今年奶奶生日很特別，指定生日大餐想吃素食料理，於是我特地搜集了一些高雄推薦的蔬食料理餐廳，最後決定吃這家「仙桃素」，入選米其林指南的高級素食餐廳，相信可以給奶奶完美的慶生！

▼仙桃素位於高雄市鼓山區，主廚曾任職於台北知名素食餐廳，擅長以不同烹飪技法、使用台灣在地食材詮釋蔬食料理。用餐環境優雅舒適，適合與親友共聚。

每道菜色服務人員都會詳細講解，我們聽得很入神！

▼提供三種素食饗宴，菜色豐富多元，以台式風味融合西式手法，並會依照季節更換菜單，每次都可以有不一樣的體驗。

（今天我們選用金璽和金桃素食饗宴）

仙桃素│餐點分享

甫．金璽

精緻一口吃的開胃小點，直接用手拿著吃。鮮美又養生的冰糖醬滷蟲草花，很適合天涼正要進補的秋冬，吃起來甜甜的，搭配澎湖海葡萄鹹鹹海味，味道很有層次。

甫．金桃

金桃饗宴有三道開胃菜，每一道精緻如畫又有新意。

芥蘭花塔搭配毛豆泥，吃起來酥脆如餅乾，充滿毛豆爽口滋味，撒上風味鹽：以鹽膚木為主搭配多種漢方香料製作，奶奶說這是她從未吃過的素食組合，非常新穎！

＊小知識：鹽膚木是長在樹上的鹽！鹽膚木果實成熟後會結出薄薄的鹽，原住民料理時會用以代替鹽。

▼經過發酵的蓮藕，中間夾醋溜土豆泥，酸味鮮明，帶著蓮藕脆度、馬鈴薯泥的綿密，真的會越咬越分泌口水耶！

▼冰爽的仙桃，直接喚醒正在緩慢開機的味蕾，準備迎接蓄勢待發的蔬食饗宴！

立秋．金璽

這是一道清爽冷食，晶瑩剔透的發酵蔬菜凍派，包覆著秋季時蔬，蔬果口感被完整保留，該脆的脆、該多汁的多汁，可以吃到蔬果最純粹的滋味，還能一次感受多種口感，我格外喜歡！

華爾道夫．金桃

百年歷史的經典沙拉！1893年誕生自紐約華爾道夫飯店，蘋果、芹菜、核桃和葡萄，使用酪梨替代蛋黃醬，符合健康且不油膩口感趨勢，不僅視覺上繽紛鮮豔，味道上也是酸甜可口，輕輕鬆鬆擄獲奶奶的心！

發酵蘋果/煙燻芹菜/焦糖核桃/麝香葡萄/海葡萄/熟成西瓜/葡萄酒醋魚子醬

將經典食材以現代料理手法呈現，使這道華爾道夫更有層次感。

甜竹．金璽．金桃

這道完全就是竹子精華！上面泡泡居然是筍子高湯做的泡泡，長眼界了！

經服務人員說明，常丟棄的筍殼、粗筍部位，主廚用來熬高湯，一點也不浪費。

▼用當季新鮮的麻竹筍、綠竹筍，選用最嫩的部位和白米，搭配店家自製烘烤磨成粉的蕈菇粉，引出筍子的鮮甜，讓我們深深感受到大自然的回饋！

淮山．金桃

山藥高湯和靈芝蛋做成的蒸蛋，口感軟綿深得老人家之我家奶奶的喜愛！

那為什麼叫靈芝蛋，因為這個雞真的是吃靈芝長大的wow！生下來的蛋當然是靈芝蛋，而且雞吃全素長大，連蛋都非常鮮甜沒有蛋腥味，完全是極品神仙蛋啊～

餃子．金璽．金桃

黃豆做成的皮，包裹豆腐內餡、發酵高麗菜，充滿黃豆以及特殊的發酵風味。

底部醬汁是用「耶路撒冷朝鮮薊」製成的，當服務人員說出這個青菜名，我們一桌滿臉問號，是哪個耶哪個路？原來是一種根莖類！完全是第一次聽到，今天真的認識了很多特別的蔬菜！

上面橘色則是紅椒和辣椒做的卵，很逼真對吧～吃起來逼波逼波，增加微辣口感。

秋分．金璽

整顆的炭烤波特菇，鑲入手炒2-3小時的蕈菇泥(4-5種菇類、栗子、薏仁)，味道濃郁，彷彿濃縮了整個秋天，吃一口就讓人感受到濃濃的秋意！

▼底部是三種蔬菜做的翠綠叢林醬汁、以及馬告蔬菜醬汁，和波特菇搭配起來，醬汁引出風味，吃起來味濃多汁層次感很豐富。

山珍．金桃

炭烤猴頭菇排，搭配大紅袍花椒、可可製成的濃郁醬汁，以及豆蔻馬鈴薯泥，味道吃起來帶麻、微酸，又有可可帶來的深沉風味，猴頭菇嫩彈充滿水份，惹得我奶奶直說，吃猴頭菇吃這麼多年，還是第一次吃到如此特別的味道！讓我覺得帶奶奶來對了！

旨味．金璽．金桃

這是一道經典台式剝皮辣椒湯，一道充滿暖意的高湯，除了剝皮辣椒的辣，還有鮮明的薑辣味，很適合微涼的秋天，一口下肚全身溫暖了起來。

湯品放了大顆冬菇，菇香芬芳，還有雪蓮子，服務人員說雪蓮子是素食的膠原蛋白，是美顏聖品，不只我奶，連我媽我姊我阿姨都吃得格外認真，果然愛水是不分年齡！

寶島．金桃

以秋季文旦為主題，點綴洛神花粉、蜂花粉；紅肉李分子蛋糕；文旦馬告慕斯；新鮮紅白文旦果肉，以及陳釀10年的梅子凍，吃起來有甜有苦有酸，尾韻會回甘，滋味多重充滿層次，感覺像極了人生！

甜菜根汁＆蜂蜜百里香醋飲

清爽的醋飲和飲品，可以幫助重整口中味道。

今天仙桃素的菜色讓大家驚喜連連，尤其我們家的壽星奶奶非常滿意！

餐點非常精緻，擺盤也非常美觀，讓人食指大動。食材新鮮也用得很新穎，紛紛勾起我們的好奇心，餐廳的服務人員也非常親切說明菜色，讓人有賓至如歸的感覺。

如果大家想嘗試高級素食料理，仙桃素非常值得吃看看，推薦給大家帶長輩去吃一趟！

【仙桃素·創新蔬食美學】

地址：高雄市鼓山區明倫路496號

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:00／週一週二休息

👉不定時公休日歡迎查看IG限時動態

預約電話：07-5227700

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