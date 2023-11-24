龍爺鳳娘鍋品礁溪總店(fb粉絲團)(官網):宜蘭縣礁溪鄉和平路122號，電話:03 988 6689，營業時間:11:30-23:00

這兩天終於有一點像秋天，微涼的天氣想起早前在礁溪吃到，非常推薦的新開的火鍋店，說是新開其實也不全然是，因為龍爺鳳娘湯品在礁溪已然打鄉響名號，不止在地生根，也有許多觀光客慕名而去，這已經是他們在礁溪的第三個名牌，繼「龍鳳湯品」、「龍鳳粥品」後，這是第三個以火鍋為主打的第三個品牌「龍爺鳳娘鍋品礁溪總店」，同樣是視味覺都浮誇卻以能兼具美味的好店，並延續龍鳳湯品創新，養生，美顏料理的初衷。以台北的價位來說，這三號店cp值也蠻高的，點主鍋後菜盤.飲料.水果.甜品.冰品都吃到飽，鍋底方面有六、七種可以選擇，很多像燕麥奶鍋、菊花鮮魚、椰子雞湯都很特別。

龍爺鳳娘鍋品礁溪總店離礁溪火車站和溫泉街有一點小遠，但對於喜歡散步的我來說，完全不是個事，它就在「龍鳳粥品」附近。也可以在礁溪轉運站 搭乘市區公車，在寒松樓站下車 ，步行1分鐘即可抵達。

不愧是許多網美的礁溪愛店，連門口候位區的椅子都帶點歐式浪漫，我們去的那天是開慕的第二天，沒想到六點多居然已經坐滿七八成的客人。

餐廳座位比我想像大上許多，前面兩個區塊加起來應該有100多個座位，當天有團客把後半全包了...我還得等到他們走了才能拍到空景....，座位以四到六人為主的方桌，每個人都有一個自己的鍋，以電磁爐的方式，安全性相當好。當天現場不少帶著小朋友一起來吃火鍋的。

台灣這幾年越來越多個人火鍋，但個人覺得像這樣可以一群人一起吃，但每個人自己一鍋，可以選自己喜歡的湯底，愛涮什麼就涮什麼，又可以享受人多分攤多吃一些料理的好處，同時也可以點一些比較貴且豐富的食材。龍爺鳳娘鍋品礁溪總店的湯底有多達十種，有一些別說吃過，連聽也沒聽過，如燕麥奶鍋.菊花鮮魚、椰子雞湯、酸菜豚骨等非常特別，而且都是純天然沒添加，由店家自行研發，頓時選擇障礙症發作..幸好，我們四個人一起來。除了主要副餐的每鍋一份(麵、烏龍麵、蛋)外，菜盤、飲料、水果、甜品、冰品都是自取吃到飽。

menu看了一下，四人決定直接攻頂，頂級雙人龍蝦海陸套餐，再單點一些肉品，配上菜盤無限吃到飽，一整個飽到不行，友人都非常滿意。

自助式菜盤區有二十多種，蔬食、菇類、丸類選擇性蠻多的，而且看起來都蠻新鮮的，特別是我喜歡的菇類蠻多樣的。

王子麵、冬粉、米粉、鍋燒麵都是自取，不要再跟我說吃不飽....。

水果、甜點雖然選項不多，但服務人員補餐的速度蠻快的，另外飲料、冰淇淋都有。

調味料區也有多達十種可自由調配，胡麻和豆腐乳非常正點。

頂級雙人龍蝦海陸套餐的龍鳳海鮮盤是真的有一點浮誇，引來旁邊一群大叔、大媽爭相湊熱鬧拍照，還七嘴八舌一直問多少錢......。

看了一下裡面有龍蝦、沙母、鮑魚、透抽、蛤蜊、鯛魚、明蝦、草蝦、白蝦，喜歡海鮮的友人看得心花怒放。

肉品是七選二(不可以重覆)。無骨牛小排、板腱肉、熟成au肩捲、雪花牛、前腿心等五種牛肉(份量不太一樣)，另外有松阪豬和小羔羊的非牛肉選項，詳細請參考前方菜單。

湯底我們選了四種不同的，分別是菊花鮮魚.椰子雞湯、泰式冬蔭功和港式麻辣鍋。

港式麻辣鍋真的蠻港式的，和台灣的麻辣湯底有所不同，香辣不過嗆，帶著微微的麻，整體來說略為油了一點，但涮肉和海鮮後又顯得恰到好處。

個人非常喜歡龍皇海鮮鍋，大量鮮蝦螃蟹爆炒每天現熬，，真材實料滿滿誠意，尤其和海鮮特別的搭，建議主食是選海鮮的，一定選這個湯底。

菊花鮮魚鍋據說是老佛爺慈禧很喜歡的湯頭，就服務生的說法是用宜蘭山泉鱸魚先煎後煮至奶白色再加入菊花。這湯非常特別，入口是意外清爽的純白魚湯的鮮，加上一點中藥枸杞等的溫潤，菊花入鍋更是視味覺雙享受，女性友人特別喜歡。

前些時候去福州嚐到當地的椰子雞鍋一嚐驚為天人，但這裡的椰子雞湯鍋又有一點不太一樣，用得是台灣椰子文昌雞，因為純天然，所以越煮會越香甜，裡面還有份量十足的椰子肉，滿滿的南洋清爽風，還添了一些乾燥花瓣和蟲草花等中藥。

這一盤北海道a5和牛前腿心水準相當高，，肉嫩不在話下，油質的甜度和化口，真心讓我一口接一口，這個我一個人一盤輕輕鬆鬆真的不誇張，後來我們又另外加點了兩盤，單點638(5oz)，個人覺得物有所值。

無骨牛小排，雖然油質沒有剛剛北海道和牛那麼的甜，但整體的肉香、油甜較為平均，吃多也不會太過膩口。

接下來是這個套餐的主key，滿滿海鮮鍋...為了拍照有畫面，我一股腦都丟進我的鍋...什麼龍蝦、沙公、鮑魚、明蝦，通通像泡個人湯般擠進去..好像在泡礁溪溫泉般..。但，我不得不說，最後那個湯頭，真的是好銷魂，好好喝....像在喝非常高級的海鮮冬蔭功湯....鮮得亂七八糟。

特別推薦的是這裡的龍蝦，過往這類的火鍋龍蝦都是視覺多於味覺，但這裡的龍蝦真的肉大塊又彈又嫩，好吃得亂七八糟，尤其是涮這個龍皇海鮮鍋超過癮，龍蝦頭上還有一些蝦膏也很正點。

沙母的蟹膏、蟹黃也很過癮，蟹肉也蠻札實的，鮮甜得很可以，以這個價位來說真的物超所值。

蝦子有明蝦、草蝦和白蝦，個頭都相當大，尤其是明蝦又大又甜又鮮又脆，後來愛吃蝦的友人又加點了一份568，問了才知原來是澎潮的大明蝦，超讚。

不得不說，友人挾的、擺的比我自己挾的、擺的漂亮100倍.......雖說是自助無限供應，但這些菜盤的水準真的不差。但，老實說，我在涮完北海道和牛和海鮮後已然陣亡，什麼菜、水果、甜品、冰淇淋我通通沒吃.....菜盤也只吃了幾口我愛的菇菇，便結束了滿足的礁溪溫泉之外...作夢還夢見龍蝦、沙母跟我說好擠......。

龍爺鳳娘鍋品礁溪總店(fb粉絲團)(官網):宜蘭縣礁溪鄉和平路122號，電話:03 988 6689，營業時間:11:30-23:00

官網連結:http://www.longfengsoup.com/

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