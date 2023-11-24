貳陸日全食餐廳 位於承億酒店26樓，提供午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐 $880起

餐廳挑高設計 大面落地窗採光明亮 ，用餐環境很有質感 座位區很舒適

嚴選當季食材 每月推出無國界美饌，餐點選項豐富 還有啤酒可以喝到飽

重點是可以看到高雄地標85大樓，還能欣賞亞灣區的美景 白天晚上都很美～推薦給大家！

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▲ 貳陸日全食餐廳 消費方式採主菜計算，成人平日午餐$880及晚餐$1080起

假日不分午晚餐$1280起，下午茶時段不分平假日每人$750元+10%服務費

▲ 平日午餐的菜單

▲ 🏷️ 燒烤橙汁鴨胸

現點現做的主廚精緻特餐 外皮煎得微微焦香 鴨胸肉質軟嫩

擺盤精緻 搭配燒烤橙汁非常對味😋

▲ 🏷️ 嫩煎有機寶石魚排襯海大蝦干貝佐香檸芥末仔醬汁

愛吃海鮮的推薦這道！蝦子鮮甜 干貝很大顆 滑嫩彈牙很鮮甜～

有機寶石魚排 肉質嫩滑肥美 可沾香檸芥末仔醬汁 很讚！

▲ 🏷️ 嫩煎伊比利豬排佐松露味噌醬

伊比利豬排厚實軟嫩 帶點油脂 可搭配松露味噌醬 別有一番風味～

▲ 自助吧的選項多樣 隨便夾都是滿滿一桌

有海鮮、生魚片、手捲、披薩、燒賣、沙拉、蔬食、麻辣燙等

飲料有現榨果汁、汽水、咖啡、熱茶、啤酒無限暢飲，有水果、甜點、蛋糕、麵包

還有現做的雞蛋糕！超香的～～～

▲ 還有柏克金啤酒 無限暢飲！快約你最愛喝酒的朋友一起來喝到飽！

▲ 這個月推出的泰國美食節 很吸引我

有我愛的泰式炒河粉、泰式檸檬魚、綠咖哩雞、酸辣夠味都好吃～

每個月都會推出不同的異國料理

▲每道都是經典的泰式料理

▲烤餅 披薩

▲燒賣、蒸排骨、包子

▲熱炒蔬食

▲ 海鮮區 有鮮蝦、小卷、小章魚、淡菜

▲ 綜合握壽司、泰式涼拌

▲ 現點現切的生魚片

▲沙拉、蔬菜捲、小點

▲生菜沙拉

▲ 現榨果汁、汽水

▲甜點、水果、布蕾

▲甜點

▲現做的雞蛋糕真的好香～外皮酥脆 淋上楓糖 超美味！

▲多種咖啡、茶類

最喜歡西西里 酸甜不苦澀非常順口！

▲ 柏克金啤酒 無限暢飲

▲冰淇淋區 有哈根達斯可以吃到回本😍

▲好喜歡這個藍色的冰淇淋 人魚眼淚 口味獨特很有記憶點

▲ 還有泰式經典甜點 摩摩喳喳 配料都是自己選的！好吃又滿足

▼ 價目表參考

FB：https://www.facebook.com/

官網：https://www.taiurbanresort.com.tw/restaurant-detail/All_day_dining/

🔍 貳陸日全食

📍 80623高雄市前鎮區林森四路189號26樓

☎️ 073355535

🕒 早餐 06:30–10:00

午餐 11:30-14:00 (最後點餐13:00)

下午茶 14:30-16:30

晚餐 17:30-21:00 (最後點餐20:00)

食記有時效性 依店家公告為主

[[ 每個人感受不盡相同，食記&感想僅供參考 ]]