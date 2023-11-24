一直都很羨慕住在三重的朋友們，因為三重便宜又好吃的小吃超級多！尤其是滷肉飯，之前朋友已經帶我吃過五燈獎跟今大，所以這次來吃另外一家口碑也很不錯的店小二。

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店小二 位於大同北路上，從捷運台北橋站走過來大約8分鐘。

內用環境明亮乾淨，下午兩點多來，店內生意還是很好，客人也是源源不絕。

店小二 除了魯肉飯以外，蝦仁羹也是另一樣人氣招牌，全都是銅板美食～

餐點介紹

就這樣一桌小吃，就是最讓人尬意的台式美味了～！

魯肉飯(小) $30

魯肉飯肥肉比例偏高，肥瘦比例大約七比三，滿多部份是豬皮，不過我就愛這款油香四溢的肥肉，吃得到滿滿的膠質！豬皮表面泛著油光看起來超誘人的，口味上不會太鹹也不會感到很油膩，個人覺得拿捏得很剛好，看網路上很多人推薦加胡椒或店家自製辣醬油，美味度會提升一個檔次，不過我是第一次吃，覺得原味就很好吃也一下子就吃光了，下次回訪我再來試試看網友們推薦的加胡椒跟加辣醬油吃法！

白飯不會煮的太濕或太黏，算是蠻剛好的，整碗吃完之後不會覺得膩口，而是有大大的滿足感。

蝦仁羹 $50

蝦仁羹的湯沒有太多勾芡，湯喝起來甜甜的，偏向南部的口味，我蠻喜歡的，加點烏醋之後，甜中帶酸味道更豐富！

蝦仁裹粉不算太厚重，亨利覺得蝦仁的口感蠻Q彈，裡面還有加些許高麗菜。

油豆腐 $15 魯蛋 $15

油豆腐跟滷蛋都很入味，吃起來鹹甜鹹甜，但又不會過鹹，可以點！

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＼食記結語／

下車後走去店小二的路上滿心期待，吃飽後也是一臉饜足的走回車上，真的很羨慕住附近的人，家裡附近有這麼好吃的魯肉飯～我跟亨利都很喜歡店小二，下次會想要再回訪٩( ᐛ )۶٩( ᐖ )۶

By Winnie ​

------------【店家資訊】------------

店小二魯肉飯

地址： 新北市三重區大同北路27號

電話: (02)2984-5567

營業時間：11:00–21:30（公休日請見店家臉書粉專）

店家粉專：https://www.facebook.com/dianxiaoerr?locale=zh_TW





​ 以上評論為個人心得及意見，僅供參考

​ 食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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