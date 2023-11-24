貳陸日全食餐廳 位於承億酒店26樓，提供午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐 $880起
餐廳挑高設計 大面落地窗採光明亮 ，用餐環境很有質感 座位區很舒適
嚴選當季食材 每月推出無國界美饌，餐點選項豐富 還有啤酒可以喝到飽
重點是可以看到高雄地標85大樓，還能欣賞亞灣區的美景 白天晚上都很美～推薦給大家！
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▲ 貳陸日全食餐廳 消費方式採主菜計算，成人平日午餐$880及晚餐$1080起
假日不分午晚餐$1280起，下午茶時段不分平假日每人$750元+10%服務費
▲ 平日午餐的菜單
▲ 🏷️ 燒烤橙汁鴨胸
現點現做的主廚精緻特餐 外皮煎得微微焦香 鴨胸肉質軟嫩
擺盤精緻 搭配燒烤橙汁非常對味😋
▲ 🏷️ 嫩煎有機寶石魚排襯海大蝦干貝佐香檸芥末仔醬汁
愛吃海鮮的推薦這道！蝦子鮮甜 干貝很大顆 滑嫩彈牙很鮮甜～
有機寶石魚排 肉質嫩滑肥美 可沾香檸芥末仔醬汁 很讚！
▲ 🏷️ 嫩煎伊比利豬排佐松露味噌醬
伊比利豬排厚實軟嫩 帶點油脂 可搭配松露味噌醬 別有一番風味～
▲ 自助吧的選項多樣 隨便夾都是滿滿一桌
有海鮮、生魚片、手捲、披薩、燒賣、沙拉、蔬食、麻辣燙等
飲料有現榨果汁、汽水、咖啡、熱茶、啤酒無限暢飲，有水果、甜點、蛋糕、麵包
還有現做的雞蛋糕！超香的～～～
▲ 還有柏克金啤酒 無限暢飲！快約你最愛喝酒的朋友一起來喝到飽！
▲ 這個月推出的泰國美食節 很吸引我
有我愛的泰式炒河粉、泰式檸檬魚、綠咖哩雞、酸辣夠味都好吃～
每個月都會推出不同的異國料理
▲每道都是經典的泰式料理
▲烤餅 披薩
▲燒賣、蒸排骨、包子
▲熱炒蔬食
▲ 海鮮區 有鮮蝦、小卷、小章魚、淡菜
▲ 綜合握壽司、泰式涼拌
▲ 現點現切的生魚片
▲沙拉、蔬菜捲、小點
▲生菜沙拉
▲ 現榨果汁、汽水
▲甜點、水果、布蕾
▲甜點
▲現做的雞蛋糕真的好香～外皮酥脆 淋上楓糖 超美味！
▲多種咖啡、茶類
最喜歡西西里 酸甜不苦澀非常順口！
▲ 柏克金啤酒 無限暢飲
▲冰淇淋區 有哈根達斯可以吃到回本😍
▲好喜歡這個藍色的冰淇淋 人魚眼淚 口味獨特很有記憶點
▲ 還有泰式經典甜點 摩摩喳喳 配料都是自己選的！好吃又滿足
▼ 價目表參考
官網：https://www.taiurbanresort.com.tw/restaurant-detail/All_day_dining/
🔍 貳陸日全食
📍 80623高雄市前鎮區林森四路189號26樓
☎️ 073355535
🕒 早餐 06:30–10:00
午餐 11:30-14:00 (最後點餐13:00)
下午茶 14:30-16:30
晚餐 17:30-21:00 (最後點餐20:00)
食記有時效性 依店家公告為主
[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]
總能讓我找到當地美食!!! 教你如何找美食/簡單方便/隨時隨地吃飯不煩惱