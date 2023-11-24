對這家【ㄨ麻尹日式蓋飯(彰水店)】可說一點也不陌生，從一開始在彰化大埔路上我們家就已經吃過好幾回了，雖然後來改址到彰水路，但裝潢更亮麗規模也更擴大，而且好口味依舊不變，價格也還是一樣親民，因此在彰化要吃蓋飯或是拉麵，ㄨ麻尹都是我一訪再訪的好選擇。

ㄨ麻尹日式蓋飯的位置離秀水鄉的市區不遠，因此不論是學生族群或是家庭用餐很多都是常客，加上店家巧妙融合了日本文化與台式風格所打造的店面，是既繽紛又顯眼，即使只是路過也很難不多瞧瞧幾眼！

進到店內則感覺像是清水模模式的輕裝潢，並搭配一些可愛圖案的窗簾與標語，整體動線寬敞，明亮又舒適，用餐環境很OK。

此外，不得不說這訂位用的三角錐真的超有特色，既搞怪又有創意，令人會心一笑啊~

接著來看看菜單吧！丼飯、蛋包飯、拉麵、定食、日式咖哩還有小菜等等...，價位都不高，而且用料也很實在，另有無肉的方便素餐點，讓蛋奶素的鄉親朋友一樣可以吃到美味好料，其中最值得一提的就是浮誇系大胃王美食，這是ㄨ麻尹的招牌餐點，來店肯定必點。

而在櫃台旁的航海王公仔跟娃娃機也是亮點，尤其是這索隆公仔，真的相當有氣勢呢~~

話說回來，兩大知名美食節目食尚玩家跟愛玩客也都來品嚐介紹過，可見ㄨ麻尹的料理真的有其水準，絕對是來彰化必吃的餐廳之一！

那麼接下來就來看看餐點吧，首先是飲料的部份，這杯"有一天你會紅茶"是隨餐附贈的，不要小看這杯紅茶，這是經過知名茶飲店的名師指導下，精心熬煮出來的，茶香回味，微甜不膩，讓我喝完好想再續杯。

【長腸見面拉麵 : 240元】

餐點方面首先來看這"創意系"的長腸見面拉麵，顧名思義，長腸指的就是這一大條的香腸，尺寸甚至比我手中的筷子還要長，據說這創意的來源是來至溪湖的某知名排隊便當店，看來比大比份量，真的是現在餐飲業必修的課題。

而這韓式大醬湯的拉麵配上台式大香腸，吃來是完全無違和感，湯濃微辣，還帶有些許泡菜的酸，味道相當不錯，大香腸則是軟嫩鹹香得宜，是大人小孩都會喜歡的口感，加上麵條、魚板、竹輪、泡菜、玉米、海菜以及半熟蛋，整個吃完超飽，份量超滿足呢~。

【魔爪薯薯 : 490元】

沒錯，"浮誇系美食"每回來店必點的就是這個超過兩個手掌大的魔爪豬肋排，不單是份量吸睛，吃起來更是會讓人直接喊出日語"嗯麻伊"的好滋味！

隨餐附有手套，不怕弄髒手手，而且每節肋骨只需輕輕扒開即可，絲毫不費力。

肋排的肉質也是一整個沒話說，不但鮮嫩無比，而且還帶有燒烤的香氣，加上表層抹上的獨家醬料，吃來更加香甜美味，讓人一口接一口停不下來！

而這薯條則是讓人在吃肉肉的同時可以換換口味的百搭零嘴，吃肉肉配薯薯，享受美食就是這麼簡單。

【方塊牛肉爐 : 390元】

又到吃火鍋的季節，ㄨ麻尹也一樣推出了許久未見的養生暖心餐點【方塊牛肉爐】。

鍋裡每塊牛肉都相當有看頭，不但超大塊份量也不少，吃起來還非常非常軟嫩，是一吃就印象深刻的好口感。

其他用料則有豆皮、凍豆腐、杏鮑菇、金針菇、丸子、青菜跟冬粉，隨餐並附上白飯，沾醬還有一碗牛肉爐的原湯，原湯可隨喜添加，白飯則是添飽足感，說真的，這方塊牛肉爐真的有驚豔到，值得一試！

而這泡菜本來只是套餐中的附餐之一，由於許多顧客吃過後都想購買，因此店家乾脆將這自製的泡菜單品上市販售！

經詢問後，單買一罐100元，要是預訂年菜則是免費贈送。店家很客氣的請我們試吃，這爽脆微酸微辣的開胃好口感，真的太喜歡，立刻就下手買了一罐回家。

【結語】

用料實在，份量滿足，再加上價位親民，以及招牌的浮誇料理加持，ㄨ麻尹真的是網紅網美、情侶、三五好友，家庭聚餐的好選擇，總之，走過路過千萬別錯過，好料理就等您來嚐鮮。對了，文章最後還有ㄨ麻尹2024的年菜目錄，小編這篇文章PO出時，距離農曆年大約還有3個月，這時搶先預訂年菜絕對不怕落空，趕緊至粉專了解詳情，先訂先贏！

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住址：彰化縣秀水鄉彰水路一段239號

電話：04-7682138

營業時間：11:00～14:00 、17:00～20:30