到訪日期：2023年3月22日
今年３月日本的櫻花提早開，原本預定的行程全被打亂
看到日本weathernews網站上138タワーパーク櫻花已滿開
決定先衝一波
這次使用當地的大眾運輸工具
現在有ＧＯＯＧＬＥ ＭＡＰ自由行交通上非常方便
輸入起始地點便可導引交通方式
路程時間都有詳細指示
這次的行程我們大多是使用名古屋的IC 卡 "manaca"
可以用在地鐵、名鐵、巴士、ＪＲ等
附上名古屋交通路線連結
使用以下這些卡也可以搭乘名古屋交通系統
但小部分郊區路線不適用時，只能改用現金支付
若是看到貼有下面這標誌的地方也可以使用
可用於消費購物
這次在便利商店我都是用這張卡
省下拿硬幣的時間
IC 卡 "manaca"也可用於其他區域
算是很好用的一張卡
138タワーパーク在國營木曾三川公園裏面
公園位於木曾川、長良川、揖斐川的下游一帶
是東海地域人們經常光顧的地方
該公園有13處地點
可以安排半天以上的行程
不過這裡公共交通班次很少
建議自駕方便一些
花畑部分還沒開
我們便往外圍堤岸邊走去
彼岸櫻、枝垂櫻滿開中
沿路行人車都不算多
漫步其中很是悠閒
盛開的垂櫻像是美麗的花瀑
恣意從樹梢傾瀉而下
不須抬頭仰望，他就伴隨在你身邊
是很親近人的櫻花
也是我最喜歡的櫻花品種
彼岸櫻枝幹曲折優雅
像是不惹塵埃的樹精靈
又是另一種美
不管是綻放的還是含苞待放的櫻花都是讓人打從心底喜愛他
很羨慕在櫻花樹下賞櫻的人們啊
國營木曾三川公園範圍很大
這邊櫻花品種很多
滿開期間不一樣，所以花期長
若是時間足夠，可以花個半天的時間在這邊賞玩一番
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參考資訊