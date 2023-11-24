高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

目前最受歡迎且幾乎0負評無菜單鐵板燒
『 明水然 • 樂 』
是火鍋第一品牌肉多多的姐妹品牌
堪稱~鐵板界的超級新星
〖 日本職人之匠心〗源自日本的高規格鐵板燒技術
主廚們對料理每的細節都秉持職人的精神
以高級新鮮食材及精湛廚藝,讓賓客能享受主廚料理之美食饗宴
採預約制的無菜單鐵板燒
僅提供一個月內場次預定
線上訂位 ➽ https://reurl.cc/QjGdV0
🌿預訂時會收取訂金
(為了堅持最新鮮食材呈現給客人,另外也保障雙方)
目前全台有5家分店
信義松菸店 信義遠百店
昕境林口店 新竹林森店 高雄三多店
信義遠百店 唯一加開宵夜場22:00
近期即將展店至 淡水 宜蘭 板橋,敬請期待🎊
目前中南部只有"高雄"能吃到
高雄店位於新光三越三多店3樓
餐廳門口質感氣派
每家分店都有代表性的日式大燈籠
很巧前陣子去台北吃五之神拉麵才路過,
那時就注意到明水然•樂
午餐及晚餐都有2個梯次用餐時段
11:30 13:40 17:30 19:40
抵達餐廳時門口有接待人員,詢問訂位資訊以利安排代位
門口擺設了活體龍蝦缸,新鮮的保證
用餐環境明亮寬敞,大約有4區
高貴華麗的鐵板座位區
這區能容納10人以上,適合公司或團體聚餐
當天為我們服務的主廚~店副理 蕭伊庭
料理台上的器皿精緻美觀
食材都陳列在料理台上
和牛漢堡
澳洲水姑娘龍蝦、生食級干貝、澎湖龍膽石斑
無菜單料理 用餐介紹
💠費用
- 大人每位1600元+10%
- 101cm~149cm兒童每人低消 799元+10%
- 100cm以下兒童免低消
💠共14道料理 (含野生龍蝦及日本和牛or桂丁雞)
💠用餐時間: 2小時
💠壽星慶生、紀念日,訂位時可提前告知 🎂🎉
餐桌擺設~精緻高貴
紙巾貼心放置餐桌上,方便取用
入座後,服務人員會遞上濕紙巾及置物籃
用餐時口布餐巾置於大腿上,避免用餐弄髒
優惠活動不定期更換
⭐樂多多會員專屬⭐
加入樂多多APP會員,可獲得入會禮「炙燒烏魚子」 乙份
樂多多旗下全品牌積分都可通用兌換好禮,點數60天內,
到集團任一餐廳再次用餐,點數能展延60天,
超棒的體貼會員回饋機制
⭐感恩分享• 款待好禮⭐
請在FB或 IG分享在明水然•樂用餐的照片或影片,
並@明水然•樂出主動示給服務人員,即款待「獨家小饌」乙份
荔枝烏龍茶
首先先送上熱茶,入口後荔枝醇厚香氣在口中散開,
愛喝風味茶飲的朋友會很喜歡
漬物小品 ~柚子蘿蔔、和風洋蔥 (可無限續)
煙燻鮭魚山藥細麵
先來個開胃小品,
低溫熟成的煙燻鮭魚搭配底層山藥細麵,再以海葡萄點綴
海葡萄又稱綠色魚子醬,輕輕咀嚼有清脆口感
山藥滑溜口感與煙燻鮭魚整體很搭
蒜頭黃金蜆湯
使用蒜頭與黃金蜆熬煮,呈現出清澈金黃色的湯汁
雖是小小一盅,卻是滿滿精華濃縮的蜆精
一入座後,主廚開始著手料理
恰巧坐在料理台前方,可以欣賞主廚精湛手藝
松露蒸蛋
基底蛋液添加白松露調和而成,蒸蛋上再添加黑松露增加香氣
這道能享受到黑白松露2種風味的極品蒸蛋
小昭也很會蒸蛋,
這蒸蛋口感滑嫩綿密~美味
接著換生食級干貝登場,
干貝有水分釋出,鐵板吱吱作響
北海道干貝佐蟹膏鮭魚卵
香煎干貝後淋上松葉蟹膏,
上頭舖滿晶瑩剔透的鮭魚卵
建議先吃原味干貝,多重享受
龍膽石斑壽喜燒
龍膽石斑香煎後,搭配慢火熬煮蘿蔔壽喜燒醬汁,
最後撒上蝦夷蔥增添風味
魚肉細緻美味無比
中場主廚會詢問可加點當日新鮮魚貨
都是精挑時令現流魚,也是明水然•樂的獨家特色
每日產地直送,團隊中有師傅喜愛海釣,所以能供應最新鮮活魚
當天有石狗公魚、南非活鮑魚、海膽
龍蝦三吃: 第一蝦頭部分
澳洲水姑娘的肉質光看就令人垂涎三尺
