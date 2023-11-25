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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北萬華-[伯爵的甜羹] 近剝皮寮與龍山寺，歐洲鄉村風復古精緻空間，道地美味提拉米蘇與難得一見木糠布甸，親切型男主理人巧手製作的美味甜點

台北萬華-[伯爵的甜羹] 近剝皮寮與龍山寺，歐洲鄉村風復古精緻空間，道地美味提拉米蘇與難得一見木糠布甸，親切型男主理人巧手製作的美味甜點

2023-11-25 21:57:42 Elisa 人氣：115
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窩客好文

Elisa

發表篇數：329篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：伯爵的甜羹
phone09-1525-8912
place台北市萬華區廣州街54號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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這一段時間特別愛往萬華老西區跑

喝完咖啡走在路上尋覓下一個落角處

在非常台味老公寓騎樓走著忽然看到一處很歐風的空間

低調沒什麼醒目招牌但提拉米蘇這四個大字讓我忍不住決定一探究竟

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門面的紅色磚牆非常有以前老房子的味道

窗戶跟大門都盡可能留下大面積玻璃引入陽光

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牆壁上裝飾的畫作非常歐式鄉村復古感

就連高腳椅的家具選擇也是很歐洲路線

巧妙運用壁紙裝飾讓牆面看起來就像來到歐洲的石頭小屋內一樣

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另一面靠牆的位置更像是歐洲街頭的小咖啡廳

兩三人閨蜜聊天喝下午茶的氣氛正好

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據主理人說這是長輩的老房子讓他做為店家經營

室內有個可愛的小閣樓很像小時候的秘密基地

不知道以前是否曾經也是跟大稻埕許多老宅一樣具備倉庫功能

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店內除了甜點之外也有許多飲品

經典的各種義式咖啡價位不貴

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想跟英國人一樣來個優雅的下午茶可以選擇茶飲

除了各種口味的紅茶之外也有無咖啡因的國寶茶與花草茶等

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許多茶飲都有漂亮的照片可以讓客人參考

選擇的時候稍微比較不會那麼苦惱

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重頭戲果然還是甜點菜單

除了各種口味的提拉米蘇之外

最令人好奇的是我第一次看到的木槺布甸

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巧克力特別選用義大利進口的原料

柚子茶也很適合冬天喝

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提拉米蘇 TWD150

店名伯爵的甜羹其實講的就是提拉米蘇這道甜點

頂層撒上滿滿的可可粉之外不忘在杯緣也畫上一圈很有調酒的風格

實際吃後果然值得作為當家招牌

對我來說非常滿意可以給滿分

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調味不會過甜或太膩

雖然奶香馥郁但其實很爽口

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夾層的手指餅乾外層濕潤但中間沒有全部浸濕比例剛好

馬斯卡朋奶油半流體的流動性正好吃起來如絲綢般滑順

真的可以感受到主理人費煞苦心前一天作完後靜置冰箱8小時

在約1度凝結的這種嚴格掌控條件下誕生的美味

每一口都有著不同的豐富層次餘韻無窮

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木槺布甸 TWD120

第一次相遇的這款甜點源自葡萄牙

葡語為Serradura後來更成為曾被葡萄牙統治過的澳門的特色甜點之一

每一份都需要手工現做約需等候40分鐘

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味道我覺得比提拉米蘇來得更甜一些

中間多達四層以餅乾磨成細粉與慕斯層層堆疊
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最上層還多了一片餅乾裝飾之外也可以先品嘗看看整片跟壓成細屑後有無不同

小小一杯需要非常多人工作業很精緻漂亮

是款值得等候的甜點

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餅乾細屑的酥脆口感跟慕斯絲滑的質地有著鮮明對比又很互補

幕斯本身以鮮奶油跟煉乳輕度打發

不會太硬有著很輕盈的空氣感

煉乳淺淺的甜奶香在舌尖會若隱若現不會太搶戲

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綠豆糕 TWD20

用餐期間看到不少看似鄰近熟客陸續來買綠豆糕

忍不住被誘惑加點了一顆

單顆外型非常漂亮就像玫瑰花朵般精緻

吃起來冰涼沁心有著非常濃郁的綠豆香

口感帶點顆粒感很細緻不粗

特別以綿糖取代一般白糖製作甜度很自然不過甜

 

作為萬華在地人的主理人對艋舺當地美食也是知之甚詳

很親切好聊熱心推薦了許多在地人心中的美食名單

雖然地點不是繁華的都會中心但卻是個很溫暖又有美食的可愛店家

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/01/30

花費: TWD290(提拉米蘇+木槺布甸+綠豆糕各1)

伯爵的甜羹

FB粉絲團

12:30-18:30

公休日: 週一至週六

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一個品項

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址:  108 台北市萬華區廣州街54號

電話: 0915-258-912


檢視較大的地圖

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台北美食 台北甜點 萬華區美食 萬華區甜點 艋舺美食 艋舺 伯爵的甜羹 老宅甜點 提拉米蘇
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