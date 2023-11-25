最近發現一間玻璃屋咖啡館

旅 x 潮州 Homestay & Café

其實它是民宿結合咖啡館

開放外客至咖啡館用餐

『 旅 x Café 』

採全預約制,可至FB預約

或電話預約(11:00~22:00)

營業時間為 週四~週日

很幸運當天臨時預約還有位子

地理位置比較偏僻一點

直接Google店名就可以找到

汽車直接開入庭園內,蠻方便停車(內附停車場)

咖啡館外觀

全部都是透明玻璃建造而成

也有水池造景,環境頗有設計感

可惜當天陰天,若是有湛藍的天空陪襯下,浪漫度一定破表

每個角度拍都有不同的美

庭園區很大,大家可以提前抵達散步走走

下圖是團體民宿區

接著回到『 旅 x Café 』

結帳櫃檯在下圖這唷

日本蘋果酒、 Banji蘋果酒、岩波信州梅酒、黑部峽純米吟釀

當餐前酒也不錯,或是住宿房客想喝一杯也很適合

飲品選用的食材

用餐環境分為2區

若不想被打擾或許適合這區的座位,安靜清幽

2樓為住宿區

另外一區~浪漫玻璃屋下的座位區

網美們的最愛,IG打卡熱門景點

運用大片落地窗,連屋頂都是透明玻璃

陽光自然灑落,加上如泡泡般的吊燈飄浮在空中,

彷彿沉浸在浪漫童話裡,讓人心情愉悅

我們的預約席巧好是最佳視野

這角度拍起來宛如在 植物園昆蟲館 中

MENU

以飲品、蛋糕甜點、輕食、義大利麵為主

飲品牛奶皆可更換燕麥奶 (需+20元)

甜點/輕食/義大利麵

茶水自助區

紫蘇梅汁 ~150元

選用南投 山.野.家 2023年3月 自栽自產醃製紫蘇梅

酸甜滋味,氣泡沁涼暢快~小芯芯超喜歡這風味

要注意咖啡色長條物,不是吸管是攪拌湯匙唷~

咖啡拿鐵 ~140元

咖啡整體還算OK

洛斯提克法式麵包 ~150元

經典的法式麵包,類似法國長棍麵包的口感,

外型不需經過塑形,以一小塊一小塊呈現

附蒔蘿紅肉醬及橄欖油醋醬

小昭喜歡蒔蘿紅肉醬,蒔蘿就是茴香喔!

外皮酥脆紮實有嚼勁,裡面濕潤Q彈,

也點像巧巴達口感,反正就是酵母歐式麵包

小芯芯猛誇這款麵包好好吃

帕瑪森清炒蒜香培根義大麵&魚子醬奶油香煎鰈魚 ~250元

乾煎鰈魚搭配番茄,再佐魚子醬

首先光魚子醬的份量算有誠意👍

義大利麵Q彈有勁好吃,

小昭最怕吃到軟爛口感的義大利麵

培根味道略不明顯,蝶魚鹹度稍高,

建議一口鰈魚搭配一口義大利麵能平衡味覺

不定時推出〖 限定甜點 〗不在MENU上

​​​​​​店內蛋糕使用高雄望思甜點

若竹抹茶生乳捲 ~185元

抹茶香氣濃厚,生乳滑順化口不油膩

喜歡紅豆的朋友,可佐紅豆泥搭配食用

鳳梨可樂達 甜點杯 ~200元

甜點杯造型很可愛杯

杯內為椰子香緹與杏仁蛋糕,

鋪上手煮鳳梨醬及椰子水果凍

上層多了杏仁脆片的點綴,變成華麗的甜點

還有金箔耶~

天色逐漸變暗,從屋內往外上看天空有不同的美感

屋外的玻璃屋樣貌

夜幕低垂之際,玻璃屋格外顯得閃耀無比

餐點都相當有水準

果然出自設計師之手(女設計師來自台南)

用餐環境及每個細節充滿質感,小昭都好喜歡喔!

也感謝當日設計師跟小昭聊天介紹

感覺得出來他們很用心經營 旅 x 潮州 Homestay & Café

出現小插曲~店家結帳時多收100元

後來隔日有聯絡到小昭退回多收的款項,

可見店家很有良心及信譽👍👍👍

口味因人而異,以上僅供參考

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

旅 x 潮州 Homestay & Café

FB

0910 626204

14:00~20:00

週一 週二 週三 公休日

屏東縣潮州鎮新開路615號



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