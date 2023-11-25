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台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒的薰爽醇熟│提供單杯單點│Zwiesel蔡司4400元酒杯喝酒初體驗│專業認證清酒品酒師│花陽浴/鍋島/雪の美人台南哪裡買

2023-11-25 18:10:49 樂福人生 人氣：110
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窩客好文

樂福人生

發表篇數：156篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：SAKAKURA清酒專賣
phone09-2516-9017
place台南市北區公園北路156-7號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

我平常挺愛小酌，但很少喝日本清酒，說不來討厭或喜歡，今天秉著朋友盛情難卻，就陪朋友們品一杯吧！

 

▼我們約在公園北路上的SAKAKURA，一家台南日本清酒專賣店。

停在對面停車場走過去，遠遠就能看到一片透亮大櫥窗，簡約白色系，在夜晚特別脫穎而出。

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

▼展示平台上擺放各式各樣的日本清酒、別緻酒器，似乎有勾起我一點興致。

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

▼稍微遲到了些，朋友們已經入座和老闆在聊日本清酒，老闆是專業認證的清酒品酒師，是清酒達人！

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

將日本分八地區(由北至南)：北海道/東北/關東/中部/近畿/中國/四國/九州。因緯度氣候、酒米、水質等，釀造出多變的日本清酒口感。

✅依酸度濃淡以及酒度，分為四大類：「淡麗甘口」、「淡麗辛口」、「濃醇甘口」、「濃醇辛口」。

✅也可依香氣風味，分為四大類：「薰酒」、「爽酒」、「醇酒」、「熟酒」。

但老闆說口感是主觀的，建議可以多嘗試才能找到自己愛喝的清酒！

 

接著就是邊喝邊吃！

SAKAKURA可以自己帶食物來，我們覺得很方便，加上專業清酒品酒師服務，以及一支4400元的Zwiesel蔡司酒杯對沒錯，今天就用4400元酒杯品酒！店家免費提供，為了完美襯托清酒的酒味和香氣，老闆很有自己的職人堅持！

*提醒：未成年勿飲酒，喝酒不開車找代駕

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

今天我們一共挑了三支清酒：花陽浴、鍋島、雪の美人。

這三支清酒，單杯價格都是$250，三杯一起點的話是$670，有9折折扣。

*每週更新單杯酒單，可看IG公告：https://www.instagram.com/sakakura_31/

 

花陽浴│備前雄町無慮過生原酒

單杯$250／整瓶$3000

▼老闆：很多人把「花陽浴」形容成平價版本的「十四代」，皆因它擁有那十四代最廣為人知的，多種瓜果甜香氣息作為酒的主體，層次感豐富，以「利根川伏流軟水」釀制，入口尤其順滑。

*提醒：未成年勿飲酒，喝酒不開車找代駕

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

▼喝花陽浴，先聞香，輕輕搖晃幾圈，鼻尖飄來瓜果清甜氣息。

酒質具透明水潤感，喝起來後續米味突出同時亦散發新鮮的果酸味，尾韻略帶些澀，表現得很細緻，極適合搭配發酵類或油脂較重的料理。

4400元酒杯就是不一樣！Zwiesel蔡司以手工玻璃吹製酒杯聞名，內縮杯口凝聚酒香，一聞，香氣衝鼻而來，杯壁極薄口感佳，酒杯線條流暢將清酒導引至嘴中花一杯$250酒錢就能享受到4400元的高級感，值得！

*提醒：未成年勿飲酒，喝酒不開車找代駕

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

鍋島│赤磐雄町

單杯$250／整瓶$1500

▼老闆：鍋島真正的味道，選用赤盤雄町酒米作為素材，飽滿扎實的米香與鍋島特殊的火入手法，使得本品帶有略微的氣泡口感。

*提醒：未成年勿飲酒，喝酒不開車找代駕

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

這支清酒很對我胃口！入口扎實但中段蓬鬆的米甜彷彿口嚼米飯所產生的甜度，米香足夠，尾韻表現更是驚人的爽口！是款變化豐沛但不顯浮誇的卓越清酒作品。

朋友說不知道是不是酒杯的加持，覺得這次清酒喝起來，比以往喝的品質好上很多！酒味更加純粹。

*提醒：未成年勿飲酒，喝酒不開車找代駕

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

▼老闆說日本銷售上是一人一次限購一支，我們現在不用到日本特約店也可以直接品嘗這限量的美酒！

*提醒：未成年勿飲酒，喝酒不開車找代駕

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

雪の美人│純米吟醸雄町│6号酵母

單杯$250／整瓶$1500

▼在鍋島強調雄町酒米那般雄渾表現之餘，雪の美人兼具了清新與優雅細緻。

*提醒：未成年勿飲酒，喝酒不開車找代駕

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

▼以香瓜、蘋果類香氣為主體，喝起來是淡淡甘甜以及恰到好處的酸度，混合青草氣味，辛口而俐落的酒體，特別適合與醬燒料理進行搭配，凸顯酒味的清爽，感覺應該不少女性朋友會喜歡這支酒。

*提醒：未成年勿飲酒，喝酒不開車找代駕

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

原來清酒也可以對我胃口、原來我只是沒有找到對味的清酒！飽餐酒酣之後，我又逛了逛冰櫃，挑出有興趣的兩支清酒，準備帶回來和老婆品一品。

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

台南清酒專賣【SAKAKURA清酒專賣】達人帶你品嘗日本清酒

 

而今天到SAKAKURA的清酒體驗，讓我覺得不管是初嚐清酒或是清酒資深愛好者，都很值得走訪一趟SAKAKURA！

除了提供舒適的品酒環境，老闆也是認證清酒品酒師還有更棒的是可以「單杯單點」喝了滿意再買整瓶回家；單杯單點也不會造成壓力，不需要盡快喝完（清酒開瓶後建議兩到三天就喝完，未開瓶可以放一到三個月不是問題。）

SAKAKURA清酒專賣

IG每周更新單杯酒單

IG：https://www.instagram.com/sakakura_31/

地址：台南市北區公園北路156-7號

營業時間：13:30-00:00

電話：0925 169 017

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100093028741017


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