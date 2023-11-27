「忠青商行」是一間眷村風格的文青餐廳，招牌的蝦仁炊飯更是每桌必點的餐點，很快就成為善導寺的排隊名店。料理的風格是傳統台式餐點的方法，搭配眷村房屋的裝潢吃起來格外有氛圍，加上所有餐點都是銅板價格分量適中，可以主食、湯品跟小菜都點來吃，每一樣的味道都香濃獨特，怎麼點都好吃。

餐廳資訊

忠青商行 名稱 : 忠青商行(善導寺本店)

電話 : (02)2356-0008

地址 : 台北市中正區青島東路6-1號青島會館二館號

營業時間 : 週一~週日 11:00-20:30

粉絲專頁 : 忠青商行

Instagram : 忠青商行(@chungchingstore)

從捷運善導寺2號出口步行大約3分鐘左右就可抵達，店面滿小一間的，不過遠遠就能看到外面排隊的人潮

餐廳環境

店門口旁邊有一個老舊的裁縫機，可以看到上面的歲月痕跡

餐廳的空間並不大，用餐時間人潮會特別多需要等待一段時間

店內的員工人數還滿多的，出餐的速度也很快，但餐點的品質沒有因為出餐快而犧牲掉

門口旁邊是餐具跟醬料區，最左邊是飲品，如果有點店員會協助取出

餐具的旁邊還有養生茶可以免費取用，等待餐點時可以先解解渴

菜單

主餐的部分種類不算多，但這樣就能夠吸引這麼多饕客前來品嚐，就知道餐點的美味程度有多高

點餐的方式是掃描QR-Code點餐，這樣的方式可以縮短滿多時間

餐點介紹

等待餐點前先倒了一杯養生茶來喝，喝起來溫和順口，黑糖的香味可以減少中藥的味道，如果會怕中藥味過濃的人就不用太擔心

養生茶才喝一半餐點就全部上齊，速度真的比想像中還要快

先介紹飲料的部分，這次點了「白桃茉莉綠茶」跟「桂花酸梅湯」

「白桃茉莉綠茶」的茶香味非常濃不會乾澀，喝的過程中還會有白桃淡淡的甜味散發出來

「桂花酸梅湯」的酸梅味道濃厚，一開始還會有明顯的沉澱需要搖一下，代表酸梅的用量毫不手軟

第一道是「極品好蝦炊飯」，可以選擇要不要蝦仁加倍，我們是直接點基本份量

雖然只是簡單的蝦仁拌飯，但蝦子吃起來軟嫩鮮甜，炊飯的過程中蝦子的香氣都附著在白飯上，吃起來特別香濃

第二道是「手切威士忌牛肉燥拌麵」，口味點原味是一道名字非常長的餐點

麵條吃起來滿有咬勁的，上面滿滿都是牛肉燥的香味

牛肉燥雖然沒什麼威士忌的味道，不過肉的部分分量還滿多的，直接吃香濃軟嫩，真的是讓人一口接一口吃不停

第三道是「濃厚雞白湯加蛋」，這碗湯也是非常值得推薦的一道餐點

一端上來雞湯的香味就撲鼻而來，雞蛋打的稠度恰到好處，吃起來滑順蛋香十足

第四道是小菜「招牌花干(香辣)」，花干是我滿喜歡吃的一道小菜，因為可以吸滿湯汁，一口咬下會有噴汁的感覺，香辣的口感不會過辣，反而是香氣居多在這道小菜中有種點綴的效果

第五道是「海帶」，這也是小吃店常見的小菜之一

吃起來口感非常好不過有過於軟爛的感覺，在吃主餐的過程中可以轉換一下味道

結語

整體來說口味多樣、價格合理，每種餐點都有各自的特色都非常好吃，適當的份量讓顧客可以多點幾道小菜，幾乎每桌都會點好幾樣分著吃，如果可以飯跟麵可以各點一樣，再點一碗湯跟一兩樣小菜吃，都能吃到店家用心製作的功夫，不過店內的座位真的不多建議可以先電話預約或是提早來，不然用餐時段至少要等20分鐘以上的時間，另外有些餐點到晚上就會賣完周末時段中午來用餐也比較適合。