分享一間在北屯市場附近的古早味杏仁茶、豆花專賣店，店名超可愛叫做：林阿波杏仁茶豆花。總店在豐原，北屯是分店！感冒季節來臨，杏仁是潤肺的代表，熱熱喝超舒服！

最近都是試營運，買100元就送奶酪，開幕的時候還有杏仁茶、豆花系列有特價，感覺便宜可以筆記一下！

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店內環境

店內真的是不大，只有兩張桌子，大部分的客人都選擇外帶，這天我跟媽媽是內用，結果發現店家試營運期間生意不錯欸，好多人來買豆花和杏仁茶。

目前還在試營運，我看到新開幕趕緊約兔媽一起來吃！

招牌杏仁茶 40元 / 現烤油條 10元

說到杏仁茶，他們家的杏仁茶還真不錯，完全沒有什麼刺鼻的消毒水味，果真純正的杏仁啊！喝了超舒服的。古早味杏仁茶就聯想到油條！油條搭配杏仁真的是絕配。不過這邊的油條，我建議泡在杏仁茶裡面一起吃比較好吃，因為店家烤過加熱過，所以光用沾杏仁茶這樣吃，會比較硬喔。

黑糖豆花35元 / 杏仁豆花 50元

這天氣比較涼一些，再來碗熱呼呼的豆花喝了很蘇湖啊！黑糖豆花35元，配料有三種可以選：花生、紅豆、珍珠。說真的這價位我覺得不算貴。內用的碗裝起來看起來很大碗，因為我三種料我都想吃，所以直接加了三種料進去。

花生軟嫩好吃；紅豆煮得不錯，綿密又不會太甜；珍珠也煮得超Q，這三種料我都挺喜歡的，我最愛這種復古口味。

我跟兔媽吃完之後，又跟店家外帶，帶回去給家人吃。兩個寶貝吃得超開心，直說很好吃！

另外一碗選了杏仁豆花，溫溫熱熱也超好吃。

當天還看到老闆在沖豆花，第一次看到沖豆花，凝固劑配上熱豆漿，沖下的瞬間蒸氣裊裊瀰漫著，幾秒鐘的時間，豆花就凝固了，第一次看到，覺得有趣。

饅頭夾肉鬆 35元 / 饅頭夾果醬 25元

說到這個饅頭，單顆才賣15元真的是便宜到家！重點是這個饅頭很厲害，老闆說他找了很多間、試吃很多間饅頭，最後選了這家，我覺得選對了，因為冷掉的饅頭也超好吃、依然軟嫩無比，只能用驚艷來形容這饅頭！夾肉鬆、夾果醬都很不錯吃，大推買來當早餐吃啊。

肉鬆的裡面有加美乃滋的樣子，甜甜鹹鹹還不錯吃。草莓口味的，我們家兩個小寶貝愛死XD

小朋友果然都愛果醬啊…

手作鮮奶酪 30元

這是試營運滿100元送的，有原味和芒果，我選芒果的，好吃欸！奶酪非常嫩口，很香！

家傳烏梅汁 30元

烏梅汁我也覺得不錯，這杯是老闆請我喝的XD 冰冰涼涼真的是不錯，濃郁又順口。

吃完覺得這家林阿波杏仁茶豆花還不錯，古早的復古滋味，從小孩到大人都喜歡的口味，我個人覺得還不賴欸，分享給大家，有機會可以吃吃看唷。

店名：林阿波杏仁茶豆花 北屯店

地址：台中市北屯區進化北路4-1號

電話：0977-480801

營業時間：07:00-19:00

公休日：禮拜一

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