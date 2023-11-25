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宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯烤雞必點!附設停車場/不收服務費/宜蘭勁好十大好食餐廳二連霸。聚餐/慶生/父親節/母親節/春酒/尾牙中式餐廳(食記+菜單)

2023-11-25 16:26:43 小紫吃喝玩樂~ 人氣：104
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：435篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：百匯窯烤雞餐廳
phone03-9501-386
place宜蘭縣五結鄉五結路三段171號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯烤雞必點!附設停車場/不收服務費/宜蘭勁好十大好食餐廳二連霸。聚餐/慶生/父親節/母親節/春酒/尾牙單點桌菜餐廳(食記+菜單)

五結百匯窯烤雞餐廳-首圖.jpg

來宜蘭玩吃單點熱炒桌菜料理

除了熱門的礁溪甕窯雞! 我更喜歡來這家羅東交流道附近(五結)百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳用餐

交通方便! 附設停車場、不收服務費。

2020獲選宜蘭勁好十大美食獎!招牌窯烤雞與2023十大美食!五更腸旺必點!

招牌窯烤雞-五結百匯窯烤雞餐廳 (5).jpg

2023宜蘭-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

百匯窯烤雞快炒餐廳

電話:03-950-1386

營業時間:(平日)11:00~15:00;17:00~21:00 (假日)11:00~15:00;16:30~21:00『最後收客20:00』

地址: 宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯店家無粉專

2023宜蘭-五結百匯窯烤雞餐廳 (4).jpg

上個月朋友Iven姐原本約小紫宜蘭一日遊(因病)我沒參加。

看到姐姐她們遊程打卡來(百匯窯烤雞用餐)

小紫發現今年百匯又得獎啦! 店內料理『五更腸旺』獲得2023宜蘭勁好餐廳組十大好食獎讓我憶起曾和朋友遊宜蘭時也來百匯吃過窯烤雞熱炒料理(平價鮮美又下飯)

這次和大仁哥親友遊宜蘭

回程(晚餐)二話不說當然直接選『百匯窯烤雞』解饞嘴

2023十大好食五更腸旺-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

2023宜蘭勁好10大好食餐廳-百匯窯烤雞.JPG

附設免費停車場 (入口)在面對餐廳(右手邊)車道進入

2023百匯窯烤雞停車場 (1).jpg

停車場很大  可停超多車子

非常適合家族旅遊或與閨蜜們數台車相約的親子之旅用餐

遊覽車團體客~這兒也可預訂桌菜料理唷!

2023百匯窯烤雞停車場 (2).jpg

營業時間: 平日假日(差別之處) 平日晚餐時段下午5點營業、假日下午4點半就可用餐

(連續假日/農曆春節/過年期間)營業時間和假日一樣

營業時間-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

百匯窯烤雞快炒餐廳窯烤雞料理

2020年在宜蘭勁好『十大好食』比賽中獲得新加坡米其林指南評鑑(二星餐廳)台灣名廚"江振誠師傅"評鑑為餐館組十大好食』美食後2023宜蘭勁好(十大好食)餐廳組比賽『百匯』五更腸旺也得獎啦!

2023宜蘭勁好10大好食餐廳-百匯窯烤雞1.JPG

內用環境  以圓桌遊主

用餐環境-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

百匯窯烤雞餐廳MENU

2023-11/14拍攝，避免日後菜單內容或價格更動(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準

(平日)有提供單點肉絲炒飯、炒麵(假日)只提供白飯

五結百匯窯烤雞餐廳菜單.JPG

剛進門在櫃檯看到(下圖)這張小叮嚀

  • 可事先預約訂位(請準時/提前)到店用餐、若超過預約時間視同放棄訂位
  • (假日)饕客多、為顧及出餐品質假日(無法臨時加點菜餚)有想吃的餐食、請在『點餐時』就一次點齊、若多人用餐菜點太少不夠吃，假日是宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯無法臨時加點加菜的唷!

假日點餐一次點齊-五結百匯窯烤雞餐廳.JPG

想喝什麼飲料？ 自己到冰箱拿取(餐後結帳) 

飲料區-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).JPG

飲品價目表貼在冰箱門上方

(我喜歡這種有標示飲品價格餐廳

很多餐廳飲料都不標價(店員只會說:餐後結帳)因沒標價常常當冤大頭買喝到超貴的飲料。百匯有寫價格宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯

飲料區-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).JPG

兩大台冰箱、飲品選擇多元(也有賣退火椰子水與養生黑木耳飲)

飲料區-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).JPG

熱炒料理烤雞 我們拿無糖雙茶花綠茶烏梅汁可解膩!

飲料-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

茶花綠茶-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

用餐不收服務費餐具自取!

