磨死我這個夜貓子了。

早上這種盛況是日常

真的生意好到很誇張，還要烙人分工排隊才行。

別看小小一家店，人家分工很明確

結帳、包裝、蛋餅、豆漿、燒餅每一區都有明確標示，分區排隊

如果你蛋餅、豆漿、燒餅都要吃的話，一個人真的要排三次隊。

不過即使店裡面再忙，員工還是非常親切熱情

最好笑的是熟客也非常熱情，會主動推薦並提醒我們要點哪些。

這位應該是阿華師本人吧！？

現場直接揉麵團，都是當日現做的燒餅油條蛋餅。

想吃就得乖乖排隊。

雖然很多人點鹹豆漿，但我認真吃不懂

我個人推薦混漿啦！豆漿跟米漿混在一起，很香欸。

炭烤燒餅還是必點的

這家燒餅真的很香Q有嚼勁，很喜歡。

蛋餅也很受歡迎

但燒餅夾蛋餅就是碳水炸彈啊！

其實分開吃也好吃啦。

這裡的蛋餅都是現桿麵糰直接煎

蛋餅皮比較薄脆一點，我是覺得很純樸風味。

蛋餅包油條我比較推啦！

口感上就多了脆香，風味層次部分比較豐富。

可能我們拍照太認真，所以熱心的熟客說你可以去拍他們炸油條啊！

我一臉黑人問號，別人的廚房是可以說進就進的嗎？欸，還真的可以XD

油條真的是現桿麵團現炸的

而且好粗一條，炸的很酥脆

這樣端出來有點壯觀。

阿華師豆漿店｜MENU

其實賣的品項很簡單，就中式早餐

蛋餅、燒餅、豆漿、米漿然後其他就是各種混搭這樣。

價格約在15元～60元不等，還是在銅板小吃的範圍內。

鹹豆漿｜NT$.20元

首先介紹我吃不懂的鹹豆漿，真的超多人點的。

這樣一碗才20元是真的很划算，而且料超多，還有加油條呢。

其實就是有加油條的熱鹹豆花，口味蠻淡的。

反正我是吃不懂，不過在地熟客非常喜歡就是了。

豆漿就中規中矩，水準內。

我們點了燒餅包蛋餅/燒餅加油條/蛋餅包油條/燒餅加蔥蛋 這四種。

蛋餅包油條｜NT$.60元

我個人是最喜歡蛋餅包油條的吃法，而且裡面還有包一層燒餅，一薄一厚加上脆香的油條還有蛋香加持，好吃欸。而且推薦這個一定要現吃，油條會很酥脆也比較不油膩這樣。

重點是裡面還有刷一層甜鹹醬汁，讓口感更加分。

燒餅包蛋餅｜NT$.60元

這個就真的各自精彩就好，在一起吃感覺就沒這麼和諧。

而且這真的是碳水炸彈，減肥的朋友選一種吃就好，兩個一起吃很包肥。



燒餅加油條｜NT$.60元

炭烤燒餅很香酥帶嚼勁，口感挺紮實的，就是純粹的麵粉香氣帶點淡淡的炭香味，油條真的尺寸有點粗，吃起來脆香過癮。

燒餅加蔥蛋｜NT$.60元

燒餅烤的外層帶酥脆還灑了一點白芝麻

中間夾蔥蛋是最樸實也最純粹的美味，我也喜歡。

中間鹹甜沾醬很加分喔。

我發現在地人都喜歡這樣吃

鹹豆漿＋油條燒餅，大家可以參考在地人這樣點。

總之，這家確實很好吃，各方面都很夠水準，給推！



阿華師豆漿店

地址：桃園市桃園區中山路366號

時間：05:30–10:00｜每週一公休

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