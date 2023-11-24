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這家必須打破石頭才可以吃到魚的宜蘭餐廳塭底烤魚，先前就在網路爆紅！用整塊鹽巴裹著魚去鹽烤的吳郭魚，鮮嫩柔軟的不可思議。旁邊還有可愛小動物～大小朋友都吃得超開心！宜蘭必吃餐推薦塭底烤魚。

塭底烤魚用餐環境

宜蘭塭底烤魚外面是大大的魚塭，佔地真的超廣，除此之外也可預測到他的用餐空間有多大！根本就是比照魚塭啦！

店內有多個空間擺滿大圓桌、方桌，真的超級大而且不怕沒位置。

除此之外，店內甚至還有許多的小動物，也算是小型動物園，可以跟小動物很接近的方式，也讓來到這邊的小小朋友相當開心！

甚至還有可愛小貓會招呼你

浣熊跟大鵝就在旁邊陪你吃飯～超可愛！而且大鵝還會靠近你座位一直覬覦你的餐點～還會偷咬你的衣服有夠可愛

塭底烤魚菜單價格

塭底烤魚的價格其實沒有想像中的貴，一條烤魚450超大條，幾乎可以四個人吃！

其他價格也跟熱炒一樣，而且有免費停車場真的很佛，如果跟家人來宜蘭兩天一夜的話很推薦塭底烤魚

必吃！ 鹽味烤魚 450元

塭底烤魚的鹽味烤魚一定要點，如果要來吃可以先打電話確認還有沒有烤魚

這個烤魚除了很有特色之外，也相當好吃~更棒的是可以紓壓，敲敲敲把上面的鹽塊敲掉真的超解壓

工作壓力太大很推薦可以來塭底烤魚敲魚哈哈哈

用湯匙敲敲打打，把外面的鹽塊敲碎就可以了

完全不需要手軟，因為這個鹽塊就像石塊一樣，需要用一點力氣才敲得開

太斯文可是敲不開的喔～

敲開之後把鹽塊撥開

魚皮很多鹽巴很鹹不可以吃～主要是吃裡面的肉

這條魚超大條的！而且完整一整隻

幾乎跟婚宴菜的魚一樣大隻了

魚皮很輕鬆的可以翻開，裡面的肉嫩的不可思議！

大概是我吃過最嫩的魚肉了～跟一般烤的或煎的不同，裡面的魚肉相當濕潤，水分都鎖在肉裡

吃肉的同時就像是喝魚湯一樣，滿滿的魚湯！

塭底烤魚有把一些辛香料蔥薑蒜放到魚肚子裡，所以烤出來的魚除了鮮味之外，調味也很不錯喔～

魚肉超水嫩，還流湯爆汁呢！

金沙豆腐 250元

塭底烤魚的金沙豆腐分量我覺得比很多熱炒店還要更多！

分量大概可以四個人吃，口味比較沒有熱炒店這麼重鹹，稍微清淡一些，但也是滿好吃的～

炒高麗菜 150元

高麗菜的部份就跟熱炒店的很類似了～

但脆口感很不錯，新鮮的程度也很高！大人小孩應該都會很喜歡喔！

免費白飯！吃到爽不會被告

這邊只要有點餐，白飯真的是免費的喔～

塭底烤魚真的不怕你吃，白飯準備很多喔！相信很多人也會衝著烤魚來吃一個粗飽，真的很超值

宜蘭美食塭底烤魚是真的滿推薦的，即使他在IG、抖音上都爆紅，但也沒有踩雷！這次IG美食可以說是成功了～但有一點必須告訴大家，兩個人吃的話，因為塭底烤魚的份量都是偏大，所以吃到後面會稍微有一些些的膩口感，如果人不多的話還是會有一點可惜，但如果是家族旅遊、好友出遊，就是一個很推薦可以安排在兩天一夜的宜蘭行程之一喔！

店家/景點資訊

店家名稱：塭底烤魚

所在地址：262臺灣宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段572號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:30

店家電話：03 988 5097

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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