餐具自取-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

萬一點太多沒吃完(想打包) 請到飲品冰箱旁的『打包自助區』拿打包袋子...等包材『自己打包』

打包自助區-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

蠻多遊客在賞遊完羅東林業文化園區/羅東運動公園/玉兔鉛筆觀光工廠/宜農牧場/梅花湖/傳藝園區/冬山河親水公園...等景點回程上高速公路前

和我們一樣會選『百匯窯烤雞快炒餐廳吃午餐或晚餐

假日用餐! 建議您提前預約訂位(到現場時才不用候位)

廚房師傅出餐速度快!

我們現點的餐食一下下就全部出齊

出餐速度比我們想像的還要『快』

用餐環境-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

月亮蝦餅   麵衣看起來嗄嘣脆

月亮蝦餅-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

附~泰式酸辣醬   酸酸甜甜又辣辣  蝦餅沾醬吃很涮嘴

月亮蝦餅-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).jpg

蝦餅麵衣酥脆(放冷了)一樣脆口~沒有油膩感

每一片都吃的到魚漿內包裹超多蝦肉~蝦滋味

月亮蝦餅-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

白飯一碗10元  劃單後是以鍋子盛裝點食的白飯份量出餐(此鍋4份)

4份白飯-五結百匯窯烤雞餐廳0.jpg

看Iven姐打卡貼文有點這道得獎『五更腸旺

感覺很下飯，早早納入我們今晚必點配飯料理

五更腸旺-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

哇塞!!  入口剎那! 花椒的麻香味與炒料的辣勁! 噗鼻而來!鴨血很入味、嫩口不硬!

五更腸旺-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).jpg

 

大腸肥而不膩! 搭蒜苗吃真香

這道五更腸旺和我們平常外食吃的辣豆瓣味較重『五更腸旺』調味大不同。鍋內放了超多的花椒顆粒、醬汁香麻、尾韻帶著順口辣度(腸旺湯汁)拌飯~根本是『白飯』殺手來著的宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯 得獎!實至名歸

五更腸旺-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

窯烤雞  $750元/隻 (附~雞油與椒鹽粉)

2020年宜蘭勁好(十大好食)得獎美食 

招牌窯烤雞-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

百匯宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯不提供扒雞服務！

出餐會附棉手套+手扒雞手套讓客人體驗自己手扒烤雞的樂趣! 想吃窯烤雞~自己手扒嘿! 宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯

招牌窯烤雞-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).jpg

其實~我也喜歡自己手扒

可以掌控每塊窯烤雞手扒後尺寸大小，尤其是多人用餐時，可以手撕小塊一點點、讓每個人都能開心吃雞宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯

手扒窯烤雞-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

朋友在手扒窯烤雞腿時、腿肉內部肉汁一直往外流

當日現宰雞肉、肉質特甜、肉汁特多

招牌窯烤雞-五結百匯窯烤雞餐廳 (4).jpg

超在意(餐食)色香味的我

覺得相約出遊用餐儀式感要有! 窯烤雞~手扒後稍微拼組一下下(看起來美美的)會比較有食慾 宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯

招牌窯烤雞-五結百匯窯烤雞餐廳 (5).jpg

烤雞好不好吃？ 小紫和妹妹都是嚐『雞胸肉』做論定

我在手扒百匯窯烤雞(雞胸肉時)雞胸溼潤、不乾柴、看起來很嫩

招牌窯烤雞-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

若您喜歡吃帶著『雞油香雞肉』可以沾佐一些烤雞油

(雞肉帶著龍眼木)柴燒窯烤後特殊香味，油香油香

烤雞沾雞油-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

雞胸多汁又鮮嫩  我不喜歡沾雞油覺得會太油口!

直接沾椒鹽粉吃最涮嘴

這兒的黑胡椒鹽~很香(很加分)

沾椒鹽粉-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

雙蛋地瓜葉 

這道將普通時蔬地瓜葉升級成下飯『配飯時蔬』啦

雙蛋地瓜葉-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

入口帶著鹹鴨蛋、蛋黃鹹香感! 又有QQ皮蛋香是一道重口味下飯青菜!

我們這些煮婦們都很喜歡!

還議論紛紛著回家後宅自煮晚餐地瓜葉也能這樣炒(真好吃)

雙蛋地瓜葉-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

鐵板牛柳   出餐時熱氣騰騰、鐵板滋滋作響

上方竟然還有一顆鐵板蛋(多人用餐..是要怎麼分食呀？) 猜拳唄~贏的人有蛋吃 宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯

鐵板牛柳-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

鐵板牛柳-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

牛柳肉質軟嫩、調味嘟嘟好(不會鹹)

有黑胡椒粒香氣；黑胡椒味不會太辣、夾配菜QQ洋菇與牛柳一起吃、非常下飯

鐵板牛柳-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).jpg

芹菜炒鯊魚 份量多

芹菜炒鯊魚-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

這道火候若沒控制好，鯊魚肉若炒太老就不美味啦!

