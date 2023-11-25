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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東-旅 x 潮州 Homestay & Café 《 玻璃屋咖啡館 • 文青設計民宿》

屏東-旅 x 潮州 Homestay & Café 《 玻璃屋咖啡館 • 文青設計民宿》

2023-11-25 23:48:00 chaoerh小昭 人氣：118
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：51篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 潮州鎮

造訪商家：旅 x 潮州 Homestay & Café
phone09-1062-6204
place屏東縣潮州鎮新開路615號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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封1.jpg

 

  最近發現一間玻璃屋咖啡館

 旅 x 潮州 Homestay & Café 

其實它是民宿結合咖啡館

開放外客至咖啡館用餐

『 旅 x Café 

採全預約制,可至FB預約

或電話預約(11:00~22:00)

營業時間為 週四~週日

很幸運當天臨時預約還有位子

 

地理位置比較偏僻一點

直接Google店名就可以找到

汽車直接開入庭園內,蠻方便停車(內附停車場)

屏東-旅 x 潮州 Homestay & Café

 

咖啡館外觀

屏東潮州-旅 潮州

全部都是透明玻璃建造而成

也有水池造景,環境頗有設計感

屏東潮州-旅 潮州

 

可惜當天陰天,若是有湛藍的天空陪襯下,浪漫度一定破表

屏東潮州-旅 潮州

 

每個角度拍都有不同的美

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

 

庭園區很大,大家可以提前抵達散步走走

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

下圖是團體民宿區

屏東潮州-旅 潮州

 

接著回到『 旅 x Café 

屏東潮州-旅 潮州

 

結帳櫃檯在下圖這唷

屏東潮州-旅 潮州

 

日本蘋果酒、 Banji蘋果酒、岩波信州梅酒、黑部峽純米吟釀

當餐前酒也不錯,或是住宿房客想喝一杯也很適合

屏東潮州-旅 潮州

 

飲品選用的食材

屏東潮州-旅 潮州

 

用餐環境分為2區

若不想被打擾或許適合這區的座位,安靜清幽

屏東潮州-旅 潮州

 

2樓為住宿區

屏東-旅 x 潮州 Homestay & Café 《

 

另外一區~浪漫玻璃屋下的座位區

網美們的最愛,IG打卡熱門景點

屏東潮州-旅 潮州

運用大片落地窗,連屋頂都是透明玻璃

陽光自然灑落,加上如泡泡般的吊燈飄浮在空中,

彷彿沉浸在浪漫童話裡,讓人心情愉悅

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

我們的預約席巧好是最佳視野

屏東潮州-旅 潮州

這角度拍起來宛如在植物園昆蟲館

屏東潮州-旅 潮州

 

MENU

以飲品、蛋糕甜點、輕食、義大利麵為主

屏東潮州-旅 潮州

飲品牛奶皆可更換燕麥奶 (需+20元)

屏東潮州-旅 潮州

甜點/輕食/義大利麵

屏東潮州-旅 潮州

 

茶水自助區

屏東潮州-旅 潮州

 

  紫蘇梅汁 ~150元

選用南投 山.野.家 2023年3月 自栽自產醃製紫蘇梅

酸甜滋味,氣泡沁涼暢快~小芯芯超喜歡這風味

屏東潮州-旅 潮州

要注意咖啡色長條物,不是吸管是攪拌湯匙唷~

屏東潮州-旅 潮州

 

  咖啡拿鐵 ~140元

咖啡整體還算OK

屏東潮州-旅 潮州

 

 洛斯提克法式麵包 ~150元

經典的法式麵包,類似法國長棍麵包的口感,

外型不需經過塑形,以一小塊一小塊呈現

屏東潮州-旅 潮州

附蒔蘿紅肉醬及橄欖油醋醬

小昭喜歡蒔蘿紅肉醬,蒔蘿就是茴香喔!

屏東潮州-旅 潮州

外皮酥脆紮實有嚼勁,裡面濕潤Q彈,

也點像巧巴達口感,反正就是酵母歐式麵包

小芯芯猛誇這款麵包好好吃

屏東潮州-旅 潮州

 

 帕瑪森清炒蒜香培根義大麵&魚子醬奶油香煎鰈魚 ~250元

屏東潮州-旅 潮州

乾煎鰈魚搭配番茄,再佐魚子醬

首先光魚子醬的份量算有誠意👍

屏東潮州-旅 潮州

義大利麵Q彈有勁好吃,

小昭最怕吃到軟爛口感的義大利麵

培根味道略不明顯,蝶魚鹹度稍高,

建議一口鰈魚搭配一口義大利麵能平衡味覺

屏東潮州-旅 潮州

 

不定時推出〖 限定甜點 不在MENU上 

​​​​​​店內蛋糕使用高雄望思甜點

屏東潮州-旅 潮州

  若竹抹茶生乳捲  ~185元

抹茶香氣濃厚,生乳滑順化口不油膩

喜歡紅豆的朋友,可佐紅豆泥搭配食用

屏東潮州-旅 潮州

 

  鳳梨可樂達 甜點杯  ~200元

甜點杯造型很可愛杯

杯內為椰子香緹與杏仁蛋糕,

鋪上手煮鳳梨醬及椰子水果凍

上層多了杏仁脆片的點綴,變成華麗的甜點

屏東潮州-旅 潮州

還有金箔耶~

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

 

天色逐漸變暗,從屋內往外上看天空有不同的美感

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

 

屋外的玻璃屋樣貌

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

屏東潮州-旅 潮州

夜幕低垂之際,玻璃屋格外顯得閃耀無比

屏東潮州-旅 潮州

 

餐點都相當有水準

果然出自設計師之手(女設計師來自台南)

用餐環境及每個細節充滿質感,小昭都好喜歡喔!

也感謝當日設計師跟小昭聊天介紹

感覺得出來他們很用心經營 旅 x 潮州 Homestay & Café 

出現小插曲~店家結帳時多收100元

後來隔日有聯絡到小昭退回多收的款項,

可見店家很有良心及信譽👍👍👍

 

屏東-旅 x 潮州 Homestay & Café,以上僅供參考

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 旅 x 潮州 Homestay & Café 
  • FB
  • 0910 626204
  • 14:00~20:00   
  • 週一  週二  週三  公休日 
  • 屏東縣潮州鎮新開路615號


檢視較大的地圖

 

 

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