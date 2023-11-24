為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 打破石頭才吃的到魚，熱門宜蘭美食塭底烤魚，魚肉鮮嫩好吃，座位多還有可愛小動物

打破石頭才吃的到魚，熱門宜蘭美食塭底烤魚，魚肉鮮嫩好吃，座位多還有可愛小動物

2023-11-24 18:10:03 D&W黑白雙搭 人氣：109
share
窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：507篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：塭底烤魚 (礁溪店)
phone03-9885-097
place宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段572號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
按個讚支持D&W黑白雙搭

這家必須打破石頭才可以吃到魚的宜蘭餐廳塭底烤魚，先前就在網路爆紅！用整塊鹽巴裹著魚去鹽烤的吳郭魚，鮮嫩柔軟的不可思議。旁邊還有可愛小動物～大小朋友都吃得超開心！宜蘭必吃餐推薦塭底烤魚

塭底烤魚用餐環境

宜蘭塭底烤魚外面是大大的魚塭，佔地真的超廣，除此之外也可預測到他的用餐空間有多大！根本就是比照魚塭啦！

店內有多個空間擺滿大圓桌、方桌，真的超級大而且不怕沒位置。

除此之外，店內甚至還有許多的小動物，也算是小型動物園，可以跟小動物很接近的方式，也讓來到這邊的小小朋友相當開心！

甚至還有可愛小貓會招呼你

浣熊跟大鵝就在旁邊陪你吃飯～超可愛！而且大鵝還會靠近你座位一直覬覦你的餐點～還會偷咬你的衣服有夠可愛

塭底烤魚菜單價格

塭底烤魚的價格其實沒有想像中的貴，一條烤魚450超大條，幾乎可以四個人吃！

其他價格也跟熱炒一樣，而且有免費停車場真的很佛，如果跟家人來宜蘭兩天一夜的話很推薦塭底烤魚

必吃！鹽味烤魚 450元

塭底烤魚的鹽味烤魚一定要點，如果要來吃可以先打電話確認還有沒有烤魚

這個烤魚除了很有特色之外，也相當好吃~更棒的是可以紓壓，敲敲敲把上面的鹽塊敲掉真的超解壓

工作壓力太大很推薦可以來塭底烤魚敲魚哈哈哈

用湯匙敲敲打打，把外面的鹽塊敲碎就可以了

完全不需要手軟，因為這個鹽塊就像石塊一樣，需要用一點力氣才敲得開

太斯文可是敲不開的喔～

敲開之後把鹽塊撥開

魚皮很多鹽巴很鹹不可以吃～主要是吃裡面的肉

這條魚超大條的！而且完整一整隻

幾乎跟婚宴菜的魚一樣大隻了

魚皮很輕鬆的可以翻開，裡面的肉嫩的不可思議！

大概是我吃過最嫩的魚肉了～跟一般烤的或煎的不同，裡面的魚肉相當濕潤，水分都鎖在肉裡

吃肉的同時就像是喝魚湯一樣，滿滿的魚湯！

塭底烤魚有把一些辛香料蔥薑蒜放到魚肚子裡，所以烤出來的魚除了鮮味之外，調味也很不錯喔～

魚肉超水嫩，還流湯爆汁呢！

金沙豆腐 250元

塭底烤魚的金沙豆腐分量我覺得比很多熱炒店還要更多！

分量大概可以四個人吃，口味比較沒有熱炒店這麼重鹹，稍微清淡一些，但也是滿好吃的～

炒高麗菜 150元

高麗菜的部份就跟熱炒店的很類似了～

但脆口感很不錯，新鮮的程度也很高！大人小孩應該都會很喜歡喔！

免費白飯！吃到爽不會被告

這邊只要有點餐，白飯真的是免費的喔～

塭底烤魚真的不怕你吃，白飯準備很多喔！相信很多人也會衝著烤魚來吃一個粗飽，真的很超值

宜蘭美食塭底烤魚是真的滿推薦的，即使他在IG、抖音上都爆紅，但也沒有踩雷！這次IG美食可以說是成功了～但有一點必須告訴大家，兩個人吃的話，因為塭底烤魚的份量都是偏大，所以吃到後面會稍微有一些些的膩口感，如果人不多的話還是會有一點可惜，但如果是家族旅遊、好友出遊，就是一個很推薦可以安排在兩天一夜的宜蘭行程之一喔！

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：塭底烤魚
  • 所在地址：262臺灣宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段572號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:30
  • 店家電話：03 988 5097
  • 評價：★★★★★


交通資訊

按個讚支持D&W黑白雙搭

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

新開幕新莊早午餐貝盼貝果panbagels，外酥內柔

宜蘭礁溪新開幕無菜單料理-順惠日海，老闆自有

chevron_right
延伸閱讀

【台南 中西區】有調酒的早午餐廳Corner Square 咫尺角落 早餐盤、咖哩飯都讓人停不下口

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：507篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
整晚盤去 照片

整晚盤去

4.55 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市
大溪秀梅現撈海鮮 照片

大溪秀梅現撈海鮮

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣頭城鎮
鑫品湯包 照片

鑫品湯包

4.40 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣員山鄉
似層4F 照片

似層4F

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市
漁町小吃 照片

漁町小吃

4.90 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣蘇澳鎮

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up