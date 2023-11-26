到訪日期：2023年3月22日

今年３月日本的櫻花提早開，原本預定的行程全被打亂

看到日本weathernews網站上138タワーパーク櫻花已滿開

決定先衝一波

這次使用當地的大眾運輸工具

現在有ＧＯＯＧＬＥ ＭＡＰ自由行交通上非常方便

輸入起始地點便可導引交通方式

路程時間都有詳細指示

這次的行程我們大多是使用名古屋的IC 卡 "manaca"

可以用在地鐵、名鐵、巴士、ＪＲ等

附上名古屋交通路線連結

使用以下這些卡也可以搭乘名古屋交通系統

但小部分郊區路線不適用時，只能改用現金支付

若是看到貼有下面這標誌的地方也可以使用

可用於消費購物

這次在便利商店我都是用這張卡

省下拿硬幣的時間

IC 卡 "manaca"也可用於其他區域

算是很好用的一張卡

138タワーパーク在國營木曾三川公園裏面

公園位於木曾川、長良川、揖斐川的下游一帶

是東海地域人們經常光顧的地方

該公園有13處地點

可以安排半天以上的行程

不過這裡公共交通班次很少

建議自駕方便一些

這瞭望塔高度138 公尺

也是他名稱的由來

離地100公尺的展望台，可以看到 名古屋和岐埠的 城市景觀

營業時間請參考官方網站

我們到的時候公園內部的櫻花尚未盛開

花畑部分還沒開

我們便往外圍堤岸邊走去

道路兩旁櫻花開得很美

彼岸櫻、枝垂櫻滿開中 沿路行人車都不算多 漫步其中很是悠閒 盛開的垂櫻像是美麗的花瀑 恣意從樹梢傾瀉而下 不須抬頭仰望，他就伴隨在你身邊 是很親近人的櫻花 也是我最喜歡的櫻花品種 彼岸櫻枝幹曲折優雅 像是不惹塵埃的樹精靈 又是另一種美 不管是綻放的還是含苞待放的櫻花都是讓人打從心底喜愛他 很羨慕在櫻花樹下賞櫻的人們啊 國營木曾三川公園範圍很大 這邊櫻花品種很多 滿開期間不一樣，所以花期長 若是時間足夠，可以花個半天的時間在這邊賞玩一番 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 參考資訊 國營木曾三川公園 名古屋鐵道 ウェザーニュース

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