百匯熱炒師傅不但料理出餐速度快！

食材的熟度也都掌握的相當好 宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯

這道魚肉全都是選用較貴的鯊魚肚(部位)炒製，吃的時候(每塊鯊魚肉)口感軟嫩!鯊魚皮微Q、醬汁帶著豆瓣醬香；有脆口芹菜、木耳絲、紅蘿蔔及蒜苗提味，單吃很可以

芹菜炒鯊魚-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).jpg

芹菜炒鯊魚-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

金沙中卷  下酒美食 (這道推推宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯)

金沙中卷-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

『中卷』炸好後最特別的地方不是拌炒濕潤金沙、這道吃起來比較像(金沙)有先爆炒後(煸乾)再與現炸中卷快速和拌的酥脆、鹹香味蕾

炸粉酥脆、中卷鮮Q彈牙

我們都是吃了立馬再續夾下一塊搶食(停不下來)的好食鹹蛋黃香中卷 宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯  秒空盤

金沙中卷-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

點了那麼多道下飯菜餚~ 沒開車朋友小酌配酒嘟嘟好

（未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障）

Tiger啤酒-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

塔香蛤蜊  蛤仔size很大顆

塔香蛤蜊-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

沙子吐的很乾淨且蛤蜊肉鮮甜，塔香醬汁勾薄芡巴在蛤仔肉上頭、鹹甜鹹甜很好吃

塔香蛤蜊-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

清燉西魯肉  這道之前來吃品名稱(蘭陽西魯肉)
現在改名"清燉" 屬湯品類。是一道非常古早味的懷舊蘭陽美食

清燉西魯肉-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

西魯肉上方舖滿滿現炸鴨蛋酥也是這道湯品『香氣』重要食材

小時候回外婆家吃『辦桌料理』也會有這一道

兒時吃的西魯肉芡汁芶的比較濃。在百匯窯烤雞則是將它做成『可以喝的湯品』

清燉西魯肉-五結百匯窯烤雞餐廳 (4).jpg

包心白菜魯的非常軟嫩入味。湯內還有豬肉絲、香菇、紅蘿蔔絲、金針菇、蝦米...等食材

湯頭鮮香、濃濃古早味(好吃)

清燉西魯肉-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).jpg

這道清燉西魯肉澆淋在白飯內立馬變成『西魯肉湯泡飯

小時候吃桌菜若沒吃完『打包回家』加熱後最喜歡這樣吃湯汁泡飯味道很讚喔

清燉西魯肉-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

百匯內用不收服務費『沒吃完的菜餚』若要打包外帶『自己來嘿』

我覺得自己打包挺方便的

用餐尖峰時段，不用麻煩服務生(結完帳)自己打包完立馬閃人宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯

打包自助區-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

餐廳外面放了超多龍眼木

百匯窯烤雞是使用龍眼木柴燒窯烤、吃的時候帶著龍眼木特有柴香

龍眼木窯烤-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

龍眼木窯烤-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).jpg

龍眼木窯烤-五結百匯窯烤雞餐廳 (1).jpg

吃窯烤雞、單點海鮮、熱炒、桌菜料理

不一定宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯要在礁溪吃! 羅東交流道附近這家『百匯窯烤雞』食材新鮮、出餐快、廚師料理都很到味

2023宜蘭-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).jpg

多人出遊、家庭聚餐、節日用餐或情侶、小家庭用餐都適合

用餐環境-五結百匯窯烤雞餐廳 (3).jpg

用餐環境-五結百匯窯烤雞餐廳 (5).jpg

用餐環境-五結百匯窯烤雞餐廳 (4).jpg

洗手間在店後方(停車場旁)

若您開車停放在『百匯停車場』也可以直接從化粧室旁的(後門)進餐廳

化粧室-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

宜蘭勁好『十大美食』二連霸餐廳熱炒料理份量多烤雞皮脆肉嫩吃的到肉汁

今年2023得獎的『五更腸旺』味道與眾不同、麻香辣很夠味超下飯。今天點的菜色也都好吃(無雷唷)

2023宜蘭-五結百匯窯烤雞餐廳 (2).jpg

餐食合照-五結百匯窯烤雞餐廳.jpg

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 每個人對百匯熱炒料理口味喜好不盡相同， 食記心得僅供參考 營業時間&餐食實際內容&成份售價&優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫-吃喝玩樂(讚+追蹤)一起趴趴走找尋下一站美食景點go 

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