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雄哥地瓜磚｜這不是地瓜球！不僅大顆口感更紮實，濃濃地瓜香，還有抹茶口味，份量超級多

2023-11-26 11:12:59 糖糖's 享食生活 人氣：420
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窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1465篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 大甲區

造訪商家：雄哥地瓜磚
place台中市大甲區武營路69號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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最近糖糖在台中大甲發現了一個新奇美食！就是這間隱藏在巷弄裡的雄哥地瓜磚，賣的是地瓜磚而非地瓜球，只有假日才會出沒，純手工製作，除了原味還有抹茶口味，不過聽說抹茶非常搶手，建議可以事先預訂，免得賣完撲空啦

 

雄哥地瓜磚位置

雄哥地瓜磚位在台中大甲區武營路上，地點有點小小隱密，糖糖完全是因為看到排隊人潮才注意到這間店，算是在大甲蔣公路夜市的外圍區

雄哥地瓜磚只有假日才有營業，從下午兩點開始至賣完為止，糖糖這天下午三點多來抹茶已經剩下最後一批了

這就是地瓜磚啦，手工製作，現點現炸，看起來是不是跟地瓜球真的有點相似，但口感可是大大不同呢

這綠油油的就是抹茶口味啦！數量比原味的少，限量供應，所以想要吃抹茶的朋友建議提前先預訂

雄哥地瓜磚菜單

抹茶的單價比原味的高，原味最小份是30元，而抹茶是從50元開始起跳

原味地瓜磚 小 30元

雄哥地瓜磚是採用台農57號的地瓜手工製作而成，小份原味地瓜磚共有12顆，因為是現炸出爐，到手時非常燙手，整包拿起來沉甸甸的，用料感覺很實在

咬開裡頭是紮實的，QQ的口感中帶有濃濃的地瓜香，也因為地瓜磚非常紮實，糖糖其實吃沒幾顆就很有飽足感了，30元一個人根本吃不完

抹茶地瓜磚 小份 50元

小份抹茶地瓜磚裡頭有15顆，拿起來一樣沉甸甸的，咬下去裡頭一樣是紮實帶Q的口感，抹茶味還算濃厚，不是帶有苦韻的那種抹茶，會越嚼越香

雄哥地瓜磚有別於一般我們常吃到的地瓜球，裡頭是紮實的口感，原味有著濃濃的地瓜香，用料實在，抹茶口味也不錯，點小份兩個人一起分食也超級飽，老闆人也超親切，來大甲遊玩可以來試試這間超隱密的雄家地瓜磚，只有假日才營業唷

 

《店家資訊》

店家：雄哥地瓜磚
電話：0930-642425
地址：台中市大甲區武營路69號
時間：假日14:00~售完；平日店休
臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100065127488262

 

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