淋上北海道刺海膽醬汁,再撒上帕瑪森起司粉
最後炙燒處理,讓蝦肉與起司美妙結合
香氣撲鼻而來,令人食指大動
起司龍蝦頭佐海膽醬汁
色香味十足~視覺饗宴
蝦肉Q彈扎實美味,吃的到滿滿的蝦膏,
加上海膽醬汁提味,整體口感豐富
吃了一口很滿足~很幸福
龍蝦三吃: 第二龍蝦身部分
龍蝦身主要吃龍蝦原本的鮮味
香煎後與玉米悶煮,主廚現刨烏魚子增加鮮度
擺盤超美
龍蝦肉身鐵板煎佐螺肉白醬
龍蝦肉上看得到烏魚子
烏魚子本身鹹香等於是調味,也可以沾螺肉白醬一同時用
食用方法只要用刀子壓住龍蝦殼
叉子就能輕鬆將蝦肉取出,不會弄髒手吃的很優雅唷~
加碼: 南非鮑魚~680元/顆 (加購)
鮑魚時活的喔!在鐵板上依然可以看見在動
以昆布包裹入味,加上海鹽提味
南非鮑魚佐鮭魚卵魚子醬
主廚貼心切塊方便食用,擺盤真漂亮簡直像藝術品
紅龍果冰沙
類似沙瓦功能,主要是讓口中清清解膩
和牛漢堡排是和牛A4及A5混合製成
煎到焦香後放上起司片
主廚利用空檔先製作好起司餅,
主廚宛如魔術師一一將食材變出
佐上美生菜及蛋黃醬
和牛迷你漢堡
小小一個方便食用,女生小嘴也OK
不吃牛的朋友可選擇桂丁雞
桂丁雞是不使用抗生素、生長激素飼養,也是星級餐廳的指定食材
首先主廚先炒蒜丁,一般都是以蒜片為主,
主廚想呈現出不同的香蒜風味而使用蒜塊
香煎桂丁雞
金黃色表皮酥脆,可沾取法國海之鹽及馬告胡椒添加香氣
整體皮酥肉嫩在搭配一旁的蒜丁風味更佳
伊比利豬 (鄰桌加點)
和牛有 日本鹿兒島A4 及 日本熊本A5 可選擇
日本鹿兒島A4 油脂比較少,熊本A5油脂較豐富
依照個人喜愛口感去選擇~
小昭喜歡油花多的口感,選擇日本熊本A5
和牛有分等級,油花分布均勻細緻,等級也就越高
日本A5和牛
吃原味才是懂吃的吃法,可沾取法國海之鹽及馬告胡椒添加香氣
份量不多,和牛油脂跟東港黑鮪魚一樣,入口即化
吃多也會膩口,這樣的份量有品嘗到就OK
肉質真的好嫩也吃得到牛肉的鮮美,
口感極佳,小昭超喜歡
龍蝦三吃: 第三龍蝦腳部分
龍蝦味噌熬湯品
味增湯以3種日本味增調味,龍蝦腳Q彈鮮美
炒飯前主廚會詢問有無要加量,
若還吃不飽的朋友不要客氣可以告知主廚,會專屬為您加量唷~
炒飯後,主廚現刨烏魚子
最後添加柳葉魚卵
烏魚子炒飯佐柳葉魚卵
米飯粒粒飽滿,烏魚子得鹹香襯出炒飯的鮮度
加上柳葉魚卵,讓這碗炒飯變得不簡單
現場製作,只能說主廚超厲害
首先巧克力濃漿煎半熟,舖上可可粉,再將其捲成蛋捲狀
最後表成煎熟後分段切塊
置放冰淇淋於碗內,撒上杏仁片點綴
之後我們移到另一個用餐去享用甜點
冰淇淋布朗尼
布朗尼超濃郁,小昭很喜愛這道甜點
道道餐點代表著主廚精湛的廚藝及用心
來到明水然•樂這用用餐,
在視覺及味覺上都是超棒的料理饗宴
1600元能一次能品嚐多樣高級食材,CP值很高
無菜單料理都是2個月會做微調及更換,
值得讓大家期待下次品嘗的新餐點~
來明水然•樂 約會聚餐、家庭慶祝、紀念日慶祝💕絕對是最佳選擇地點!!
線上訂位 ➽ https://reurl.cc/QjGdV0
【📞8人以上訂位,請於營業時間內撥打訂位專線】
跟大家提醒一下明水然•樂 跟 明水然 是不同品牌唷!
雖是同集團旗下餐廳 明水然是創意無菜單鐵板燒
口味因人而異,以上僅供參考~
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Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 明水然• 樂
- 官方FB
- 線上訂位 ➽ https://reurl.cc/QjGdV0
- (07) 331 2223
- 11:30~15:00 17:30~22:00
- 高雄市前鎮區三多三路213號 (新光三越 三多店 3樓)
*****本篇為合作文*****
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