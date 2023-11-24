2023年末，帶媽媽認識新智能！
還沒有開幕時，網友就知道我熱愛韓國文化、韓國美食，立刻飛鴿傳書來跟我說要開幕＂24H韓金智能拉麵＂
而且位置就在距離我也不太遠的楠梓
衝～哪次不衝！
店名：24H韓金智能拉麵－藍田創始店
地址：高雄市楠梓區大學東路147號（鄰近楠梓家樂福）
營業時間：24H
粉絲專頁：24H韓金智能拉麵
恰好跟上開幕活動~(文章PO出時已經結束)
開幕首三日（11/11-11/13）全系列拉麵半價
11/11-11/30凡購買一份拉麵加購冬瓜茶只要$10元
趁著好康最後一天，我利馬揪著媽媽前來～
沒能帶他去韓國前，先來吃吃韓國智能泡麵店先
而且是南部首店，真的是很值得一來⠀
附近蠻好停車的，吃完韓國拉麵也可以到家樂福走走
因為是24H營業，所以深夜來？半夜來？清晨來？或者是早餐來都可以
店外的牆面很有瞬間到韓國的FU
多元支付很方便
不知道大家跟我一樣會不會有疑問？
無人商店不怕宵小嗎？
現在監視器都這麼方便，相信宵小也不敢亂來！而且我們相信高雄人都是非常的有愛的～（台灣最美的風景就是人！）
裡面的空間非常明亮且乾淨
沒錯！人就是這麼多～大家真的都消息很靈通耶
而且不論幾點人就是這麼多
有冷氣也有衛生紙，非常的舒適
裡面的泡麵種類非常多，都是韓國口味～KOREA NOODLE
這可謂為是韓國泡麵博物館，瞬間以為來到韓國
有的是超市、超商見的到，有的可能就必須要到特定商店才能找到
24H韓金智能拉麵真的是應有盡有
現場除了包麵之外，也有杯麵可以挑選
首先，選定自己想吃的泡麵後先抽出
多種拉麵都有清楚標示，包括名稱、價格等等
選定之後就來去付錢啦！
因為是智能商店，所以基本上都是點餐機付款點餐
很難嗎？其實一點也不會耶
我老媽就用的很得心應手
按步驟進行，最後結帳就會跑出發票及單據！
沒錯喔～還有發票，非常貼心
如果真的不知道怎麼操作，現場也都有教學
不然就是跟著大家一起進行，SO EASY~
選擇包麵的大家可以取碗開始進行煮麵
幾包泡麵就取幾個碗，不要進行不必要的浪費喔
逐一加入所需的醬包、粉包，就可以進行煮食了
為什麼24H韓金智能拉麵會這麼深受大家喜歡？
其實除了特別方便、多款泡麵可以挑選之外，就是配料區可以自行取用！
真的超豐富的啦～你說這邊賣泡麵特別貴？
其實搭配上配料，我覺得很划算耶
有的當然被夾光了，若現場有服務人員會盡快補上
基本上青菜、豆芽菜、玉米、黑輪、熱狗、青蔥、泡菜...等等相當豐盛
在點餐機也可點購起司或是日後會增加的雞蛋
超豐盛的
接著放到煮麵機去做煮食
按照步驟進行，其實都不會太困難
接著就會開始注水
在烹煮的過程中你也可以看到螢幕上的倒數～
不用擔心不知道哪時候才會煮好
過程中香味不斷飄出，有夠香！
不用三分鐘，泡麵就好囉！！！！！
24H韓金智能拉麵中很多台煮麵機，所以大家等待的時間其實很短暫
快速、便利，重點是選擇性多
隨時在外面想吃韓國拉麵就能吃到
因為韓國拉麵畢竟不像台灣泡麵，熱水沖泡就能吃
多數都是要經過煮食的方式才能上桌享用
而24H韓金智能拉麵就是這樣誕生了
正所謂是：科技始終來自於人性～
現煮現吃真的很好吃耶
熱騰騰的湯頭、滑溜溜的拉麵
還有青菜、熱狗可以搭配，比我自己在家吃還豐盛
重點是吃完還不用倒垃圾，直接把吃完的東西收到回收區即可
又有得洗手，超方便
帶著媽媽來吃也不會覺得奇怪
媽媽甚至還覺得超特別，立刻傳上網去跟他的婆媽群組分享
揪團一起來吃也方便
來吧！
最方便、最多元、最夯、最新的24H韓金智能拉麵南部首家就在這邊喔~~~~
趕快一起來吃