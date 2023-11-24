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【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 在地人氣滷肉飯，蝦仁羹也不容錯過！三重必吃魯肉飯，三重小吃推薦！

2023-11-24 19:43:40 Winnie 人氣：103
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窩客好文

Winnie

發表篇數：65篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：店小二魯肉飯
phone02-2984 5567
place新北市三重區大同北路27號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

一直都很羨慕住在三重的朋友們，因為三重便宜又好吃的小吃超級多！尤其是滷肉飯，之前朋友已經帶我吃過五燈獎跟今大，所以這次來吃另外一家口碑也很不錯的店小二

請點個讚支持我分享更多美食　 【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

 

【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

店小二位於大同北路上，從捷運台北橋站走過來大約8分鐘。

 

【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

內用環境明亮乾淨，下午兩點多來，店內生意還是很好，客人也是源源不絕。

 

【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

店小二除了魯肉飯以外，蝦仁羹也是另一樣人氣招牌，全都是銅板美食～

 

餐點介紹

【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

就這樣一桌小吃，就是最讓人尬意的台式美味了～！

 

【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味 魯肉飯(小)  $30

魯肉飯肥肉比例偏高，肥瘦比例大約七比三，滿多部份是豬皮，不過我就愛這款油香四溢的肥肉，吃得到滿滿的膠質！豬皮表面泛著油光看起來超誘人的，口味上不會太鹹也不會感到很油膩，個人覺得拿捏得很剛好，看網路上很多人推薦加胡椒或店家自製辣醬油，美味度會提升一個檔次，不過我是第一次吃，覺得原味就很好吃也一下子就吃光了，下次回訪我再來試試看網友們推薦的加胡椒跟加辣醬油吃法！

 

【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

白飯不會煮的太濕或太黏，算是蠻剛好的，整碗吃完之後不會覺得膩口，而是有大大的滿足感。

 

【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味 蝦仁羹  $50

蝦仁羹的湯沒有太多勾芡，湯喝起來甜甜的，偏向南部的口味，我蠻喜歡的，加點烏醋之後，甜中帶酸味道更豐富！

 

【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

蝦仁裹粉不算太厚重，亨利覺得蝦仁的口感蠻Q彈，裡面還有加些許高麗菜。

 

【新北】台北橋站－店小二魯肉飯 三重必吃魯肉飯。

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味 油豆腐 $15 魯蛋 $15

油豆腐跟滷蛋都很入味，吃起來鹹甜鹹甜，但又不會過鹹，可以點！

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

＼食記結語／

下車後走去店小二的路上滿心期待，吃飽後也是一臉饜足的走回車上，真的很羨慕住附近的人，家裡附近有這麼好吃的魯肉飯～我跟亨利都很喜歡店小二，下次會想要再回訪٩( ᐛ )۶٩( ᐖ )۶

By Winnie　 【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

 

------------【店家資訊】------------

店小二魯肉飯

地址：新北市三重區大同北路27號

電話: (02)2984-5567

營業時間：11:00–21:30（公休日請見店家臉書粉專）

店家粉專：https://www.facebook.com/dianxiaoerr?locale=zh_TW


 

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味以上評論為個人心得及意見，僅供參考
【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

 

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