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饗食天堂 LaLaport台中店｜台中東區美食．台中吃到飽推薦！台中LaLaport自助buffet吃到飽，最新饗食天堂秋

2023-11-24 17:50:06 Cyndi love's 享食天堂 人氣：103
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Cyndi love's 享食天堂

發表篇數：485篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 東區

造訪商家：饗食天堂 LaLaport台中店
place台中市東區進德700號3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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饗食天堂 LaLaport台中店｜台中東區美食．台中吃到飽推薦！台中LaLaport自助buffet吃到飽，最新饗食天堂秋季菜色(進德路/南館美食)

饗食天堂 LaLaport台中店台中東區進德路美食台中吃到飽推薦位在台中LaLaport南館美食餐廳台中自助buffet吃到飽，最新饗食天堂秋季菜色都在這裡，不可錯過的百道美食料理，趕緊訂位訂起來。

店家資訊

台中吃到飽推薦

饗食天堂 LaLaport台中店

地址：台中市東區進德路700號3樓(LaLaport 台中店南館3樓)

電話：04-2211-8111

營業時間：午餐11：30 – 14：00，下午餐14：30 – 16：30，晚餐17：30 – 21：30

饗食天堂 官網

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饗食天堂》環境介紹

小荻平時很愛的自助式吃到飽餐廳之一就是饗食天堂了，每次去必吃他們家的炸蝦跟甜點，饗食天堂在台中除了台中大遠百店，現在在LaLaport台中店也可以享用到啦，而且LaLaport台中店比台中大遠百店的座位數又更多了呢。

這次剛好有這機會平日的下午茶時段來享用饗食天堂，當天的人潮也是超多，只不過好像訂位不太容易，目前開放一個月內預訂，線上訂位開放時間為上午9:00，電話訂位接聽時間為上午10:00，有想要的日期時段就要提前預約起來喔。

LaLaport台中店的座位數有376個，無包廂，都是開放式座位，南北館停車場：汽車及大型重機，館內消費1000元可以折抵1小時，最高優惠6小時(含聯名卡2小時)；機車，館內消費300元可以折抵2小時，最高優惠6小時(含名卡2小時)。

這次的用餐體驗比較有感的是(跟之前在台中大遠百店用餐的差別)，前面剛開始花太多時間在排隊(大家都挺有秩序的排隊夾餐)，後來的狀況就比較好了，所以剛開始要趕快下好離手，另外吃冰淇淋可以提早吃不要最後才吃，後面的時候哈根達斯冰淇淋人就比較多需要排隊，但還好服務生有很貼心的幫大家挖冰淇淋服務。

饗食天堂》菜單價位

  • 午餐11：30 – 14：00，平日周一至五$868，周末、例假日$968。
  • 下午餐14：30 – 16：30，平日周一至五$698，周末、例假日$868。
  • 晚餐17：30 – 21：30，平日周一至五$968，周末、例假日$1068。
  • 未滿三歲以下之幼兒免費，三歲(含)以上~未滿六歲之幼兒酌收200元。
  • 六歲(含)以上~未滿十二歲之兒童半價，十二歲(含)以上，以成人計費。

以上價格均另加收10%服務費，平日如遇政府機關公告之國定假日、彈性放假日，皆以假日價格收費。

饗食天堂》餐點特色

提供五款現成湯品，海鮮巧達濃湯、香菇鮮筍雞湯…，其中秋季新菜有：香蒜菱角排骨湯，選用當令菱角、鮮蛤、排骨及蒜仁費時慢熬；秋栗南瓜濃湯，特選當令栗子南瓜，不能花太多的胃在湯品上容易飽就沒有盛了。

霸王櫻桃鴨捲餅，現捲的烤鴨一定也要吃啊，餅皮非一般外面賣的，好吃。

港式燒臘區，黃金馬蹄條、螺絲卷、芝麻球、功夫蜜汁叉燒、傳家滷味…。

現場還有現煎天使紅蝦，嚴選極地海域天使紅蝦，鐵板高溫現煎，以白酒、胡椒鹽與蒜香奶油調味，喜歡天使紅蝦的朋友們千萬不要錯過。

饗食天堂採開放式廚房、主廚現場料理，經典菜色有爐烤現切牛排，以香料、胡椒醃漬入味，再與多種蔬菜爐烤至5分熟；還有鐵板骰子牛，特選油脂香氣濃郁的美國嫩肩胛小菲力，高溫鐵板現煎逼出迷人香氣，光是看到就口水直流了。

五款湯品現點現煮(每人限點一份)，鮮沖牛肉湯、鮮蚵虱目魚湯、月見牛壽喜燒、月見豬壽喜燒，以及人氣票選療癒天菜：鮮蛤蜊清湯，事先熬製的蛤蜊清湯湯底，放入肥美蛤蜊現點現煮，以薑絲、蔥末提味，兩倍濃縮的鮮甜美味；另外也有提供燉鴨湯米粉、燉鴨粥。

夏威夷海鮮披薩、巧克力芝心披薩、起司五重奏披薩、奶油玉米酥皮濃湯。

炸物烤物區提供奶油杏鮑菇、鹽烤鯖魚、烤鹹豬肉、鮮烤魚下巴、唐揚炸雞、和風炸物茄子、松露鮭魚可麗餅、柳葉魚唐揚以及炸蝦天婦羅…，炸蝦天婦羅，Q彈鮮蝦沾裹輕薄酥脆麵衣，推薦一定要吃，每次限夾5隻，因為要排隊而且是現炸的需要時間，有的話建議直接5隻夾上。

