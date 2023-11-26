民生社區超人氣輕食、下午茶『好事成雙 煎餅果子』回到母校附近朋友推薦這家每天中午開店沒停過人潮的外帶文青餅舖

銷售超過33座台北101的煎餅果子，原創的靈感來自天津街邊小吃，老闆稍加改良成台灣人喜歡的口味

網路評價很高，附近上班族都會訂購好事成雙的煎餅果子當午餐、點心

好事成雙現點現做，如果怕等可以電話預訂

店家嚴選紅殼雞蛋、新鮮爽脆生菜、自製的脆餅

好事成雙的餅皮麵糊加入了綠豆～吃起來微酥帶Q勁，冷掉都好吃!!!

因為份量很大，煎餅果子會切分成對半，你一半我一半難怪叫好事成雙，配上自家熬煮的濃萃桂花烏梅汁

門口擺放兩張長凳，午後天氣舒適～坐在門口吃煎餅果子真好舒服，也可以午餐買一份（剩下當下午茶也很省錢）

松山必吃美食推薦『好事成雙 煎餅果子』訂購專線 0965158105

好事成雙煎餅果子｜店家資訊

好事成雙煎餅果子

電話 0965-158-105

地址：台北市松山區三民路113巷29號

公車 民生社區活動中心、三民路

開車 路邊停車格

營業時間： 週二至週五 11:00~14:00 16:00~19:00（售完提早打烊）

週六 11:00~19:00

週日、一公休

好事成雙煎餅果子也有配合外送平台、babe當天大概等了25分鐘～因為前面外送車一直來

好事成雙煎餅果子｜用餐環境

看到桌上擺放烏梅、桂花、洛神等中藥材～濃萃桂花烏梅汁感覺就一定要點一杯

建議大家可以買小杯、然後門口喝不夠直接買整瓶120元比較划算喔

手作非基因改造黃豆的豆漿，分成有糖跟無糖，搭配煎餅果子也很對味

本來以為這種煎餅果子類似可麗餅，結果吃起來真的不一樣～餅皮沒有立刻吃也不會糊掉

香酥微Q、搭配手工脆餅～口感超有層次！

讓人想到以前在士林夜市買的大餅包小餅概念

工作檯很乾淨，還可以欣賞老闆現場製作綠豆煎餅、姊姊包料卷餅的製作過程

小小的店面有三個人分工，動線很快，服務也親切

嚴選紅殼雞蛋製作的鹹口味煎餅果子，從抹麵糊到煎餅過程到捲入配料～真的很讓人期待

絡繹不絕得外帶客人，看起來都是附近上班族跟鄰居

還有伯伯很可愛的來問，你們在賣什麼我每次經過都很多人～要不要等很久XD

好事成雙煎餅果子｜菜單

好事成雙煎餅果子口味：甜麵醬、花生醬、甜口味，共16種口味可以選擇

招牌香酥、舒肥嫩雞胸煎餅、香滷牛腱、紅糟豬排、肉鬆煎餅！！是不是好台灣味XD

也有比較美式口味的：德國香腸、火腿起司等

babe是花生控看到使用Skippy花生醬製作的隱藏版煎餅立刻來一份

甜口味 翻轉蘋果派果子是老闆大力推薦，因為他說加入自製的肉桂糖霜～身為肉桂控怎可以錯過！

不想現場等候可以先打電話預訂或是掃描QR Code加入好友，就可以事先點餐（好事成雙煎餅果子也可以外送）

好事成雙煎餅果子｜必點料理

健身的朋友補充蛋白質很適合點舒肥雞胸肉，口感當然比燻雞好吃很多畢竟是真的肉感～切得也夠大塊

喜歡吃辣的朋友不妨試看看油潑辣子，所有口味中只有滷牛腱中有放入，還可以貼心選擇半半

一半辣一半不辣，香麻過癮不辣肚子

如果不是香滷牛腱煎餅、其他口味加入油潑辣子就是加價5元，味道是真的很好

喜歡吃辣的一定要試看看，增加花椒的香麻味在冬天吃特別過癮溫暖

平常最愛吃的就是牛肉捲餅、看到這裡有捲入滷牛腱搭配甜麵醬的立刻來一份

裏頭該有的黃瓜、香菜都沒有少，少了蔥段的嗆味吃起來口感更溫和，油潑辣子的香麻滋味讓風味錦上添花

除了高級的美式義式餐廳，鮮少在輕食但看到生菜清洗這麼乾淨又大片！

babe點了兩份煎餅果子都是鹹的，都有加入萵苣～新鮮鮮脆的口感真的不一樣，搭配肉類吃起來更加清爽

花生控一定會知道skippy花生醬，濃郁不搶味，不似福源花生醬的鹹、是鹹中帶甜還有顆粒口感

好吃的秘訣除了餅皮加入綠豆粉比較Q、新鮮生菜增添酥脆度

其實靈魂應該是中間大塊自製脆餅，咬下去咔滋的聲響跟口感太銷魂

大推翻轉蘋果肉桂煎餅果子，抹上厚厚的黑糖肉桂醬佐以荷蘭蘋果泥、核桃等增加口感

肉桂香濃不辣，甜度剛好不膩～babe一個人可以吃一條

好事成雙煎餅果子有配合附近外送，不過如果想吃剛製作微酥餅皮口感的一定要現場等

以往只有吃麻辣鍋會喝酸梅湯，好事成雙他們家的桂花烏梅湯很厲害～酸V回甘又解膩！冰涼涼喝太喜歡…根本要囤貨啊

豆漿濃郁不會太水、雖然點甜味也是微糖而已

一整袋的煎餅果子讓我們六個先瘋狂拍一輪XD

抹醬很均勻，每一口都有黑糖肉桂香，雖然不是自家熬煮的蘋果餡卻意外的很搭也不那麼酸、甜味也恰到好處

咬到脆餅跟核桃時真的太喜歡了，一不小心就吃到一條

超粗一捲的隱藏版煎餅，裡頭有厚實軟嫩的舒肥雞胸肉、生菜、還有脆餅、濃郁的花生醬～這個組合實在太醋咪又好吃

餅皮加入了紅殼雞蛋，多一股香氣，餅皮吃的時候有淡淡的綠豆香，冷掉不用回烤直接吃，意外的沒有受潮爛掉

老闆說2小時內吃完口感最佳

比牛肉捲餅還要有誠意的私房滷牛腱，一捲大概有8~10片！滷汁味道適中、牛腱肉口感軟嫩帶有軟筋很棒

加入油潑辣子的部分香氣更是明顯，爽脆的黃瓜、萵苣，酥香的脆餅～甜麵醬僅僅是畫龍點睛

香菜味道不多但整個mix起來確實厲害好吃

好事成雙煎餅果子確實超實力，難怪生意很好！對女生來說一份要分兩餐，跟朋友一起分享才叫好事成雙

想吃天津名物煎餅果子，口味改良後的其實更喜歡

來到民生社區必吃美食、輕食推薦『好事成雙 煎餅果子』

店家/景點資訊

店家名稱：好事成雙煎餅果子 |民生社區美食推薦|下午茶訂購|公司團購美食|公司活動點心推薦

所在地址：臺灣台北市松山區三民路113巷29號

營業時間：二 三 四 五 六 11:00-19:00

店家電話：0965 158 105

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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