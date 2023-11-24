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地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3號

營業時間：10:00~18:00 ，星期一公休

電話：02 2428 0579

自行開車：Google導航輸入「孝三大腸圈」即可到達

停車場：附近有孝四路停車場，開車來很方便

孝三大腸圈 環境介紹

店門口的招牌和紅布條很有意思，孝三 可是有註冊商標的哦。還寫著正宗老店!! 和很多小吃餐飲名店的故事一樣，背後都有兄弟分家~~的故事。所以孝三大腸圈申請了註冊商標。附近也有一家子也有一間老字大腸圈-菊姐大腸圈，好像和基隆孝三大腸圈是兄弟分家。

基隆因地狹人稠，所以很多名店都是在類似這樣的小巷弄之中，加上停了不少機車，所以最好步行來此!!

門口擺著攤車，蒸籠內擺放各式食材，包含當天現做的大腸圈、豬心、豬舌、豬肺及豬皮等豬雜，下方再用蒸籠保溫

一旁擺著電子秤，每樣都是現點現切，確認重量都一樣，

店裏簡單樸實，空間還算寬敞、但生意強強滾，人潮不斷

這裏擺滿了滿滿的大腸!! 好供應來往的饕客

大腸圈和一般糯米腸不一樣，這是用真的豬腸衣製作，所以尾段會有一個打結處，另外真實的食用口感也大不同

餐具與醬料自助區，醬料分成大辣、小辣與不辣，生辣椒醬油、辣椒醬與醬油膏。

孝三大腸圈 菜單價位

招牌大腸圈一份50元，其他都是內臟類的食材，一份20元～50元之間，還有基隆才有的吉古拉

孝三大腸圈 美食心得評價

大腸圈

上菜時，會集中放在一盤

第一口當然要來吃大腸圈囉，新鮮豬大腸做成的腸衣，外皮相當脆口，一口咬下就知道了

內餡主要是糯米，加上蝦米、油蔥提味。入口香氣濃郁，鹹香適中，口感Q彈好吃！

豬肺

豬肺

豬肺可是孝三大腸圈的招牌，一般不常見，這裏切的比較大塊，口感紮實Q彈，但沒什麼腥味

直接吃還帶點鮮甜呢，夾點薑絲再沾點醬料更是美味！

豬雜類的果然要新鮮才是王道啊

豬舌、 吉古拉

豬舌

沒有到日本吃牛舌，吃份豬舌也很不錯

這裏的豬舌一樣紮實Q彈，如果用烤的應該也很不錯

吉古拉

來到基隆一定要吃吉古拉，這有點像竹輪的配菜，用魚漿做成的，口感也很Q彈

豬血湯

豬血湯

豬血的口感非常滑嫩，這裏還加點沙茶提味，但不太重，味道很不錯

孝三大腸圈 店家資訊

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3號

營業時間：10:00~18:00 ，星期一公休

電話：02 2428 0579

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