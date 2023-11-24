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高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃 • A5和牛超高CP值無菜單推薦~明水然•樂 無菜單料理板燒-高雄三多店

2023-11-24 23:51:44 chaoerh小昭 人氣：110
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：51篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：明水然・樂-無菜單鐵板燒 高雄三多店
phone07-3312-223
place高雄市前鎮區三多三路213號3樓
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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封3-1.jpg

 

目前最受歡迎且幾乎0負評無菜單鐵板燒

『  明水然 • 樂  

是火鍋第一品牌肉多多的姐妹品牌

堪稱~鐵板界的超級新星高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

〖 日本職人之匠心〗源自日本的高規格鐵板燒技術

主廚們對料理每的細節都秉持職人的精神

以高級新鮮食材及精湛廚藝,讓賓客能享受主廚料理之美食饗宴

採預約制的無菜單鐵板燒

僅提供一個月內場次預定

線上訂位  https://reurl.cc/QjGdV0

🌿預訂時會收取訂金

(為了堅持最新鮮食材呈現給客人,另外也保障雙方)

目前全台有5家分店

 信義松菸店  信義遠百店

昕境林口店  新竹林森店  高雄三多店

信義遠百店 唯一加開宵夜場22:00

近期即將展店至 淡水 宜蘭 板橋,敬請期待🎊

目前中南部只有"高雄"能吃到

高雄店位於新光三越三多店3樓

 

餐廳門口質感氣派

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

每家分店都有代表性的日式大燈籠

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

很巧前陣子去台北吃五之神拉麵才路過,

那時就注意到明水然

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

 

午餐及晚餐都有2個梯次用餐時段

11:30  13:40  17:30  19:40

抵達餐廳時門口有接待人員,詢問訂位資訊以利安排代位

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

門口擺設了活體龍蝦缸,新鮮的保證

拼图13.jpg

 

用餐環境明亮寬敞,大約有4區

高貴華麗的鐵板座位區

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

這區能容納10人以上,適合公司或團體聚餐

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當天為我們服務的主廚~店副理 蕭伊庭

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料理台上的器皿精緻美觀

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食材都陳列在料理台上

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和牛漢堡

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澳洲水姑娘龍蝦、生食級干貝、澎湖龍膽石斑

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   無菜單料理 用餐介紹   

💠費用

  • 大人每位1600元+10% 
  • 101cm~149cm兒童每人低消 799元+10%
  • 100cm以下兒童免低消

💠共14道料理 (含野生龍蝦及日本和牛or桂丁雞)

💠用餐時間: 2小時

💠壽星慶生、紀念日,訂位時可提前告知 🎂🎉

 

餐桌擺設~精緻高貴

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紙巾貼心放置餐桌上,方便取用

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入座後,服務人員會遞上濕紙巾及置物籃

用餐時口布餐巾置於大腿上,避免用餐弄髒

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優惠活動不定期更換

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樂多多會員專屬

加入樂多多APP會員,可獲得入會禮炙燒烏魚子 乙份

樂多多旗下全品牌積分都可通用兌換好禮,點數60天內,

到集團任一餐廳再次用餐,點數能展延60天,

超棒的體貼會員回饋機制

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感恩分享 款待好禮

請在FB IG分享在明水然樂用餐的照片或影片,

並@明水然樂出主動示給服務人員,即款待獨家小饌乙份

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  荔枝烏龍茶  

首先先送上熱茶,入口後荔枝醇厚香氣在口中散開,

愛喝風味茶飲的朋友會很喜歡

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 漬物小品  ~柚子蘿蔔、和風洋蔥 (可無限續)

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  煙燻鮭魚山藥細麵  

先來個開胃小品,

低溫熟成的煙燻鮭魚搭配底層山藥細麵,再以海葡萄點綴

海葡萄又稱綠色魚子醬,輕輕咀嚼有清脆口感

山藥滑溜口感與煙燻鮭魚整體很搭

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

  蒜頭黃金蜆湯  

使用蒜頭與黃金蜆熬煮,呈現出清澈金黃色的湯汁

雖是小小一盅,卻是滿滿精華濃縮的蜆精

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一入座後,主廚開始著手料理

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

恰巧坐在料理台前方,可以欣賞主廚精湛手藝

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

 松露蒸蛋 

基底蛋液添加白松露調和而成,蒸蛋上再添加黑松露增加香氣

這道能享受到黑白松露2種風味的極品蒸蛋

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

小昭也很會蒸蛋,

這蒸蛋口感滑嫩綿密~美味

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

接著換生食級干貝登場,

干貝有水分釋出,鐵板吱吱作響

拼图1-1.jpg

 

  北海道干貝佐蟹膏鮭魚卵  

香煎干貝後淋上松葉蟹膏,

上頭舖滿晶瑩剔透的鮭魚卵

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

建議先吃原味干貝,多重享受

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

拼图7-1.jpg

 

