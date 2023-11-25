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《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/戶外區現場音樂演唱 in『Bigtom 美國冰淇淋咖啡館翠湖店』Iven の窩-分享生命中的美好

2023-11-25 01:07:16 Ivenの窩 人氣：3,525
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：486篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Bigtom 美國冰淇淋咖啡館翠湖店
phone02-2345-4213
place台北市信義區仁愛路四段505號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

▲11月陽光燦爛的午後，二個女人的約會，in   國父紀念館   《Bigtom 美國冰淇淋咖啡館》

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/
《Bigtom 美國冰淇淋咖啡館》乳牛身裝置的大店面，門面廣告看版，有推出巧克力金莎、芒果優格金莎，第二杯半價的優惠。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

▲而且這裡每天都有樂團，或藝人現場彈奏演唱，中外歌曲以及民歌的Live Music，另有排固定公益的戶外演唱，很有意義。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

▲餐廳戶外區，在遮陽巨傘下的桌椅，已經坐滿了人潮。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

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▲大片落地窗，綠意盎然自然光線躍入室內，簡單大方的桌椅，也是很多下午茶人潮。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

▲Menu菜單上圖文並茂，品項主打冰淇淋咖啡，竟然有吃著會牽絲的冰淇淋，以及糖友/生酮專區的飲料，好特別呀。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

這裡的咖啡，就如店名，用冰淇淋泡咖啡，拿鐵咖啡上加上一球特色冰淇淋，讓習慣喝純美式咖啡的我們，有些不習慣，只好加些玉鳳建議的白開水。

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/
▲謝謝玉鳳請喝下午茶咖啡，在舒心的咖啡廳，我們渡過一個美好的下午。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

星期四平常日的午後，店裡休閒人潮眾多，室內戶外皆坐滿。

歡笑聲合著歌聲樂曲，迴旋在藍天白雲下的樹梢，滑過紀念館的古典皇室飛筵上，悠閒下帶著感性的氛圍，很是Relax。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

戶外區藝人演唱感性的歌聲下，老人家也會忍不住小心翼翼跳起吉倫巴。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

▲藍天白雲的綠林中，跟著店家的花牛，迎著遠方的101大樓合照，留下美好的時刻身影。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

▲潔淨的吧檯裡，服務人員忙碌中。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

▲室內也要很多用餐區域，美式裝潢就是那麼的大方俐落。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

▲沿著餐廳外走一圈，戶外棧道走起來很舒服，休閒十足。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《Bigtom 美國冰淇淋咖啡館》就是位在國父紀念館的翠湖畔，都會中的倒影，山光水秀，讓人心怡。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

▲從捷運國父紀念館站3號出口，往前走到光復南路左轉，走到國父紀念館的停車場

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《Bigtom 美國冰淇淋咖啡館》就在國父紀念館的停車場旁，靠近仁愛路。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

Live Music現場音樂歌曲環繞，咖啡香伴人心曠神怡， 佔地寬廣，美式佈置新穎，室內座位區舒適，位在國父紀念館角落，停車場邊的之《Bigtom 美國冰淇淋咖啡館》，是家很不錯的休閒咖啡館。《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/

 

  『Bigtom 美國冰淇淋咖啡館翠湖店』
地       址：台北市信義區仁愛路四段505號(國父紀念館內-光復南路306號對面)
電       話：02 2345 4213
營業時間：9:00~21:00
粉絲團：《國父紀念館咖啡館》好友約聚午後時光下午茶/特色冰淇淋咖啡/   https://www.facebook.com/Bigtom.us    

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

※Iven感謝您的瀏覽賞文， 以上為個人當下品嚐的經驗，因品味感覺是很主觀的，每人所遇狀況也可能有所不同， 僅供參考，謝謝~

※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，無推銷之意（非商業性質），僅供參考，因每個身體狀況及飲食習慣所有不同，實際效果還是要依每人的體質為主；產品成分及功效說明，有參考引用店家官網或網路分享所載，此產品乃是保養食品，而非在於宣稱具有療效 。

 

文章標籤

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