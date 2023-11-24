高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

目前最受歡迎且幾乎0負評無菜單鐵板燒

『 明水然 • 樂 』

是火鍋第一品牌 肉多多 的姐妹品牌

堪稱~鐵板界的超級新星

〖 日本職人之匠心〗源自日本的高規格鐵板燒技術

主廚們對料理每的細節都秉持職人的精神

以高級新鮮食材及精湛廚藝,讓賓客能享受主廚料理之美食饗宴

採預約制的無菜單鐵板燒

僅提供一個月內場次預定

線上訂位 ➽ https://reurl.cc/QjGdV0

🌿預訂時會收取訂金

(為了堅持最新鮮食材呈現給客人,另外也保障雙方)

目前全台有5家分店

信義松菸店 信義遠百店

昕境林口店 新竹林森店 高雄三多店

信義遠百店 唯一加開宵夜場22:00

近期即將展店至 淡水 宜蘭 板橋,敬請期待🎊

目前中南部只有"高雄"能吃到

高雄店位於新光三越三多店3樓

餐廳門口質感氣派

每家分店都有代表性的日式大燈籠

很巧前陣子去台北吃 五之神拉麵 才路過,

那時就注意到明水然•樂

午餐及晚餐都有2個梯次用餐時段

11:30 13:40 17:30 19:40

抵達餐廳時門口有接待人員,詢問訂位資訊以利安排代位

門口擺設了活體龍蝦缸,新鮮的保證

用餐環境明亮寬敞,大約有4區

高貴華麗的鐵板座位區

這區能容納10人以上,適合公司或團體聚餐

當天為我們服務的主廚~店副理 蕭伊庭

料理台上的器皿精緻美觀

食材都陳列在料理台上

和牛漢堡

澳洲水姑娘龍蝦、生食級干貝、澎湖龍膽石斑

無菜單料理 用餐介紹

💠費用

大人每位1600元+10%

101cm~149cm兒童每人低消 799元+10%

100cm以下兒童免低消

💠共14道料理 (含野生龍蝦及日本和牛or桂丁雞)

💠用餐時間: 2小時

💠壽星慶生、紀念日,訂位時可提前告知 🎂🎉

餐桌擺設~精緻高貴

紙巾貼心放置餐桌上,方便取用

入座後,服務人員會遞上濕紙巾及置物籃

用餐時口布餐巾置於大腿上,避免用餐弄髒

優惠活動不定期更換

⭐樂多多會員專屬⭐

加入樂多多APP會員,可獲得入會禮「炙燒烏魚子」 乙份

樂多多旗下全品牌積分都可通用兌換好禮,點數60天內,

到集團任一餐廳再次用餐,點數能展延60天,

超棒的體貼會員回饋機制

⭐感恩分享• 款待好禮⭐

請在FB或 IG分享在明水然•樂用餐的照片或影片,

並@明水然•樂出主動示給服務人員,即款待「獨家小饌」乙份

荔枝烏龍茶

首先先送上熱茶,入口後荔枝醇厚香氣在口中散開,

愛喝風味茶飲的朋友會很喜歡

漬物小品 ~柚子蘿蔔、和風洋蔥 (可無限續)

