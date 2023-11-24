來去桃園吃肉肉！桃園最近超夯的燒烤「吃肉肉燒肉専門店」，菜單吃到飽價格有799、929和988元三種選擇，愛吃肉和海鮮的建議直接選988元吃到飽，食材超過70種還有金牌啤酒和百威啤酒喝到飽暢飲，另外還有超優惠的兩吃方式，＋169元就可以多一大鍋麻辣烤魚或酸菜烤魚。

如果想吃更好的肉品，「吃肉肉燒肉専門店」新菜單還有限時的日本A5和牛吃到飽推薦，來自北海道、宮崎縣、兵庫縣等地的日本和牛，超讚的！（和牛吃到飽活動時間2023/11/15-2024/1/15）

桃園燒烤吃到飽 吃肉肉燒肉専門店 位置

吃肉肉燒肉專門店地點位在桃園春日路、JC PARK旁邊，要搜尋JC PARK美食也可以參考吃肉肉，招牌相當明顯，開車或騎車都很方便，附近很多停車場。

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Times JC PARK停車場：桃園市桃園區春日路618號

Times JC PARK春日店2停車場：桃園市桃園區春日路680號

俥亭停車場：桃園市桃園區春日路690號旁（全聯福利中心與丁丁藥局中間）

Times經國路停車場：桃園市桃園區經國路21號。

建議可以停Times JC PARK春日店2停車場或俥亭停車場，走路到吃肉肉只需3分鐘。平日上限$50/天、假日上限$100/天

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吃肉肉燒肉專門店

地址：桃園市桃園區春日路636號2樓

電話：03-3567766

營業時間：

週一至週四 11:30~15:30、17:30~22:30 (週五至凌晨0:00)，

週六 11:00~凌晨0:00 (週日至23:30)

粉絲團：吃肉肉燒肉專門店

線上訂位：吃肉肉線上訂位

食記：【桃園燒烤】吃肉肉燒肉専門店，桃園燒肉吃到飽推薦！

桃園燒烤吃到飽 吃肉肉燒肉専門店 菜單

吃肉肉燒肉專門店菜單

必點的有手工牛舌、安格斯橫膈膜、美國Prime牛肉、澳洲M9和牛、肋眼牛排、西班牙伊比利豬和戰斧豬等通通吃到飽無限享用，海鮮控也有大滿足，除了燒烤吃到飽還可以加價169元多了麻辣烤魚，等於火烤兩吃的概念，最誇張的是還有好喝的杯裝飲料，完全不輸手搖飲料店。

