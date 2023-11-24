澳門全年盛事不斷，即將登場的聖誕節、幻彩耀濠江、哈利波特展，可說是近來廣受期待的三大亮點活動！

▲議事亭前地2023聖誕樹造型搶先看

擁有獨特歐陸風情的澳門，每逢聖誕假期，節日氣氛愈顯濃烈，令人有一種美麗錯覺，彷彿身處歐洲一樣夢幻。這段期間，大街小巷掛滿繽紛多彩的燈飾，教堂內不時傳出鐘聲和歌聲，許多飯店度假村、糕餅店也會推出傳統葡式聖誕蛋糕，整座城市洋溢著愉悅的佳節氛圍。

▲「幻彩耀濠江」把澳門變成一座璀璨遊樂場（圖/澳門旅遊局）

從原本的「澳門光影節」，到現今的「幻彩耀濠江」，每年在澳門半島及離島多個景點上演，活動透過光雕表演、燈飾裝置、互動遊戲及系列活動等，讓旅客從光影藝術的角度，了解當地歷史文化，欣賞澳門璀璨夜景。今年活動時間從12月2日起，一直持續至2024年2月25日，橫跨聖誕、跨年、寒假、農曆春節，何不安排一趟小旅行，盡情感受澳門光影藝術的魅力。

▲哈利波特展，感受魔法世界。（圖/澳門倫敦人飯店）

麻瓜們，準備啟程去澳門啦！「哈利‧波特™：展覽」12月15日起，將於澳門倫敦人飯店登場，透過一流的設計和創新的互動技術，展現《哈利波特》系列電影和魔法世界中的重大時刻、故事人物、場景佈置和怪獸，讓旅客近距離觀看原創服裝，道具等展品，搭配互動式故事體驗，自行選擇最喜歡的霍格華茲學院、魔杖和護法，透過這種身臨其境的體驗，展開一段個性化魔法旅程。

詳情請瀏覽：澳門旅遊局網站www.dst.gov.mo