煙燻鮭魚山藥細麵

先來個開胃小品,

低溫熟成的煙燻鮭魚搭配底層山藥細麵,再以海葡萄點綴

海葡萄又稱綠色魚子醬,輕輕咀嚼有清脆口感

山藥滑溜口感與煙燻鮭魚整體很搭

蒜頭黃金蜆湯

使用蒜頭與黃金蜆熬煮,呈現出清澈金黃色的湯汁

雖是小小一盅,卻是滿滿精華濃縮的蜆精

一入座後,主廚開始著手料理

恰巧坐在料理台前方,可以欣賞主廚精湛手藝

松露蒸蛋

基底蛋液添加白松露調和而成,蒸蛋上再添加黑松露增加香氣

這道能享受到黑白松露2種風味的極品蒸蛋

小昭也很會蒸蛋,

這蒸蛋口感滑嫩綿密~美味

接著換生食級干貝登場,

干貝有水分釋出,鐵板吱吱作響

北海道干貝佐蟹膏鮭魚卵

香煎干貝後淋上松葉蟹膏,

上頭舖滿晶瑩剔透的鮭魚卵

建議先吃原味干貝,多重享受

龍膽石斑壽喜燒

龍膽石斑香煎後,搭配慢火熬煮蘿蔔壽喜燒醬汁,

最後撒上蝦夷蔥增添風味

魚肉細緻美味無比

中場主廚會詢問可加點當日新鮮魚貨

都是精挑時令現流魚,也是明水然•樂的獨家特色

每日產地直送,團隊中有師傅喜愛海釣,所以能供應最新鮮活魚

當天有石狗公魚、南非活鮑魚、海膽

龍蝦三吃: 第一蝦頭部分

澳洲水姑娘的肉質光看就令人垂涎三尺

淋上北海道刺海膽醬汁,再撒上帕瑪森起司粉

最後炙燒處理,讓蝦肉與起司美妙結合

香氣撲鼻而來,令人食指大動

起司龍蝦頭佐海膽醬汁

色香味十足~視覺饗宴

蝦肉Q彈扎實美味,吃的到滿滿的蝦膏,

加上海膽醬汁提味,整體口感豐富

吃了一口很滿足~很幸福

龍蝦三吃: 第二龍蝦身部分

龍蝦身主要吃龍蝦原本的鮮味

香煎後與玉米悶煮,主廚現刨烏魚子增加鮮度

擺盤超美

龍蝦肉身鐵板煎佐螺肉白醬

龍蝦肉上看得到烏魚子

烏魚子本身鹹香等於是調味,也可以沾螺肉白醬一同時用

食用方法只要用刀子壓住龍蝦殼

叉子就能輕鬆將蝦肉取出,不會弄髒手吃的很優雅唷~

加碼: 南非鮑魚~680元/顆 (加購)

鮑魚時活的喔!在鐵板上依然可以看見在動

以昆布包裹入味,加上海鹽提味

南非鮑魚佐鮭魚卵魚子醬

主廚貼心切塊方便食用,擺盤真漂亮簡直像藝術品

紅龍果冰沙

類似沙瓦功能,主要是讓口中清清解膩

和牛漢堡排是和牛A4及A5混合製成

煎到焦香後放上起司片

主廚利用空檔先製作好起司餅,

主廚宛如魔術師一一將食材變出

佐上美生菜及蛋黃醬

和牛迷你漢堡

小小一個方便食用,女生小嘴也OK

不吃牛的朋友可選擇桂丁雞

桂丁雞是不使用抗生素、生長激素飼養,也是星級餐廳的指定食材

首先主廚先炒蒜丁,一般都是以蒜片為主,

主廚想呈現出不同的香蒜風味而使用蒜塊

香煎桂丁雞

金黃色表皮酥脆,可沾取法國海之鹽及馬告胡椒添加香氣

整體皮酥肉嫩在搭配一旁的蒜丁風味更佳

伊比利豬 (鄰桌加點)

和牛有 日本鹿兒島A4 及 日本熊本A5 可選擇

日本鹿兒島A4 油脂比較少,熊本A5油脂較豐富

依照個人喜愛口感去選擇~

小昭喜歡油花多的口感,選擇日本熊本A5

和牛有分等級,油花分布均勻細緻,等級也就越高

日本A5和牛

吃原味才是懂吃的吃法,可沾取法國海之鹽及馬告胡椒添加香氣

份量不多,和牛油脂跟 東港黑鮪魚 一樣,入口即化

吃多也會膩口,這樣的份量有品嘗到就OK

肉質真的好嫩也吃得到牛肉的鮮美,

口感極佳,小昭超喜歡

龍蝦三吃: 第三龍蝦腳部分

龍蝦味噌熬湯品

味增湯以3種日本味增調味,龍蝦腳Q彈鮮美

炒飯前主廚會詢問有無要加量,

若還吃不飽的朋友不要客氣可以告知主廚,會專屬為您加量唷~

炒飯後,主廚現刨烏魚子

最後添加柳葉魚卵

烏魚子炒飯佐柳葉魚卵

米飯粒粒飽滿,烏魚子得鹹香襯出炒飯的鮮度

加上柳葉魚卵,讓這碗炒飯變得不簡單

現場製作,只能說主廚超厲害

首先巧克力濃漿煎半熟,舖上可可粉,再將其捲成蛋捲狀

最後表成煎熟後分段切塊

置放冰淇淋於碗內,撒上杏仁片點綴

之後我們移到另一個用餐去享用甜點

冰淇淋布朗尼

布朗尼超濃郁,小昭很喜愛這道甜點

道道餐點代表著主廚精湛的廚藝及用心

來到明水然•樂這用用餐,

在視覺及味覺上都是超棒的料理饗宴

1600元能一次能品嚐多樣高級食材,CP值很高

無菜單料理都是2個月會做微調及更換,

值得讓大家期待下次品嘗的新餐點~

來明水然•樂 約會聚餐、家庭慶祝、紀念日慶祝💕絕對是最佳選擇地點!!

線上訂位 ➽ https://reurl.cc/QjGdV0

【📞8人以上訂位,請於營業時間內撥打訂位專線】

跟大家提醒一下明水然•樂 跟 明水然 是不同品牌唷 !

雖是同集團旗下餐廳 明水然是創意無菜單鐵板燒

口味因人而異,以上僅供參考~

🎁 🎁即將有抽獎活動(3位幸運兒),請隨時關注 Chaoerh小昭食記

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

明水然 • 樂

官方FB

線上訂位 ➽ https://reurl.cc/QjGdV0

(07) 331 2223

11:30~15:00 17:30~22:00

高雄市前鎮區三多三路213號 ( 新光三越 三多店 3樓 )



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*****本篇為合作文*****

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