自從去台南吃過正宗道地的溫體牛肉湯後，就對這溫體牛肉鍋標準提高很多，但這間位在台北市中山區吉林路上的『牛肆湯鍋』真的是吃過一次就難忘，不難理解為何這間才剛開店不久的溫體牛肉鍋新秀可以這樣爆紅，在Google已經累積超過1000則評論分數高達4.4顆星，最大魅力就是他們家會回甘的蔬菜湯頭搭配每天直送的新鮮溫體牛肉，先點現切的溫體牛直接熱湯下去就是最好吃的台南牛肉湯，店內還有現炒的牛肉料理，下飯又下酒。最近天氣真的變冷了這篇要好好收藏。

牛肆湯鍋～餐廳位置如何去？

『牛肆湯鍋』的位置在台北市中山區吉林路上，附近最近的捷運站是橘線捷運中山國小站，吉林路上有不少熱炒海產餐廳，像牛肆這樣的溫體牛肉火鍋還不太多。

『牛肆湯鍋』建議要線上訂位會比較好訂到，基本上你沒訂位要來吃只會看到這個訂位已滿的牌子。

店內生意超好，強烈建議一定要事先預訂不然撲空的機會相當大。

牛肆湯鍋～Google評論

『牛肆湯鍋』在網路上相當有人氣，Google上超過千則評論，分數保持4.4顆星分數挺高的。評論裡大多是稱讚老闆把台南的好味道帶來台北，還有新鮮的溫體牛肉表現很讚這樣。這也讓我增加了想要吃到他的決心。

牛肆湯鍋～用餐環境

『牛肆湯鍋』的用餐環境很舒適，木質桌椅搭配氣氛吊燈，整體氛圍營造的很溫暖。餐廳是兩個店面打通，座位大約可容納60位左右的客人。

這天去正逢用餐時間，整間店已經呈現爆滿狀態，生意真的好到沒話說。很意外的是店裡大多是年輕人居多。

檯前也有座位，如果人少可以選擇這裡的位置，還能近距離看到師傅切肉的畫面。

從一坐到位置就看到師傅現場切著當天直送的溫體牛，一盤盤排在一起看起來好療癒，整晚師傅手起刀落幾乎沒有停過。

一旁的湯鍋就是牛肆湯鍋的靈魂湯頭，裡面就可以看到相當多的蔬菜在裡面。

旁邊就是廚房，裡面爆炒的火焰也是沒有斷過，陣陣香氣一直撲鼻而來，相當促進食慾。

牆壁上有溫體牛肉不同部位的專用術語。

一旁還有醬料區，想怎麼吃自己調，但老闆也有道地台南人的吃法，薑絲+醬油膏+豆瓣醬，另外想讓湯頭更好喝還可以再加點米酒。

牛肆湯鍋～菜單

來牛肆湯鍋一定要點他們的牛肉爐，有分大小爐就看你人數多少。基本牛肉爐就有牛腩、蔬菜、火鍋料等配料，其他想要加在火鍋裡面一起品嚐的配料就另外再加點。兩個人來這吃也是沒有問題，上選溫體牛肉必點，雖然一份就要價NT$380但我還是相當推薦。其他的肉品也都是均一價NT$380。

除了牛肉鍋外，還有他們家的炒牛肉也是人氣推薦，另外這次沒有吃到的預訂小食下次要來試試。再來就是加點的火鍋料，整體的品項不算多，但絕對可以吃得很滿足。菜單最後還有正宗的台南牛肉湯的正宗吃法，按照上面的調料還有步驟真的相當好喝。

牛肉爐（大）NT$1000

這鍋大鍋牛肉爐建議4人以上再點，裡面基本食材有牛腩肉、蘿蔔、高麗菜、玉米、豆腐跟番茄，另外還有兩款火鍋配料。

很喜歡這種蔬菜多多的湯頭，越熬越回甘。

品嚐肉品之前建議可以先喝點原味的蔬菜湯頭，層次很多配上滿滿的蔬菜裡面全是蔬菜的甘甜香氣，越喝越舒服。

大鍋的牛肉爐基本配的牛腩份量就不少。

牛腩肉已經燉煮的很透，湯滾了以後就可以開始品嚐，牛腩肉軟嫩中帶點咬勁，相當好吃。

同樣搭配前面的醬料品嚐台南正宗好味道。

牛筋NT$380

這天加點的牛筋肉也讓我們很滿意，牛筋處理的很到位，經過長時間熬煮已經相當的軟爛，可以吃到滿滿的膠原蛋白。

這個我也覺得是必點項目，就好像在吃果凍一樣的Q彈口感，超推。

上選溫體牛肉NT$380

這樣一盤是一人份的份量，建議一人必點一份。

這樣高級的牛肉拿來做牛肉湯最棒，只要讓蔬菜湯的高溫讓牛肉呈現5-7分熟就是最棒的溫體牛肉口感。

漂亮的鮮紅色還帶點油花這牛肉賣相真的很不錯。以份量來說這樣一盤大約是台南牛肉湯2-3碗的份量，我覺得算是給得很大方。

帶著黏性就是直送溫體牛肉特色。

台南牛肉湯吃法

1.先在碗裡加入一些溫體牛，可以再加入一些薑絲。

2.將煮滾的湯頭直接淋在牛肉上。

3.這蔬菜湯頭自然的甜度跟溫體牛肉搭配真的無敵了，這樣一碗只用不到10分之1的牛肉，這樣帶點粉紅色就是最好吃的熟度，溫體牛肉質軟嫩

4.想讓湯頭更有層次，可以再加點米酒更提味。

我自己是喜歡更生一點的，在湯裡燙個幾秒鐘就拿起來。

後面再來放上手工魚餃，他們的魚餃吃得出是真功夫，用料很實在每顆個頭都滿大的。

高麗菜炒牛肉NT$200

沒點到需要事先預訂的特色小食，熱炒料理就不能錯過。這天點的是網路上很推薦的高麗菜炒牛肉，以份量來說這樣200元也算是可以接受，重點是整體的味道超棒，這天忘記問可不可以加辣來炒，不然這個牛肉炒辣的一定更下酒。

牛肉熟度剛剛好，完全不柴，整個鑊氣超足這吃上一口就停不下來了。

看到旁邊桌的客人還有加價NT$250做雜炊，感覺很不錯，但我們整桌人已經飽到頭頂，完全塞不下任何東西，雜炊的部分就留到下次再來品嚐吧。

這天的『牛肆湯鍋』初訪真的太讓人滿意，這麼多人推薦不是沒有道理。他們的湯頭跟牛肉品質真的沒話說，蔬菜長時間熬煮的湯頭、每天產地直送的新鮮溫體牛、道地的台南牛肉爐真的很適合先在這樣冷颼颼的天氣來上一鍋，絕對暖心又暖胃，如果你也想要在台北找間厲害的溫體牛火鍋，那這間『牛肆湯鍋』一定要好好收藏。

牛肆湯鍋～店家資訊

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