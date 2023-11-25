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台北中正-[德佈Debut Cafe 台北店] 近忠孝新生站光華商圈，美國Fire King古董繽紛玻璃杯品飲咖啡，台味傳統糕點與甘蔗拿鐵，中藥行木門古典外型的美式穀倉風格咖啡廳

2023-11-25 00:00:07 Elisa 人氣：103
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窩客好文

Elisa

發表篇數：331篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：德佈咖啡 DEBUT CAFE (台北店)
phone02-2541-7279
place台北市中山區新生北路一段15號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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IMAG7400_结果

德佈咖啡低調位在光華商場斜對角隔著市民大道相望

外觀在一片公寓鐵門磁磚外牆中格外醒目

書法字流暢的掛簾招牌格外有中式書香氣息

兩扇木門是以鐵環取代門把開關很有種來到武俠世界的隱士高人之家

IMAG7423_结果

大面積的玻璃窗讓整個空間感很像直通室外的寬闊感

室內的內用空間一目了然沒什麼遮蔽物讓人覺得可以好好呼吸暢快

很像是來到美國中西部的穀倉一般隨意不羈

PXL_20211216_050454359_结果

午後陽光灑落的時候非常有懷舊日劇的感覺

暖色調的木製家具們為整個室內添上舒服的暖黃色濾鏡

IMAG7426_结果

窗邊的高腳椅曲線漂亮精緻

坐起來也相當舒適

IMAG7427_结果

拉門一推開就遇到骨董偉士牌機車

跟門面的中式風格非常有衝突感

IMAG7407_结果

座位區域的各種家具不是成套統一

各有個性非常像來到骨董家具店逛街的感覺

主理人也很隨興只要有時間就在一旁進行選豆作業

聽著豆子清脆像落玉盤一般的聲響就像配樂一般

IMAG7435_结果

最有趣的特色座位莫過於最深處的塌塌米圓桌區

靠著懶人骨頭隨意坐臥就像在家一般不受拘束

平日不限時的空間提供幾乎每個位子都有插座

店內總是充滿各種專心工作或討論的人們

IMAG7405_结果

吧檯空間不說是咖啡廳真的會覺得很像來到中藥行

就連販售的豆子以棕色牛皮紙袋包裝也連帶看起來像中藥包

IMAG7419_结果

店裡的櫥櫃藏著各種寶藏

精緻模樣的玻璃杯與瓷器收藏美輪美奐

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曾經紅極一時但現在已停產的美國Fire King杯子在德佈也有不少收藏

主理人毫不吝嗇會直接用這些收藏藝術品般的器皿盛裝咖啡

IMAG7401_结果

店內的菜單也別具特色

背景插圖以中國畫風格但不是喝茶而是喝咖啡的古人身影

IMAG7402_结果

德佈咖啡的手沖是富有特色但一般咖啡廳不太供應的法蘭絨手沖

不論選擇哪一種豆子都是同樣價格

IMAG7403_结果

從淺焙到深焙的豆款無一遺漏

第一次看到東帝汶原來也是豆子產區

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義式咖啡有非常多特別的風味拿鐵

還有超神奇的汽水濃縮跟水果咖啡令人好奇

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無咖啡因的品項雖然不多但仍有提供

口味大多很有台灣特色

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茶品的選單豐富全都選自大稻埕百年老茶行林華泰

我們家自己也固定會去林華泰買茶葉回家泡茶

熱飲可以回沖這點很加分

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想來點讓自己放鬆微醺的話可以考慮咖啡與酒結合的調飲

有不少特別組合價格不超過200元不會太貴

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甜點是我來德佈最大的誘因

實在太好奇台式傳統糕點跟咖啡如何融洽相處

一份小點都是銅板價

IMAG7413_结果

經典的西式蛋糕也有很多選擇

不過可惜的是現在布丁已經停售令人悵惘

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自家製的太妃杏仁糖是少數有外帶選項的商品

我自己也默默預定一盒帶走回家享用

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每樣甜點都很詳細寫出所有食材令人放心

特別是有食物過敏的人更方便避開有風險的菜色

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甜點品項的價位大約都在150元上下

算是現在台北咖啡廳的普遍價格帶

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司康同時提供奶油跟果醬完整享受經典英式司康的吃法

一份兩顆分量很足夠

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除了甜食之外德佈也提供數款鹹口味輕食

異國風味的匈牙利燉牛肉跟多口味的披薩都可以當正餐

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既然都為了特色餐點來到德佈

自然從咖啡到甜點全部都選了獨特少見的台式特色

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甘蔗拿鐵 TWD160

超台味的甘蔗拿鐵足足有三層色調漸層

分別是底層的100%甘蔗原汁、牛奶跟咖啡

外觀吸睛度先拿滿分

攪拌均勻後喝起來超級清爽消暑

明明有著甜味很足的甘蔗汁口感卻完全不會覺得膩

是非常自然清新的爽口甜味

搭配牛奶跟咖啡享用味道細緻豐富讓人瞬間愛上

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宜蘭傳統糕點 TWD60

李仔糕上都有著吉祥喜氣的印字壓紋

口味分別感覺是黑糖桂圓、蔓越莓跟桔

咬下是非常鬆軟又有點微妙的Q彈

水果的酸甜感跟糕餅的甜蜜形成很有趣的層次味道

風格跟義大利聖誕經典甜點PANETTONE有點相似

但我更喜歡李仔糕的味道跟口感

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來德佈咖啡除了品味美食之外

每次會遇到怎樣的精緻杯盤也很令人期待

就連喝開水的玻璃杯都有著晶瑩剔套的寶藍色跟精緻雕花

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山東桃酥 TWD60

第一次來的時候幸好吃到了桃酥

酥脆的口感很細綿密

甜度偏高正適合搭配無糖黑咖啡

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冰滴咖啡 TWD170

圓潤的瓶身帶著凹凸刻紋手拿不會滑

搭配像是清酒杯一般的玻璃小杯慢慢飲用

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冰滴咖啡整瓶色澤深沉厚實

但倒出後又是清澈光亮就像陳年美酒一般的色澤

喝起來帶著發酵酒香甘甜酸味明亮乾淨

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臨走前不忘再帶上一杯西西里

酸味夠重好喝很有衝擊感

只是實在太小杯我三口就喝完連公車都還沒等到

還是有不夠過癮的感覺

咖啡跟糕點既有特色又美味不愧是擁有快20年資歷的厲害咖啡

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2021/12/16

花費: TWD220(甘蔗咖啡+宜蘭傳統糕點各1)

德佈Debut Cafe 台北店

FB粉絲團/IG/蝦皮

10:00-17:00

公休日: 週三、四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品或200元

多元支付: 否

可否訂位: 可 (假日僅限儲值會員)

地址:  104 台北市中山區新生北路一段15號

電話: 02-2541-7279


檢視較大的地圖

 

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