   龍膽石斑壽喜燒  

龍膽石斑香煎後,搭配慢火熬煮蘿蔔壽喜燒醬汁,

最後撒上蝦夷蔥增添風味

魚肉細緻美味無比

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

中場主廚會詢問可加點當日新鮮魚貨

都是精挑時令現流魚,也是明水然樂的獨家特色

每日產地直送,團隊中有師傅喜愛海釣,所以能供應最新鮮活魚

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

當天有石狗公魚、南非活鮑魚、海膽

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

龍蝦三吃: 第一蝦頭部分

澳洲水姑娘的肉質光看就令人垂涎三尺

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

淋上北海道刺海膽醬汁,再撒上帕瑪森起司粉

拼图2.jpg

最後炙燒處理,讓蝦肉與起司美妙結合

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

香氣撲鼻而來,令人食指大動

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

 起司龍蝦頭佐海膽醬汁 

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

色香味十足~視覺饗宴

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

蝦肉Q彈扎實美味,吃的到滿滿的蝦膏,

加上海膽醬汁提味,整體口感豐富

吃了一口很滿足~很幸福

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

龍蝦三吃: 第二龍蝦身部分

拼图10.jpg

龍蝦身主要吃龍蝦原本的鮮味

香煎後與玉米悶煮,主廚現刨烏魚子增加鮮度

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

擺盤超美

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

  龍蝦肉身鐵板煎佐螺肉白醬  

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

龍蝦肉上看得到烏魚子

烏魚子本身鹹香等於是調味,也可以沾螺肉白醬一同時用

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

食用方法只要用刀子壓住龍蝦殼

叉子就能輕鬆將蝦肉取出,不會弄髒手吃的很優雅唷~

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

加碼:   南非鮑魚~680元/顆  (加購)

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

鮑魚時活的喔!在鐵板上依然可以看見在動

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

以昆布包裹入味,加上海鹽提味

拼图3.jpg

 南非鮑魚佐鮭魚卵魚子醬 

主廚貼心切塊方便食用,擺盤真漂亮簡直像藝術品

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

 紅龍果冰沙 

類似沙瓦功能,主要是讓口中清清解膩

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

和牛漢堡排是和牛A4及A5混合製成

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

煎到焦香後放上起司片

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

主廚利用空檔先製作好起司餅,

主廚宛如魔術師一一將食材變出

拼图12.jpg

佐上美生菜及蛋黃醬

拼图5.jpg

 和牛迷你漢堡 

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

小小一個方便食用,女生小嘴也OK

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

不吃牛的朋友可選擇桂丁雞

桂丁雞是不使用抗生素、生長激素飼養,也是星級餐廳的指定食材

首先主廚先炒蒜丁,一般都是以蒜片為主,

主廚想呈現出不同的香蒜風味而使用蒜塊

拼图6-1.jpg

 

  香煎桂丁雞 

金黃色表皮酥脆,可沾取法國海之鹽及馬告胡椒添加香氣

整體皮酥肉嫩在搭配一旁的蒜丁風味更佳

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

 伊比利豬 (鄰桌加點)

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

和牛有 日本鹿兒島A4 及 日本熊本A5 可選擇

日本鹿兒島A4 油脂比較少,熊本A5油脂較豐富

依照個人喜愛口感去選擇~

小昭喜歡油花多的口感,選擇日本熊本A5

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

和牛有分等級,油花分布均勻細緻,等級也就越高

拼图11.jpg

 

  日本A5和牛 

吃原味才是懂吃的吃法,可沾取法國海之鹽及馬告胡椒添加香氣

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

份量不多,和牛油脂跟東港黑鮪魚一樣,入口即化

吃多也會膩口,這樣的份量有品嘗到就OK

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

肉質真的好嫩也吃得到牛肉的鮮美,

口感極佳,小昭超喜歡

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

龍蝦三吃: 第三龍蝦腳部分

 龍蝦味噌熬湯品 

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

味增湯以3種日本味增調味,龍蝦腳Q彈鮮美

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

炒飯前主廚會詢問有無要加量,

若還吃不飽的朋友不要客氣可以告知主廚,會專屬為您加量唷~

拼图8.jpg

炒飯後,主廚現刨烏魚子

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

最後添加柳葉魚卵

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

  烏魚子炒飯佐柳葉魚卵 

米飯粒粒飽滿,烏魚子得鹹香襯出炒飯的鮮度

加上柳葉魚卵,讓這碗炒飯變得不簡單

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

 現場製作,只能說主廚超厲害

首先巧克力濃漿煎半熟,舖上可可粉,再將其捲成蛋捲狀

最後表成煎熟後分段切塊

拼图9.jpg

置放冰淇淋於碗內,撒上杏仁片點綴

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

之後我們移到另一個用餐去享用甜點

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

  冰淇淋布朗尼 

布朗尼超濃郁,小昭很喜愛這道甜點

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃

 

道道餐點代表著主廚精湛的廚藝及用心

來到明水然樂這用用餐,

在視覺及味覺上都是超棒的料理饗宴

1600元能一次能品嚐多樣高級食材,CP值很高

無菜單料理都是2個月會做微調及更換,

值得讓大家期待下次品嘗的新餐點~

來明水然樂 約會聚餐、家庭慶祝、紀念日慶祝💕絕對是最佳選擇地點!!

 

線上訂位  https://reurl.cc/QjGdV0

📞8人以上訂位,請於營業時間內撥打訂位專線

 

跟大家提醒一下明水然樂  明水然 是不同品牌唷!

雖是同集團旗下餐廳 明水然是創意無菜單鐵板燒

 

高雄-台北一位難求的爆紅鐵板燒插旗在高雄囉! 主打龍蝦三吃 ,以上僅供參考~

 

 

🎁 🎁即將有抽獎活動(3位幸運兒),請隨時關注Chaoerh小昭食記

 

高雄-蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 明水然• 
  • 官方FB
  • 線上訂位  https://reurl.cc/QjGdV0
  • (07) 331 2223 
  • 11:30~15:00   17:30~22:00   
  • 高雄市前鎮區三多三路213號 (新光三越 三多店 3樓)


檢視較大的地圖

 

 

 

 

*****本篇為合作文*****

 

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