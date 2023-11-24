【望龍埤鵝肉攤】位於宜蘭員山的望龍埤旁，這裏的CP值很高，價錢實惠又大盤，鵝肉鮮甜好吃。每人只要20元就享白飯、炒米粉、切仔麵、鵝湯米粉無限吃到飽！而且對面就是美麗的望龍埤，吃完飯可以散步遊湖，欣賞湖光山色，旅遊、美食一次搞定，難怪生意強強滾啊
望龍埤鵝肉攤 交通停車
- 地址：宜蘭縣員山鄉坡城路23-12號
- 營業時間：10：30～19：00
- 電話：03-922-8448
自行開車：Google導航輸入望龍埤鵝肉攤即可到達
停車場：望龍埤鵝肉攤有附設免費停車場，開車來很方便
望龍埤鵝肉攤 空間環境
門前的停車場還算滿大的，但因生意很好，所以如果用餐時間來還是得找一下
(入口處還有另一處可停車的空地)
半戶外用餐區，這一區比較寬廣，但涼涼的天氣來就很舒服
這裏算是鄉下地方，所以不能用一般餐廳的用餐環境來看待!! 但也還算不錯啦
室內冷氣用餐區
望龍埤鵝肉攤 點菜方式
其實第一次來的時候，店員忙進忙出，也沒什麼人招呼~~所以一時不曉得如何點餐
首先，找好位子坐下，拿點餐單寫好人數、桌號，勾選菜色，再拿單子進入這裏點鵝肉，再到一旁付錢
拿好收據後再放在桌上就好了。出菜時工作人員會劃上記號，證明出菜完單
這裏會將切好的鵝肉裝盤，上面也會寫好價錢，可以按人數多少，選好想吃的部份，然後再到一旁的付錢處付錢
這裏也有一些涼菜可選，那天挑的龍鬚菜才60元，價錢非常實惠啊
望龍埤鵝肉攤 菜單價位
這些價錢非常實在吧，難怪會吸引了很多人來吃，就連湯(小)的部份，都足夠三、四人來喝了
望龍埤鵝肉攤 心得評價
切盤鵝肉
這一盤因為有標明價錢，所以不會有受騙的感覺
鵝肉鮮嫩多汁，味道鮮美，本身就略有鹹味了，不用沾醬很好吃，來這裏一定要點啊！
不過，沾點辣椒醬也很過癮
龍鬚菜
加了蒜片清炒的龍鬚菜，清爽可口
鵝湯米粉、麵、米粉炒
鵝仔麵、米粉，味道清甜迷人，雖然簡單但很好吃，而且只要每人20元，就可以無限吃到飽
這要是帶正在發育的青少年來吃，保證吃的滿意
炒米粉也是無限量供應。
酸菜肚片湯
酸菜肚片湯
雖然是小碗，但份量讓三、四人來吃都不成問題。這個也很不錯吃
生炒香菇
生炒香菇，蔥段與辣椒大火熱炒，不用加肉片、新鮮香菇湯汁鮮美好吃，牙口不好的很適合這道
還有蚵仔酥也很好吃，小盤都等於人家的大盤了
望龍埤鵝肉攤 附近景點美食
位於望龍埤入口旁的【望龍埤鵝肉攤】離飛龍步道很近
車子停在望龍埤鵝肉攤停車場，對面就是步道入口處
步道好走，約走10分鐘可以到達平台，從高空俯看九曲橋景色更是迷人
餐廳位於望龍埤旁邊，用餐前後，很適合環湖散步，或走一下步道，很不錯的半日遊!
來到這裏，可以走走湖中步道，再沿著環湖步道，慢慢的品味這裏的山水之美
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