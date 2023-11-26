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2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク、IC 卡 "manaca"

2023-11-26 14:13:42 懶豬部落格 人氣：98
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文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

到訪日期：2023年3月22日

今年３月日本的櫻花提早開，原本預定的行程全被打亂

看到日本weathernews網站上138タワーパーク櫻花已滿開

決定先衝一波

這次使用當地的大眾運輸工具

現在有ＧＯＯＧＬＥ ＭＡＰ自由行交通上非常方便

輸入起始地點便可導引交通方式

路程時間都有詳細指示

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

這次的行程我們大多是使用名古屋的IC 卡 "manaca"

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

可以用在地鐵、名鐵、巴士、ＪＲ等

附上名古屋交通路線連結

使用以下這些卡也可以搭乘名古屋交通系統

但小部分郊區路線不適用時，只能改用現金支付

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

若是看到貼有下面這標誌的地方也可以使用

可用於消費購物

這次在便利商店我都是用這張卡

省下拿硬幣的時間

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

IC 卡 "manaca"也可用於其他區域

算是很好用的一張卡

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

138タワーパーク在國營木曾三川公園裏面

公園位於木曾川、長良川、揖斐川的下游一帶

是東海地域人們經常光顧的地方

該公園有13處地點

可以安排半天以上的行程

不過這裡公共交通班次很少

建議自駕方便一些

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
這瞭望塔高度138 公尺
也是他名稱的由來
離地100公尺的展望台，可以看到名古屋和岐埠的城市景觀
營業時間請參考官方網站

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

我們到的時候公園內部的櫻花尚未盛開
花畑部分還沒開
我們便往外圍堤岸邊走去
道路兩旁櫻花開得很美

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

彼岸櫻、枝垂櫻滿開中

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

沿路行人車都不算多

漫步其中很是悠閒

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

 

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

盛開的垂櫻像是美麗的花瀑

恣意從樹梢傾瀉而下

不須抬頭仰望，他就伴隨在你身邊

是很親近人的櫻花

也是我最喜歡的櫻花品種

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

 

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

 

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

 

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

 

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

彼岸櫻枝幹曲折優雅

像是不惹塵埃的樹精靈

又是另一種美

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

 

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

 

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

不管是綻放的還是含苞待放的櫻花都是讓人打從心底喜愛他

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

 

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

很羨慕在櫻花樹下賞櫻的人們啊

2023日本賞櫻自由行～138タワーパーク

國營木曾三川公園範圍很大

這邊櫻花品種很多

滿開期間不一樣，所以花期長

若是時間足夠，可以花個半天的時間在這邊賞玩一番

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

參考資訊

國營木曾三川公園

名古屋鐵道

ウェザーニュース

 

 

文章標籤

愛知縣 名古屋 138 138TOWER PARK 138公園 木曾三川公園 日本 賞櫻 自由行 一宮市
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