人氣生魚片/壽司/手卷，特選太平洋海域的肥美鮪魚，零下50度急凍保鮮；鮭魚選自純淨的蘇格蘭/挪威海域，全程7度C冰鮮空運，還有炙燒壽司、手卷等，鮪魚握壽司、鮭魚握壽司、旗魚握壽司、鯖魚握壽司、蝦握壽司、小花枝握壽司、玉子燒握壽司、酪梨梅綴甜蝦紫蘇握壽司…，左下角的握壽司看起來最可口了。

冷盤海鮮區，現燙甜白蝦、海瓜子、鮮燙小章魚、鮮切軟絲、和風花枝、蝦手捲、蝦卵手捲、蘆筍手捲、各式生魚片…。

沙拉區，蕎麥苗、小豆苗、羅蔓生菜、綜合生菜、帕達諾乾酪…。

涼拌鳳梨苦瓜雞、芥末籽海鮮洋芋沙拉、凱薩沙拉、香草雞華爾道夫沙拉、鮮蝦果香菱角沙拉，選用當令菱角、鮮蝦與多樣水果，搭配主廚特調芒果蛋黃醬。

水果/鮮榨果汁區，金鑽鳳梨、哈密瓜、巨峰葡萄、台灣大西瓜、芭樂汁、西瓜汁、檸檬汁…。

熟食熱炒區的菜色也挺多的，經典特色菜色有：大口饗樂骨，精選第6-16根部位的肥美豬腩排，以特製醃料醃漬24小時入味，蒸煮熟成後，以兩段式油炸，炸至外酥內嫩，最後與孜然、辣椒等辛香料拌炒。

秋季螃蟹必吃啊，提供韓式春川辣炒蟹，肥美秋蟹與韓式辣醬完美融合，搭配清甜鮮蔬與軟Q年糕，再以牽絲起司點綴；另外還有經典菜色功夫炒飯，以中火不斷攪打雞蛋成蓬鬆蛋酥，再放入專為炒飯特製的白米飯，大火翻炒至乾爽分明，最後醬油熗鍋增添鑊氣。

兒童餐點區，還有特別為兒童設立的餐點區，爆漿奶皇包、香甜芋泥包…，造型都可愛呢，旁邊還有巧克力噴泉，配料有棉花糖、起酥棒、泡芙棒、小熊軟糖、水蜜桃乾、檸檬蛋糕、季節水果…。

飲料區提供無糖紅茶、復刻鮮奶茶、可爾必思、金色三麥現打啤酒、咖啡、茶包、罐裝飲料…，有金色三麥現打啤酒好適合聚餐喔(喝酒不開車，開車不喝酒)。

冰淇淋區提供哈根達斯冰淇淋等口味眾多，紅豆、芝麻燕麥、香草、香蕉娜娜、花生粒粒、巧克力、燕麥拿鐵、百香果雪酪、蜂蜜檸檬雪酪、草莓雪酪、芝麻、太妃奶茶…，這櫃的冰淇淋味道比較濃郁，而且口味也很特別少見；哈根達斯冰淇淋有焦糖奶油脆餅、淇淋巧酥、草莓、夏威夷脆果仁，提供甜筒餅乾。

甜點區有巧克力熔岩蛋糕、葡式蛋塔、檸檬蔓越莓酥餅、可可杏仁酥餅、皇家伯爵茶酥餅…，巧克力熔岩蛋糕熱熱的好好吃。

甜點櫃提供黑醋栗優格蛋糕、巧克力雙重奏、抹茶紅豆乳酪慕斯蛋糕、繽紛花果乳酪蛋糕、香草奶酪、紅茶芝麻蛋糕、水蜜桃乳酪塔、艾草鹹蛋糕、迷迭香蘋果凍、75%生巧克力…，75%生巧克力是特選法國進口可可貝瑞、法芙娜兩大品牌巧克力。

LaLaport台中店限定的芋泥蒙布朗、芋泥奶酪、芋泥巴斯克，香草焦糖烤布蕾、提拉米蘇、焦糖葡萄柚，醇香白蘭地配上赤砂糖，火烤炙燒形成脆皮焦糖。

現烤的雞蛋糕，口味有爆漿奶皇、珍珠奶茶，造型也挺可愛。

炸蝦最後吃了大概11隻吧，看到有的時候就5之先夾上，而且都還熱騰騰的，蝦肉鮮甜彈牙，皮衣薄脆，真的太愛饗食天堂的炸蝦天婦羅了。

鹹食小荻喜歡的推薦：霸王櫻桃鴨捲餅、炸蝦天婦羅、唐揚炸雞、韓式煎餅。

甜點蛋糕小荻喜歡的推薦：巧克力熔岩蛋糕、巧克力雙重奏、75%生巧克力、乳酪蛋糕、提拉米蘇、香草焦糖烤布蕾。

焦糖葡萄柚是饗食天堂的特色招牌，之前吃都沒有吃，但這個真的見仁見智，也些可能覺得太酸，就算上面有焦糖也沒辦法每口都有中和到，但食用起來有處理過挺方便的。

服務生還會推著港式餐車桌邊詢問是否需要燒賣等港式小點，不過好像就這麼一次，而且當時去夾餐所以錯過了。

饗食天堂》用餐感想

饗食天堂 LaLaport台中店，台中吃到飽推薦台中LaLaport南館自助buffet吃到飽饗食天堂，餐點種類眾多，下午茶時段雖然有些菜色沒有提供，但選擇也挺多的。

饗食天堂》分店資訊

台中大遠百店：台中市西屯區台灣大道三段251號11樓，04-2258-5006。

台南西門店：台南市中西區西門路一段658-1號B2樓，06-214-1688。

高雄夢時代店：高雄市前鎮區中華五路789號9樓，07-8316000。

高雄三多店：高雄市苓雅區三多四路21號11樓，07-33-22068。

饗食天堂北部分店>>饗食天堂餐廳據點

附近景點：LaLaport台中

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