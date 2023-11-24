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望龍埤鵝肉攤》20元鵝肉切仔麵米粉吃到飽，鵝肉鮮嫩多汁，吃完還可欣賞湖光山色遊湖運動一下

2023-11-24 17:40:07 紫色微笑 人氣：102
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紫色微笑

發表篇數：1278篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉

造訪商家：望龍埤鵝肉攤
phone03-922-8448
place宜蘭縣員山鄉鄉坡城路23-12號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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望龍埤鵝肉攤位於宜蘭員山的望龍埤旁，這裏的CP值很高，價錢實惠又大盤，鵝肉鮮甜好吃。每人只要20元就享白飯、炒米粉、切仔麵、鵝湯米粉無限吃到飽！而且對面就是美麗的望龍埤，吃完飯可以散步遊湖，欣賞湖光山色，旅遊、美食一次搞定，難怪生意強強滾啊

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本文章重點(快速連結)

望龍埤鵝肉攤 交通停車

  • 地址：宜蘭縣員山鄉坡城路23-12號
  • 營業時間：10：30～19：00
  • 電話：03-922-8448

自行開車：Google導航輸入望龍埤鵝肉攤即可到達

停車場：望龍埤鵝肉攤有附設免費停車場，開車來很方便

望龍埤鵝肉攤 空間環境

門前的停車場還算滿大的，但因生意很好，所以如果用餐時間來還是得找一下
(入口處還有另一處可停車的空地)

半戶外用餐區，這一區比較寬廣，但涼涼的天氣來就很舒服
這裏算是鄉下地方，所以不能用一般餐廳的用餐環境來看待!! 但也還算不錯啦

室內冷氣用餐區

望龍埤鵝肉攤 點菜方式

其實第一次來的時候，店員忙進忙出，也沒什麼人招呼~~所以一時不曉得如何點餐

首先，找好位子坐下，拿點餐單寫好人數、桌號，勾選菜色，再拿單子進入這裏點鵝肉，再到一旁付錢

拿好收據後再放在桌上就好了。出菜時工作人員會劃上記號，證明出菜完單

這裏會將切好的鵝肉裝盤，上面也會寫好價錢，可以按人數多少，選好想吃的部份，然後再到一旁的付錢處付錢

這裏也有一些涼菜可選，那天挑的龍鬚菜才60元，價錢非常實惠啊

望龍埤鵝肉攤 菜單價位

這些價錢非常實在吧，難怪會吸引了很多人來吃，就連湯(小)的部份，都足夠三、四人來喝了

望龍埤鵝肉攤 心得評價

切盤鵝肉

這一盤因為有標明價錢，所以不會有受騙的感覺

鵝肉鮮嫩多汁，味道鮮美，本身就略有鹹味了，不用沾醬很好吃，來這裏一定要點啊！

不過，沾點辣椒醬也很過癮

龍鬚菜

加了蒜片清炒的龍鬚菜，清爽可口

鵝湯米粉、麵、米粉炒

鵝仔麵、米粉，味道清甜迷人，雖然簡單但很好吃，而且只要每人20元，就可以無限吃到飽
這要是帶正在發育的青少年來吃，保證吃的滿意

炒米粉也是無限量供應。

酸菜肚片湯

酸菜肚片湯

雖然是小碗，但份量讓三、四人來吃都不成問題。這個也很不錯吃

生炒香菇

生炒香菇，蔥段與辣椒大火熱炒，不用加肉片、新鮮香菇湯汁鮮美好吃，牙口不好的很適合這道

還有蚵仔酥也很好吃，小盤都等於人家的大盤了

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位於望龍埤入口旁的望龍埤鵝肉攤飛龍步道很近

車子停在望龍埤鵝肉攤停車場，對面就是步道入口處

步道好走，約走10分鐘可以到達平台，從高空俯看九曲橋景色更是迷人

餐廳位於望龍埤旁邊，用餐前後，很適合環湖散步，或走一下步道，很不錯的半日遊!

來到這裏，可以走走湖中步道，再沿著環湖步道，慢慢的品味這裏的山水之美

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