成人不分午餐/晚餐/平日/假日皆為統一價位

一般菜單：$799 / $929 / $988元

另外$988元+99還可以升級生食級干貝、果香豬小排、四本三田沙瓦和日本SAPPORO生啤酒吃到飽、喝到飽

兒童

90cm以下 : 免費

90～110cm：150元

110～140cm：半價

140cm以上：以成人價位計算

（140cm以上小學生憑證件半價。無攜帶證件則以成人價位計算。）

★消費支付方式：現金、信用卡

預約制和牛菜單：$1088/$2280/$2980，一定要訂位才能吃到喔！（和牛吃到飽活動時間2023/11/15-2024/1/15）



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量

桃園燒烤吃到飽 吃肉肉燒肉専門店 自助吧

「吃肉肉燒肉専門店」亮眼的裝潢，經過一樓也會覺得很吸睛，走上二樓就看到很可愛的大公仔候位區。

「吃肉肉燒肉専門店」是桃園很熱門的燒肉吃到飽，平日來也是客滿，真的一定要訂位！有好幾組沒訂位就在旁邊排隊等待。

生意真的很好，我看每桌幾乎都點最高價位的，有啤酒喝到飽，吃燒肉配啤酒就是讚。

吃肉肉燒肉專門店也有隱密包廂區座位，不過當天有人訂位就不好意思拍囉！

不喝酒也有超多飲料和甜點選擇～

可樂、雪碧、霜淇淋、巧克力冰沙、可爾必思、無糖綠茶和咖啡機等～

這季節吃烤鮮蚵最讚啦！我拿了好幾盤，超新鮮！

旁邊還有海螺也是必拿，海鮮控的最愛～

另一區還有醬料、白飯、滷肉、湯品等都是自取吃到飽，經典蔥鹽醬和燒肉最對味，不過烤肉醬也有幾種推薦，多樣選擇才不會膩。

這天喝到蘿蔔排骨湯，味道很濃郁呢！這天氣來一碗真的很適合。

另外一區還有蔬菜、水果和冰淇淋，看到我愛的玉米筍整個開心。

一定要試試看吃肉肉提供的冰棒，超多日本品牌的冰品，單買一個都不便宜，只能說老闆真的太敢啦！我朋友就拿了六個，我們大概吃了價值五百元的冰品。

桃園燒烤吃到飽 吃肉肉燒肉専門店 評價

座位下的抽屜有提供濕紙巾和牙線，這個先加分。

除了自助區食材吃到飽，還有超多種食材可以透過平板點餐，直接整台平板給客人點餐，上面還有圖片提供參考。

雖然客滿生意超好，但送餐的速度也不會很久，看這擺盤還有肉的厚度真是賞心悅目啊！

先來個開胃菜，點了韓式泡菜、毛豆、醃白蘿蔔、黃金泡菜、裙帶菜等小菜，泡菜還可以夾生菜包肉。

盤子旁邊有標上品名，這樣點好幾樣肉也可以認得，不然每次上菜都唸好快，根本忘記是什麼肉。

安格斯橫隔膜

肉質稀少的部位，很適合做燒肉推薦，本身帶有特殊的香氣，味道比較重，烤完口感柔嫩多汁，搭配啤酒剛好！

Prime熟成肋眼牛排 / 厚切紅屋丁骨牛排

必點的Prime熟成肋眼牛排，是吃到飽燒肉店較高價位常出現的肉品，厚切肉質大塊，烤完柔嫩多汁、肉香十足又好吃！

每次吃燒烤都點兩三輪，吃得超滿足。

燒烤吃厚切最過癮了！紅屋丁骨牛排也是厚切出場，肉質柔嫩帶嚼勁，牛骨還可以拿起來啃，超香的！

紐西蘭牛舌

最高價位吃到飽才有牛舌部位，去單點燒烤店就要好幾百，來這邊吃超值啊！烤完把蔥鹽醬包進牛舌，鹹香多汁，好好吃！

厚切安格斯牛小排

每次去牛排店都會點牛小排，來這可以吃到飽超讚，整塊原肉裁切的厚切牛小排，這肉質可以媲美單點店，肉質鮮美帶嚼勁，撒點玫瑰鹽提味就很棒。

美國SRF極黑和牛

豐富的油花，烤完柔嫩多汁，味道香甜～

PRIME霜降牛小排

我很愛富有油花的牛肉，這個部位就很適合我，連點了兩次！肉質軟嫩、鮮甜好吃！

西班牙伊比利梅花豚 / 西班牙頂級松阪豬

吃肉肉燒肉専門店除了牛肉很強，連豬肉也是！算一下最高價位的牛肉就有19種、豬肉也有10種，其他還有雞鴨羊等肉品，全部吃一輪就超過吃到飽價位。

麻辣烤魚 +169元 推薦五顆星

這天氣很是適合點這個加價的麻辣烤魚，不吃辣也可以點酸菜烤魚，這裡只要169元就能吃到一大鍋，但要注意份量超多，至少需要2-3人以上分享。

這鍋超正點，我覺得這價位應該是來交朋友的吧！

魚肉細緻鮮嫩，問店員才知道是長吻鮠(江團魚)，整鍋看起來紅通通超辣，但辣度大概就中辣，相當開胃過癮。

一旁還有豆皮、玉米筍、青椒等蔬菜類，把魚吃完還可以去自助區那些適合的食材來煮，一鍋兩吃的概念，多人聚餐吃燒肉真的可以點一鍋來嚐鮮。

988元菜單還有好吃懶人蝦，真的很適合懶得剝蝦的人點選，烤完直接吃。

除了懶人蝦還有金鑽白蝦、黑鑽草蝦和藍寶石蝦可選擇，店員有空時還有桌邊服務剝蝦，$988元+99還可以升級生食級干貝，讓我吃了好幾個啊～

九州小鮑魚

小鮑魚肉質甜脆Ｑ彈，烤完單吃原味或者搭配店家提供的蒜味醬油也很推薦。

傳香滷肥腸

愛吃肥腸的絕對必點，先滷過帶點醬香，肥而不膩，烤的脆脆的超下酒。

阿根廷大魷魚

來吃肉肉絕對必點必須點，烤的時候還可以涮上蒜味燒肉醬，脆脆彈牙的口感非常好吃，我和朋友都好愛啊！

吃燒烤最怕吃太多肉會很膩，這裡也提供幾種小菜和蔬菜類可以轉換口味，我最愛的櫛瓜、玉米筍還有酒蒸蛤蠣都是必點。

吃完燒肉，我最後專攻烤鮮蚵和海螺，新鮮肥美啊～搭酒最讚了！

原來需要另外加價的日本SAPPORO生啤酒，目前消費988元就送每人一杯（截止日請依照店家為主）

和朋友一致認同「吃肉肉燒肉専門店」可以開一間手搖飲料了！這天點了好幾杯都無雷，無糖茶飲也很推薦，吃燒肉還可以無限暢飲手搖飲，真的超特別。

每次吃到飽其實都很少吃冰，但吃肉肉的冰品實在太吸引人，日本進口的冰品啊～我和朋友都吃了好幾種不同口味，邊吃邊上網看一下價位XD

桃園燒肉推薦「吃肉肉燒肉専門店」，網路評價高的桃園燒烤推薦，初次來吃就對這評價很高，難怪生意這麼好，附近停車場多也很方便，這價位、食材真的非常可以！但記得一定要先訂位～推薦冬天來這可以點燒肉＋烤魚享受兩吃的方式！

吃肉肉燒肉專門店

地址：桃園市桃園區春日路636號2樓

電話：03-3567766

營業時間：

週一至週四 11:30~15:30、17:30~22:30 (週五至凌晨0:00)，

週六 11:00~凌晨0:00 (週日至23:30)

粉絲團：吃肉肉燒肉專門店

線上訂位：吃肉肉線上訂位

食記：【桃園燒烤】吃肉肉燒肉専門店，桃園燒肉吃到飽推薦！

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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