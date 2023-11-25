宜蘭五結美食推薦/平價海鮮熱炒【百匯窯烤雞快炒餐廳】龍眼木窯烤雞必點!附設停車場/不收服務費/宜蘭勁好十大好食餐廳二連霸。聚餐/慶生/父親節/母親節/春酒/尾牙單點桌菜餐廳(食記+菜單)

來宜蘭玩吃單點熱炒或桌菜料理

除了熱門的礁溪甕窯雞! 我更喜歡來這家羅東交流道附近(五結)百匯窯烤雞海鮮快炒餐廳用餐

交通方便! 附設停車場、不收服務費。

2020獲選宜蘭勁好十大美食獎!招牌窯烤雞與2023十大美食!五更腸旺必點!

百匯窯烤雞快炒餐廳

電話:03-950-1386

營業時間:(平日)11:00~15:00;17:00~21:00 (假日)11:00~15:00;16:30~21:00『最後收客20:00』

地址: 宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

店家無粉專

上個月朋友Iven姐原本約小紫宜蘭一日遊(因病)我沒參加。

看到姐姐她們遊程打卡來(百匯窯烤雞用餐)

小紫發現今年百匯又得獎啦! 店內料理『五更腸旺』獲得2023宜蘭勁好餐廳組十大好食獎。讓我憶起曾和朋友遊宜蘭時也來百匯吃過窯烤雞熱炒料理(平價鮮美又下飯)

這次和大仁哥親友遊宜蘭

回程(晚餐)二話不說當然直接選『百匯窯烤雞』解饞嘴

附設免費停車場 (入口)在面對餐廳(右手邊)車道進入

停車場很大 可停超多車子

非常適合家族旅遊或與閨蜜們數台車相約的親子之旅用餐

遊覽車團體客~這兒也可預訂桌菜料理唷!

營業時間: 平日與假日(差別之處) 平日晚餐時段下午5點營業、假日下午4點半就可用餐

(連續假日/農曆春節/過年期間)營業時間和假日一樣

百匯窯烤雞快炒餐廳『窯烤雞料理』

2020年在宜蘭勁好『十大好食』比賽中獲得新加坡米其林指南評鑑(二星餐廳)台灣名廚"江振誠師傅"評鑑為餐館組『十大好食』美食後，2023宜蘭勁好(十大好食)餐廳組比賽『百匯』五更腸旺也得獎啦!

內用環境 以圓桌遊主

百匯窯烤雞餐廳MENU

2023-11/14拍攝，避免日後菜單內容或價格更動(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準

(平日)有提供單點肉絲炒飯、炒麵(假日)只提供白飯

剛進門在櫃檯看到(下圖)這張小叮嚀

可事先 預約訂位 (請準時/提前)到店用餐、若 超過預約時間 視同放棄訂位

假日)饕客多、為顧及出餐品質假日(無法臨時加點菜餚)有想吃的餐食、請在『點餐時』就一次點齊、若多人用餐菜點太少不夠吃，假日是 無法臨時加點加菜的唷! )饕客多、為顧及出餐品質有想吃的餐食、請在、若多人用餐菜點太少不夠吃，的唷!

想喝什麼飲料？ 自己到冰箱拿取(餐後結帳)

飲品價目表貼在冰箱門上方

(我喜歡這種有標示飲品價格餐廳)

很多餐廳飲料都不標價(店員只會說:餐後結帳)因沒標價常常當冤大頭買喝到超貴的飲料。百匯有寫價格

兩大台冰箱、飲品選擇多元(也有賣退火椰子水與養生黑木耳飲)

吃熱炒料理與烤雞 我們拿無糖雙茶花綠茶與烏梅汁可解膩!

用餐不收服務費! 餐具自取!

萬一點太多沒吃完(想打包) 請到飲品冰箱旁的『打包自助區』拿打包袋子...等包材『自己打包』

蠻多遊客在賞遊完羅東林業文化園區/羅東運動公園/玉兔鉛筆觀光工廠/宜農牧場/梅花湖/傳藝園區/冬山河親水公園...等景點回程上高速公路前

和我們一樣會選『百匯窯烤雞快炒餐廳』吃午餐或晚餐

假日用餐! 建議您提前預約訂位(到現場時才不用候位)

廚房師傅出餐速度快!

我們現點的餐食一下下就全部出齊

出餐速度比我們想像的還要『快』

月亮蝦餅 麵衣看起來嗄嘣脆

附~泰式酸辣醬 酸酸甜甜又辣辣 蝦餅沾醬吃很涮嘴

蝦餅麵衣酥脆(放冷了)一樣脆口~沒有油膩感

每一片都吃的到魚漿內包裹超多蝦肉~蝦滋味

白飯一碗10元 劃單後是以鍋子盛裝點食的白飯份量出餐(此鍋4份)

看Iven姐打卡貼文有點這道得獎『五更腸旺』

感覺很下飯，早早納入我們今晚必點配飯料理

哇塞!! 入口剎那! 花椒的麻香味與炒料的辣勁! 噗鼻而來!鴨血很入味、嫩口不硬!

大腸肥而不膩! 搭蒜苗吃真香

這道五更腸旺和我們平常外食吃的辣豆瓣味較重『五更腸旺』調味大不同。鍋內放了超多的花椒顆粒、醬汁香麻、尾韻帶著順口辣度(腸旺湯汁)拌飯~根本是『白飯』殺手來著的 得獎!實至名歸

窯烤雞 $750元/隻 (附~雞油與椒鹽粉)

2020年宜蘭勁好(十大好食)得獎美食

百匯 不提供扒雞服務！

出餐會附棉手套+手扒雞手套讓客人體驗自己手扒烤雞的樂趣! 想吃窯烤雞~自己手扒嘿!

