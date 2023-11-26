車庫娛樂邀約搶先看首映場 #沼澤王的女兒

劇情：女主角海倫娜（Daisy Ridley飾）跟著父母親在森林裡長大，他對於父親十分信任，卻沒想到她的母親是被父視「沼澤王」（Ben Mendelsoh飾）所綁架，甚至被囚困長達12年之久，海倫娜則是在當時被強暴時所生下的孩子！本來一切都在海倫娜獲救並有新家庭後回歸平靜，然而她的父親卻突然逃獄，甚至危及到自己的女兒，為母則強的海倫娜，決定反擊…

改編年自同名小說《沼澤王的女兒》（The Marsh King’s Daughter），以女性角度出發，女主媽因為被沼澤王綁架性侵產下女兒，電影中女兒初期對於父親的信任和依賴，在信賴崩塌之後，為了新生活及自己的女兒，不得不深入危險荒涼的沼澤，為愛和父親對立，呈現父女間又愛又恨的情感糾葛。

#沼澤王的女兒，11月24日（五）全台相愛相殺震憾上映！

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祝福好人一生平安

#沼澤王的女兒 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=lOxGvhRfGCY

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