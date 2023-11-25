去年安裝了Arpha電子鎖使用起來超滿意！每個來我家的家人、朋友都讚不絕口，嚷嚷著也要把家裡的舊鎖換成Arpha M1 3D人臉識別靜音智慧電子門鎖！今年Arpha全新推出「智慧廚下廚餘機」，聽到這個消息讓我為之振奮，因為我家超需要！立馬預約師傅安裝，一起來看看我的試用結果吧～



Arpha品牌創立於2010年，擁有頂尖的研發團隊與最高品質的製造產線，致力於打造時尚品味與科技效能兼備的家電產品，榮獲四項全球指摽性的工業設計大獎肯定！Arpha每一項新產品上市前得通過超過十萬次壓力測試，確保產品安全及效能，品質有保證！





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✨延伸閱讀：懶鬼救星 ｜ Arpha M1 3D人臉識別靜音智慧電子門鎖 大包小包也能輕鬆開門 解放雙手

▼Arpha智慧廚下廚餘機是女星張棋惠的夢幻廚房新夥伴

▼Youtuber實測Arpha智慧廚下廚餘機



安裝動機

我跟老公都是很懶惰每天去社區地下室倒廚餘的人，之前也有研究近幾年很紅的「廚餘機」，無奈市面上很多都是一台很佔空間的機器，而且需要耗費好幾個小時才會磨成粉末，體積大、聲音大又耗時，於是當時就打消了想買廚餘機的念頭。

所以在安裝Arpha 智慧廚下廚餘機之前呢，其實我們家的廚餘都是被我們堆放在冰箱的冷凍庫的......

我們自以為聰明可以一個禮拜倒一次廚餘，殊不知自從上次被風水老師提醒腐敗的食物千萬不能放在象徵財庫的冰箱後，正在苦惱以後要怎麼存放廚餘，就讓我們遇到了「Arpha 智慧廚下廚餘機」啦！！！

▼風水老師一看嚇一跳，財位居然塞滿腐敗的食物

Arpha智慧廚下廚餘機特色

🔶安裝於廚下，不佔廚房空間

Arpha智慧廚下廚餘機的體積不大，長*高僅35.2*19.1cm，廚下櫃體還有很多空間可置物，不太會影響原本的使用空間

🔶1200ml超大容量，90%日常剩菜廚餘都能研磨！

官網說可處理大多數日常廚餘，例如：雞鴨骨頭、魚刺魚骨、剩菜剩飯、葉菜果皮、蛋殼蝦殼、蛤蠣殼、玉米芯等日常剩菜

官網不建議放入的東西

🔶六通彎管可連接洗碗機及廚下淨水器

像我家原本就有安裝廚下淨水器設備，師傅幫我將它的排水管接上廚餘機上



🔶不用囤積廚餘、不用出門，在家一鍵即可處理廚餘

輕輕一碰藍芽面板即可啟動研磨，機器處理完畢會自動關閉，操作上很直覺、便利

🔶自動進水，七級細緻研磨，不堵塞水管

Arpha智慧廚下廚餘機 使用不鏽鋼刀頭才能將廚餘研磨至0.2cm的碎粒，直接沖進水管裡也ok！廚餘槽內無任何外露的刀片，不用擔心會割到手！

▼聽師傅說以前的廚下型廚餘機都需要自己打開流體台的水龍頭進水，這台Arpha智慧廚下廚餘機會自動進水、簡化程序

🔶專人到府安裝，保固升2年

購買需要安裝的家電產品最怕遇到需要自己找安裝師傅的情形，購買Arpha智慧廚下廚餘機完全不用擔心，線上預約後，師傅到府安裝、當場測試沒問題才會離開，有任何問題也可以線上詢問客服。

