2023年末，帶媽媽認識新智能！

還沒有開幕時，網友就知道我熱愛韓國文化、韓國美食，立刻飛鴿傳書來跟我說要開幕＂24H韓金智能拉麵＂

而且位置就在距離我也不太遠的楠梓

衝～哪次不衝！

店名：24H韓金智能拉麵－藍田創始店

地址：高雄市楠梓區大學東路147號（鄰近楠梓家樂福）

營業時間：24H

粉絲專頁：24H韓金智能拉麵



恰好跟上開幕活動~(文章PO出時已經結束)

開幕首三日（11/11-11/13）全系列拉麵半價

11/11-11/30凡購買一份拉麵加購冬瓜茶只要$10元

趁著好康最後一天，我利馬揪著媽媽前來～

沒能帶他去韓國前，先來吃吃韓國智能泡麵店先

而且是南部首店，真的是很值得一來⠀

附近蠻好停車的，吃完韓國拉麵也可以到家樂福走走

因為是24H營業，所以深夜來？半夜來？清晨來？或者是早餐來都可以

店外的牆面很有瞬間到韓國的FU

多元支付很方便

不知道大家跟我一樣會不會有疑問？

無人商店不怕宵小嗎？

現在監視器都這麼方便，相信宵小也不敢亂來！而且我們相信高雄人都是非常的有愛的～（台灣最美的風景就是人！）

裡面的空間非常明亮且乾淨

沒錯！人就是這麼多～大家真的都消息很靈通耶

而且不論幾點人就是這麼多

有冷氣也有衛生紙，非常的舒適

裡面的泡麵種類非常多，都是韓國口味～KOREA NOODLE

這可謂為是韓國泡麵博物館，瞬間以為來到韓國

有的是超市、超商見的到，有的可能就必須要到特定商店才能找到

24H韓金智能拉麵真的是應有盡有

現場除了包麵之外，也有杯麵可以挑選

首先，選定自己想吃的泡麵後先抽出

多種拉麵都有清楚標示，包括名稱、價格等等

選定之後就來去付錢啦！

因為是智能商店，所以基本上都是點餐機付款點餐

很難嗎？其實一點也不會耶

我老媽就用的很得心應手

按步驟進行，最後結帳就會跑出發票及單據！

沒錯喔～還有發票，非常貼心

如果真的不知道怎麼操作，現場也都有教學

不然就是跟著大家一起進行，SO EASY~

選擇包麵的大家可以取碗開始進行煮麵

幾包泡麵就取幾個碗，不要進行不必要的浪費喔

逐一加入所需的醬包、粉包，就可以進行煮食了

為什麼24H韓金智能拉麵會這麼深受大家喜歡？

其實除了特別方便、多款泡麵可以挑選之外，就是配料區可以自行取用！

真的超豐富的啦～你說這邊賣泡麵特別貴？

其實搭配上配料，我覺得很划算耶

有的當然被夾光了，若現場有服務人員會盡快補上

基本上青菜、豆芽菜、玉米、黑輪、熱狗、青蔥、泡菜...等等相當豐盛

在點餐機也可點購起司或是日後會增加的雞蛋

超豐盛的

接著放到煮麵機去做煮食

按照步驟進行，其實都不會太困難

接著就會開始注水

在烹煮的過程中你也可以看到螢幕上的倒數～

不用擔心不知道哪時候才會煮好

過程中香味不斷飄出，有夠香！

不用三分鐘，泡麵就好囉！！！！！

24H韓金智能拉麵中很多台煮麵機，所以大家等待的時間其實很短暫

快速、便利，重點是選擇性多

隨時在外面想吃韓國拉麵就能吃到

因為韓國拉麵畢竟不像台灣泡麵，熱水沖泡就能吃

多數都是要經過煮食的方式才能上桌享用

而24H韓金智能拉麵就是這樣誕生了

正所謂是：科技始終來自於人性～

現煮現吃真的很好吃耶

熱騰騰的湯頭、滑溜溜的拉麵

還有青菜、熱狗可以搭配，比我自己在家吃還豐盛

重點是吃完還不用倒垃圾，直接把吃完的東西收到回收區即可

又有得洗手，超方便

帶著媽媽來吃也不會覺得奇怪

媽媽甚至還覺得超特別，立刻傳上網去跟他的婆媽群組分享

揪團一起來吃也方便

來吧！

最方便、最多元、最夯、最新的24H韓金智能拉麵南部首家就在這邊喔~~~~

趕快一起來吃