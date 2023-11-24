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【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|每盤$39起|一個人也能享受烤肉的樂趣|超平價燒烤|迴饗迴轉燒肉

2023-11-24 20:06:12 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：2,380
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：73篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：迴饗迴轉燒肉
phone03-3577-878
place桃園市桃園區南平路141號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|每盤$39起|一個人也能

一定有吃過迴轉壽司，那有吃過迴轉燒肉嗎?

這次來到桃園南平路上的迴饗迴轉燒肉，主打個人燒肉，身為桃園人，常常經過，假日每次都排很多人，建議定位，才不用等很久。

這裡不好停車，尖峰時段車很多，附近步行5分鐘有收費停車場。

 

迴饗迴轉燒肉

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

一定有吃過迴轉壽司，那有吃過迴轉燒肉嗎?

這次來到桃園南平路上的迴饗迴轉燒肉，主打個人燒肉，身為桃園人，常常經過，假日每次都排很多人，建議定位，才不用等很久。

這裡不好停車，尖峰時段車很多，附近步行5分鐘有收費停車場。

 

自助吧區

 

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

店內有可樂機、果汁機、茶包等多選擇。

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

白飯配滷肉可以吃到飽

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

海帶蛋花湯暖呼呼很舒服!

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

最期待的冰淇淋甜筒，有乳酸、葡萄、香草、紅豆等口味。

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座位區

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

店內座位以四人座或個人座為主，而迴轉台就會在正前方或旁邊，很像迴轉壽司~

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

提供了一個黑色食用盤並與醬料盤共用，烤爐的部分是採用電熱管加熱的方式，雖然爐不大，但火很大，在旁邊都能感受到熱呼呼，食物也熟的快~

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

座位旁小抽屜拉開有衛生紙、濕紙巾、筷子，桌邊設置了USB插座，非常貼心～

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

座位底下有籃子可以放置個人物品。

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

座位上方有玫瑰鹽、辣醬、胡椒鹽，其他醬料在自助吧區。

 

菜單

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

消費方式（單點）

每人低消大人 $300

兒童（115-145公分）$200

幼童（95-115公分）

限白色盤子每盤$39

⚠️ 需加收10%服務費 ⚠️

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

消費方式（吃到飽）

平日星期一～星期四

大人$599

兒童（115-145公分）$329

幼童（95-115公分）$229

星期五及列假日大人$659

兒童（115-145公分）$329

幼童（95-115公分）$229

⚠️ 需加收10%服務費 ⚠️

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

 

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

我們這次是假日只有吃到飽方案，除了旋轉台上的肉，還能用QRcode點餐，有些像甜點或海鮮，只能用手機點餐。

用餐時間兩小時，最後加點20分鐘前，剩餘過量食材會收每人200元。

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|每盤$39起|一個人也能

迴轉台上肉品都會放置品項名稱，可以依照自己喜好選取，

而盤子黑色白色的差別在於，如果是選吃到飽價位，都可以拿取！

單點的話肉品就只能拿白色盤～

食材

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

沙朗牛最推薦沙朗跟板腱牛，肉質鮮甜，而且一盤很很多片肉，CP值高。

板腱牛油花較少，口感偏向紮實，口感很佳。

松阪豬肉質很好沒有豬腥味。

豬里肌全部都是瘦肉，所以整體咀嚼上口感蠻紮實，很適合不愛油花的人，很喜歡豬里肌。

 

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

牛肋條

豐富的油脂肉質鮮甜，有嚼勁!

骰子牛

多汁的口感，含有些許細筋，口感較為紮實有咬勁很多塊，吃得很滿足!

帶骨牛小排

骨頭連接的筋膜處相當酥脆，肉咬起來很有嚼勁!

【桃園美食】藝文特區迴轉燒肉吃到飽|每盤$39起|一個人也能

鮮蝦

很多隻蝦，加玫瑰鹽調味，很有味道。

蛤蠣絲瓜

一盒裡面有少量幾片絲瓜及3個蛤蠣，味道很清淡。

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

點了超多盤!

【桃園美食】桃園蘆竹創意蔬食料理|$999無菜單美味素食餐廳

吃了這麼多盤~有幾盤被收走了

 

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 

🍲迴饗迴轉燒肉

☎️03-3577878

📌桃園市桃園區南平路141號號1樓

 ⏰平日17:00 ~ AM23:00(假日11:30開始營業)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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