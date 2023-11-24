林口美食推薦這家我家牛排林口A9店，我家牛排林口A9店在宣布落腳A9站環球百貨3樓時，當時就已經是未演先轟動，一開放訂位可以用秒殺來形容，現場候位幾乎都要一開門就要來拿號碼牌，不然很難吃到，聽說是全台最大的我家牛排，只要350元自助吧吃到飽，說什麼也要來朝聖！

我家牛排林口A9店｜交通方式＆停車資訊

【我家牛排林口A9店】就在林口捷運旁邊A9站環球百貨3樓，從捷運站走過來不用十分鐘的腳程，另外底下也有停車場可以停車搭電梯上來，衛星導航直接設定我家牛排林口A9店即可抵達，如果你沒有線上訂位，建議一開門就來卡位，抽個號碼牌，現場只能用人山人海來形容

外面都是滿滿等待人潮，這裡還有設置椅子可以坐，也有提供免費冰檸檬水

每組訂位上限為六位，六位以上需分開訂位，如需訂下個月的訂位，每月15號開放下個月的訂位，如果變灰色則是代表沒有，點我我家牛排林口線上訂位

然後特別要注意一點，我家牛排林口A9店只收現金不能刷卡或電子支付唷

我家牛排林口A9店｜用餐環境

我家牛排林口A9店號稱是『全台最大的我家牛排』，因為是新開的所以裝潢都很新，座位數也很多，座位區也算是寬敞舒適，但因為人潮爆滿，基本上餐期幾乎都是場場客滿，取餐自助吧有動線有設計過，所以拿餐的時候也不會大家擠在一起

我家牛排林口A9店｜菜單

2023我家牛排林口A9店菜單如下，用餐時段： 11:00-22:00，用餐時間兩個小時，我家牛排沙拉吧用餐費用：身高141公分以上350元，身高140~121公分以上280元，身高120~91公分(含)160元，

上面的價錢是還沒有加10%服務費進去唷，如果只是衝著自助吧，點最便宜的牛豬雞排380元即可

我家牛排林口A9店｜自助吧

來了！來開箱我家牛排林口A9店的自助吧，我家牛排總是被鄉民們戲稱是被自助吧耽誤的牛排館，不得不說以380元的排餐價位，這自助吧只能用超值來形容，首先是炸物區，炸魚、炸雞基本上是一定要拿的，光這兩樣就夠撐炸物區的場面，其他便宜貨就挑著吃吧

熱炒區就有一些炒麵、炒蔬菜、三杯雞、豆腐、魚下巴之類的熱炒，可以拿一點轉換口味也不錯

港式點心區，會不定時更換種類，但我覺得這個燒賣、包子類吃下去會嚴重影響戰力，所以這區我就沒拿了

台式鍋物料理，出乎意料的很好吃！有客家酸菜、白菜滷、桂竹筍、滷豬腳、麻辣綜合鴨血，滷豬腳跟麻辣綜合鴨血豆腐的水準大概跟外面賣的差不多，很可以

那個白飯要吃到飽學生們，可以來這邊吃，還有咖哩、肉燥飯給你吃到飽

冷盤小菜區，這區也是非常強大，竟然還有燙白蝦吃到飽！還有泡菜，毛豆、鵝掌之類的涼拌菜，目測7~8種以上跑不掉

醬料、湯品區，醬料有黑胡椒醬跟蘑菇醬自己裝，旁邊也有台式牛排三寶、紅人醬、BB辣醬、胡椒粒，可以自行取用，湯類有三種，奶油玉米濃湯、海帶蛋花湯等，奶油玉米濃湯還蠻好喝的

爆漿餐包區，有蒜味跟奶油兩種口味，烤過比較好吃

飲料區，可樂汽水機是基本的，還有義豐冬瓜茶、黑面蔡楊桃汁、咖啡等超多飲料可以選，而且很貼心的這裡還有提供冰塊，喝可樂就是要冰塊才爽啦

生菜沙拉區，生菜沙拉看起來好威，用來轉換肉質的油膩感最剛好了，冷藏櫃也是很夠力，可以保持生菜們的甜脆

看好了，全世界尚青的水果在我家！超猛水果區，直接超越200分的應該就是水果區了，五顏六色的水果，重點是都超級甜，而且非常厲害，不是拿那種劣質品給你，甚至連荔枝這種高檔貨也出給你吃到飽！基本上吃一輪，我水果吃最多，真的棒呆！

甜點區，種類也是多到一個嚇人，蛋糕、甜點起碼超過十種以上，冰淇淋、現擠的霜淇淋隨便你吃還有哈密瓜口味的！

等排餐的同時，先尬一波自助吧的餐點，炸雞、魚都很厲害，我吃了兩輪，然後水果類也是必吃主打，台式鍋物料口味也不錯，再來就是燙白蝦拿一盤滿滿吃爆，醬料區還有芥末可以拿唷

我家牛排林口A9店｜牛排、豬排、雞排

很多人來幾乎都是點基本款的牛排、豬排、雞排$380系列，後來觀察一下，如果點比較好的牛排，上菜速度會快很多，點基本款的反而要等比較久，然後品質落差我覺得也蠻大的，像是我朋友點的帶骨牛小排，真的是硬到一個不行，肉質整個乾掉

沙朗牛排，五分熟，出乎意料軟嫩多汁，加點黑胡椒醬更好吃

豬排，今天公認的第一名，因為有醃漬過，超級嫩，而且肉汁感很澎湃，就算不加調味料也很夠味

雞排，我們一至覺得應該退冰沒退好，吃起來雞排有點雞的腥味，要靠醬去壓過他

我家牛排林口A9店因為是最大間的，所以用餐環境氛圍算是相當舒適，自助吧的動線安排確實很不錯，補菜也很快，但真的用餐的人潮真的太多了，光是排隊等叫號就花上不少時間，建議可以先上網訂再來會比較輕鬆唷

我家牛排林口A9店

地址：新北市林口區文化三路一段2號3F

電話：02-26081893

營業時間：11:00-22:00

店家/景點資訊

店家名稱：我家牛排林口A9店

所在地址：臺灣新北市林口區文化三路一段2號3F

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：02-26081893

評價：★★★★★





延伸閱讀