產品提供2年安心保固(非人為因素不收費)、終生保修(師傅出勤及零件工資需收費)。

安裝流程

Step 1: 加Line好友：https://page.line.me/arpha?openQrModal=true



▼Line上將廚房流理臺的水槽、廚下照片及尺寸傳給客服評估

Step 2:預約師傅到府安裝

當初我測量水槽尺寸有點誤差，師傅來安裝時發現我家是特別規格的，這次先幫我安裝基本尺寸的零件，下次來再拿訂製尺寸的幫我更換

▼師傅會將所有零件攤開來檢查是否齊全

▼Arpha智慧廚下廚餘機本人看起來超帥！霧面外殼不沾指紋，看起來超有質感！

▼觸控藍芽無線開關，一鍵啟動

▼藍芽無線開關後面有背膠可以黏在牆上或櫃體上

▼只要安裝兩顆4號電池即可使用，不必另外連接wifi

▼安裝前，師傅會將原本的水管及水槽拔除

未來如果搬家這台Arpha智慧廚下廚餘機是可以帶著走的，只要將原本的水槽及水管接回去就可以了

▼安裝Arpha智慧廚下廚餘機

▼施工時間大約一小時。我家櫃體的水管孔洞太小，所以師傅要把洞鑽大，產生一點點的粉塵，稍微擦一下就乾淨的程度，不太影響空氣。

過長的電線師傅會綁好收納，維持廚下櫃體的整齊。

▼每個人家中廚下的進出水孔位子不一樣的關係，Arpha智慧廚下廚餘機的logo不一定會在正面都屬正常範圍

Step 3:師傅當場測試Arpha智慧廚下廚餘機的研磨效果

當天我提供了排骨跟冷凍過後的廚餘給師傅測試，水管真的排出廚餘粉末跟水



如何操作

Step 1: 倒入廚餘

現在只要洗完菜或是餐後廚餘通通倒入水槽中就ok了！

Step 2: 蓋上軟塞及多功能盆堵

Step 3: 按按鈕啟動研磨模式

實測效果



🔶研磨效果？

平常很常在家打果汁，廚餘幾乎都是水果皮或是菜葉，外食部分有蛤仔殼、玉米芯這種相對比較硬的廚餘，經我實測過後都ok、都可以研磨，頂多有時候會殘留一點點小碎削，再開機讓它自動進水沖一下就可以 了 ， 基本上都清得很乾淨喔！

🔶研磨時間？

我們每次開啟Arpha智慧廚下廚餘機都會把廚餘裝好裝滿，滿滿的廚餘實測約不到5分鐘即可完成！比市面上單獨一台要耗費幾個小時研磨的廚餘機快太多了！

🔶實測分貝數

我們實測結果大約50~70幾之間，看研磨的廚餘數量及軟硬度，如果廚餘都是堅硬物研磨聲音會偏大喔！

我覺得Arpha智慧廚下廚餘機研磨時的聲音感受跟在使用吸塵器時的聲音大小差不多，不建議大家在深夜使用廚餘機



產品Q&A

Q：使用廚餘機會造成堵塞嗎?

A：現在衛生下水道已經普及，廚餘機跟馬桶的排除機制類似，都是直接排入下水道，汙水下水道能接受馬桶直排，Arpha廚餘機能將廚餘磨碎成0.2cm的極細顆粒，加上自動進水功能，只要定期保養水管，就不會造成堵塞喔！另外Arpha 廚餘機擁有渦輪增壓排水，有效幫助排水管疏通減少堵塞。



Q：家中有兒童，使用廚餘機會有危險嗎?

A：Arpha 廚餘機採無刀頭設計，並沒有鋒利的刀片，如同電風扇的葉片轉動無刀片，會叮囑兒童不要伸手去觸碰它一樣，使用廚餘機也請不要使用手去觸碰，如擔心家中兒童，使用廚餘機須按按鈕啟動，可把無線按鈕放置在兒童觸碰不到的地方，另外運作時也可蓋上防濺罩使用。



Q：廚餘機如何保養?

A：【保養建議】放60度以下的熱水，在45到55°c都可以，不要太熱燙，不必再放其他的清潔劑,。水放滿後，一次拔掉水塞讓水灌下去,一個月可做1～2次,但若是重度使用廚房者，可一周一次，水管就不易阻塞。



Q：廚餘機異物卡住如何處理？

A：異物卡住只要拔電源插頭，按底部重置鍵，必要時使用工具轉動轉盤即可以恢復

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Q：廚餘機刀片會頓？

A：廚餘機內部採用無刀片設計，是利用離心力將食物甩到外側的研磨孔道，再把食物透過研磨盤磨成粉碎後才進到排水管道,如依說明書使用規範使用應不會頓挫,如保固內正常使用均屬保固免費維修更換。

更多常見問題請見官網：https://www.zeczec.com/projects/arpha-life/faqs



售後服務

Arpha提供完善的售後服務，擁有專業線上客服能即時回覆訊息，有任何問題都能透過Line客服詢問喔！





使用心得

Arpha智慧廚下廚餘機可以解決家中原本廚餘的異味及保存不良的問題，現在幾乎沒有什麼多餘的廚餘需要存放在冰箱

切完水果、洗完菜順手推進廚餘槽，五分鐘就能清理掉廚餘，多方便！

剩菜、剩飯也是通通倒進Arpha智慧廚下廚餘機馬上處理，不放隔夜就沒有蟑螂、螞蟻的問題。雖然偶爾還是有無法放進廚餘機的東西：玉米葉、大骨、頭髮等，但已經解決了我們生活上95%的廚餘問題～冰箱冷凍庫打開再也沒有廚餘味，也不用等倒垃圾時間才能到廚餘，真的讓我們生活品質大大提升啊！我跟老公一致認為廚餘機應該納入拯救婚姻三機內😂是每個有習慣下廚的家庭必備的家電之一！

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