其實~我也喜歡自己手扒

可以掌控每塊窯烤雞手扒後尺寸大小，尤其是多人用餐時，可以手撕小塊一點點、讓每個人都能開心吃雞

朋友在手扒窯烤雞腿時、腿肉內部肉汁一直往外流

當日現宰雞肉、肉質特甜、肉汁特多

超在意(餐食)色香味的我

覺得相約出遊用餐儀式感要有! 窯烤雞~手扒後稍微拼組一下下(看起來美美的)會比較有食慾

烤雞好不好吃？ 小紫和妹妹都是嚐『雞胸肉』做論定

我在手扒百匯窯烤雞(雞胸肉時)雞胸溼潤、不乾柴、看起來很嫩

若您喜歡吃帶著『雞油香雞肉』可以沾佐一些烤雞油吃

(雞肉帶著龍眼木)柴燒窯烤後特殊香味，油香油香

雞胸多汁又鮮嫩 我不喜歡沾雞油覺得會太油口!

直接沾椒鹽粉吃最涮嘴

這兒的黑胡椒鹽~很香(很加分)

雙蛋地瓜葉

這道將普通時蔬地瓜葉升級成下飯『配飯時蔬』啦

入口帶著鹹鴨蛋、蛋黃鹹香感! 又有QQ皮蛋香是一道重口味下飯青菜!

我們這些煮婦們都很喜歡!

還議論紛紛著回家後宅自煮晚餐地瓜葉也能這樣炒(真好吃)

鐵板牛柳 出餐時熱氣騰騰、鐵板滋滋作響

上方竟然還有一顆鐵板蛋(多人用餐..是要怎麼分食呀？) 猜拳唄~贏的人有蛋吃

牛柳肉質軟嫩、調味嘟嘟好(不會鹹)

有黑胡椒粒香氣；黑胡椒味不會太辣、夾配菜QQ洋菇與牛柳一起吃、非常下飯

芹菜炒鯊魚 份量多

這道火候若沒控制好，鯊魚肉若炒太老就不美味啦!

百匯熱炒師傅不但料理出餐速度快！

食材的熟度也都掌握的相當好

這道魚肉全都是選用較貴的鯊魚肚(部位)炒製，吃的時候(每塊鯊魚肉)口感軟嫩!鯊魚皮微Q、醬汁帶著豆瓣醬香；有脆口芹菜、木耳絲、紅蘿蔔及蒜苗提味，單吃很可以

金沙中卷 下酒美食 (這道推推 )

『中卷』炸好後最特別的地方不是拌炒濕潤金沙、這道吃起來比較像(金沙)有先爆炒後(煸乾)再與現炸中卷快速和拌的酥脆、鹹香味蕾

炸粉酥脆、中卷鮮Q彈牙

我們都是吃了立馬再續夾下一塊搶食(停不下來)的好食鹹蛋黃香中卷 秒空盤

點了那麼多道下飯菜餚~ 沒開車朋友小酌配酒嘟嘟好

（未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障）

塔香蛤蜊 蛤仔size很大顆

沙子吐的很乾淨且蛤蜊肉鮮甜，塔香醬汁勾薄芡巴在蛤仔肉上頭、鹹甜鹹甜很好吃

清燉西魯肉 這道之前來吃品名稱(蘭陽西魯肉)

現在改名"清燉" 屬湯品類。是一道非常古早味的懷舊蘭陽美食

西魯肉上方舖滿滿現炸鴨蛋酥也是這道湯品『香氣』重要食材

小時候回外婆家吃『辦桌料理』也會有這一道

兒時吃的西魯肉芡汁芶的比較濃。在百匯窯烤雞則是將它做成『可以喝的湯品』

包心白菜魯的非常軟嫩入味。湯內還有豬肉絲、香菇、紅蘿蔔絲、金針菇、蝦米...等食材

湯頭鮮香、濃濃古早味(好吃)

這道清燉西魯肉澆淋在白飯內立馬變成『西魯肉湯泡飯』

小時候吃桌菜若沒吃完『打包回家』加熱後最喜歡這樣吃湯汁泡飯味道很讚喔

百匯內用不收服務費『沒吃完的菜餚』若要打包外帶『自己來嘿』

我覺得自己打包挺方便的

用餐尖峰時段，不用麻煩服務生(結完帳)自己打包完立馬閃人

餐廳外面放了超多龍眼木

百匯窯烤雞是使用龍眼木柴燒窯烤、吃的時候帶著龍眼木特有柴香

吃窯烤雞、單點海鮮、熱炒、桌菜料理

不一定 要在礁溪吃! 羅東交流道附近這家『百匯窯烤雞』食材新鮮、出餐快、廚師料理都很到味

多人出遊、家庭聚餐、節日用餐或情侶、小家庭用餐都適合

洗手間在店後方(停車場旁)

若您開車停放在『百匯停車場』也可以直接從化粧室旁的(後門)進餐廳

宜蘭勁好『十大美食』二連霸餐廳！熱炒料理份量多、烤雞皮脆、肉嫩吃的到肉汁

今年2023得獎的『五更腸旺』味道與眾不同、麻香辣很夠味超下飯。今天點的菜色也都好吃(無雷唷)

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每個人對百匯熱炒料理口味喜好不盡相同， 食記心得僅供參考 營業時間&餐食實際內容&成份售價&優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫-吃喝玩樂(讚+追蹤)一起趴趴走找尋下一站美食景點go