一定有吃過迴轉壽司，那有吃過迴轉燒肉嗎?
這次來到桃園南平路上的迴饗迴轉燒肉，主打個人燒肉，身為桃園人，常常經過，假日每次都排很多人，建議定位，才不用等很久。
這裡不好停車，尖峰時段車很多，附近步行5分鐘有收費停車場。
迴饗迴轉燒肉
一定有吃過迴轉壽司，那有吃過迴轉燒肉嗎?
這次來到桃園南平路上的迴饗迴轉燒肉，主打個人燒肉，身為桃園人，常常經過，假日每次都排很多人，建議定位，才不用等很久。
這裡不好停車，尖峰時段車很多，附近步行5分鐘有收費停車場。
自助吧區
店內有可樂機、果汁機、茶包等多選擇。
白飯配滷肉可以吃到飽
海帶蛋花湯暖呼呼很舒服!
最期待的冰淇淋甜筒，有乳酸、葡萄、香草、紅豆等口味。
座位區
店內座位以四人座或個人座為主，而迴轉台就會在正前方或旁邊，很像迴轉壽司~
提供了一個黑色食用盤並與醬料盤共用，烤爐的部分是採用電熱管加熱的方式，雖然爐不大，但火很大，在旁邊都能感受到熱呼呼，食物也熟的快~
座位旁小抽屜拉開有衛生紙、濕紙巾、筷子，桌邊設置了USB插座，非常貼心～
座位底下有籃子可以放置個人物品。
座位上方有玫瑰鹽、辣醬、胡椒鹽，其他醬料在自助吧區。
菜單
消費方式（單點）
每人低消大人 $300
兒童（115-145公分）$200
幼童（95-115公分）
限白色盤子每盤$39
⚠️ 需加收10%服務費 ⚠️
消費方式（吃到飽）
平日星期一～星期四
大人$599
兒童（115-145公分）$329
幼童（95-115公分）$229
星期五及列假日大人$659
兒童（115-145公分）$329
幼童（95-115公分）$229
⚠️ 需加收10%服務費 ⚠️
我們這次是假日只有吃到飽方案，除了旋轉台上的肉，還能用QRcode點餐，有些像甜點或海鮮，只能用手機點餐。
用餐時間兩小時，最後加點20分鐘前，剩餘過量食材會收每人200元。
迴轉台上肉品都會放置品項名稱，可以依照自己喜好選取，
而盤子黑色白色的差別在於，如果是選吃到飽價位，都可以拿取！
單點的話肉品就只能拿白色盤～
食材
沙朗牛最推薦沙朗跟板腱牛，肉質鮮甜，而且一盤很很多片肉，CP值高。
板腱牛油花較少，口感偏向紮實，口感很佳。
松阪豬肉質很好沒有豬腥味。
豬里肌全部都是瘦肉，所以整體咀嚼上口感蠻紮實，很適合不愛油花的人，很喜歡豬里肌。
牛肋條
豐富的油脂肉質鮮甜，有嚼勁!
骰子牛
多汁的口感，含有些許細筋，口感較為紮實有咬勁很多塊，吃得很滿足!
帶骨牛小排
骨頭連接的筋膜處相當酥脆，肉咬起來很有嚼勁!
鮮蝦
很多隻蝦，加玫瑰鹽調味，很有味道。
蛤蠣絲瓜
一盒裡面有少量幾片絲瓜及3個蛤蠣，味道很清淡。
點了超多盤!
吃了這麼多盤~有幾盤被收走了
✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍲迴饗迴轉燒肉
☎️03-3577878
📌桃園市桃園區南平路141號號1樓
⏰平日17:00 ~ AM23:00(假日11:30開始營業)