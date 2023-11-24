經典小吃人人愛，這家「孝三大腸圈」1968年創立到現在55年了，目前已經傳承到第三代。港都基隆也是美食小吃林立的地方，雖然地處小巷弄內，但營業時間一到還是人潮滿滿。從基隆火車站下車步行只要3分鐘就到了，一旁也有孝四路停車場，交通算是滿方便的。
本文章重點(快速連結)孝三大腸圈 交通停車
- 地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3號
- 營業時間：10:00~18:00 ，星期一公休
- 電話：02 2428 0579
自行開車：Google導航輸入「孝三大腸圈」即可到達
停車場：附近有孝四路停車場，開車來很方便
孝三大腸圈 環境介紹
店門口的招牌和紅布條很有意思，孝三 可是有註冊商標的哦。還寫著正宗老店!! 和很多小吃餐飲名店的故事一樣，背後都有兄弟分家~~的故事。所以孝三大腸圈申請了註冊商標。附近也有一家子也有一間老字大腸圈-菊姐大腸圈，好像和基隆孝三大腸圈是兄弟分家。
基隆因地狹人稠，所以很多名店都是在類似這樣的小巷弄之中，加上停了不少機車，所以最好步行來此!!
門口擺著攤車，蒸籠內擺放各式食材，包含當天現做的大腸圈、豬心、豬舌、豬肺及豬皮等豬雜，下方再用蒸籠保溫
一旁擺著電子秤，每樣都是現點現切，確認重量都一樣，
店裏簡單樸實，空間還算寬敞、但生意強強滾，人潮不斷
這裏擺滿了滿滿的大腸!! 好供應來往的饕客
大腸圈和一般糯米腸不一樣，這是用真的豬腸衣製作，所以尾段會有一個打結處，另外真實的食用口感也大不同
餐具與醬料自助區，醬料分成大辣、小辣與不辣，生辣椒醬油、辣椒醬與醬油膏。
孝三大腸圈 菜單價位
招牌大腸圈一份50元，其他都是內臟類的食材，一份20元～50元之間，還有基隆才有的吉古拉
孝三大腸圈 美食心得評價
大腸圈
上菜時，會集中放在一盤
第一口當然要來吃大腸圈囉，新鮮豬大腸做成的腸衣，外皮相當脆口，一口咬下就知道了
內餡主要是糯米，加上蝦米、油蔥提味。入口香氣濃郁，鹹香適中，口感Q彈好吃！
豬肺
豬肺
豬肺可是孝三大腸圈的招牌，一般不常見，這裏切的比較大塊，口感紮實Q彈，但沒什麼腥味
直接吃還帶點鮮甜呢，夾點薑絲再沾點醬料更是美味！
豬雜類的果然要新鮮才是王道啊
豬舌、 吉古拉
豬舌
沒有到日本吃牛舌，吃份豬舌也很不錯
這裏的豬舌一樣紮實Q彈，如果用烤的應該也很不錯
吉古拉
來到基隆一定要吃吉古拉，這有點像竹輪的配菜，用魚漿做成的，口感也很Q彈
豬血湯
豬血湯
豬血的口感非常滑嫩，這裏還加點沙茶提味，但不太重，味道很不錯
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孝三大腸圈 店家資訊
- 地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3號
- 營業時間：10:00~18:00 ，星期一公休
- 電話：02 2428 0579
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