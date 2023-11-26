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真的沒看錯~韓式部隊鍋吃到飽只要199元!韓國人在台灣開的店，韓劇才會出現的韓國醬醃生螃蟹(另購)這裡也能吃到「韓國先生-Obba店」 @台南好Food遊

2023-11-26 15:24:53 台南好Food遊 人氣：113
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窩客好文

台南好Food遊

發表篇數：292篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：韓國先生Obba店
place台南市東區莊敬路116巷24號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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真的沒看錯!韓式部隊鍋吃到飽只要199元~台南韓式料理推薦「韓國先生-Obba店」，不只韓式部隊鍋，韓式燒肉吃到飽也只要339元，真的很超值!
重點是「韓國先生-Obba店」是真正韓國人來台灣開的店，口味真的很道地，除了吃到飽的選項外，如果想吃得輕鬆一點，也可以選擇單點的韓國料理，像是石鍋拌飯、海鮮煎餅、韓國蔘雞湯、韓式炸雞、豆腐鍋、甚至是韓劇才會出現的醬醃生螃蟹，在「韓國先生-Obba店」都能吃到，價格也非常平價，絕對是小資族或學生月底的救星，哈韓族或喜歡道地韓式料理的朋友，這家一定要收藏。

台南韓式料理推薦韓國先生-Obba

「韓國先生-Obba店」位於台南東區國賓影城後方，近南紡夢時代購物中心，一直是成大學生的聚餐好去處，主打平價韓式料理，199元部隊鍋吃到飽、339元韓式燒肉吃到飽，真的很划算。而且無論平日或假日、午餐或晚餐，只有一個價格，假日常常都是客滿狀態，建議來用餐先訂位比較不用等待，用餐可選擇騎機車較方便，若是開車附近有收費停車場，走路約3~5分鐘。

199元泡菜部隊鍋無限供應超划算

來到「韓國先生-Obba店」可選擇泡菜部隊鍋吃到飽或是韓式燒肉吃到飽
泡菜部隊鍋計費方式為 ：大人199元、兒童90~130cm 99元、幼兒價 90cm 以下 59元， 2人以上即可開鍋。
韓式燒肉計費方式為 ：大人339元、兒童90~130cm 159元、幼兒價 90cm 以下 59元。
用餐時間皆為90分鐘，加價30元可享可口可樂系列飲料無限暢飲，單點則為單一瓶20元。

菜單上很貼心的寫上道地的用餐方式，讓客人可以吃得更有變化，部隊鍋一鍋五吃也很有趣。

今天用餐選擇的是泡菜部隊鍋吃到飽的方案，入座會先提供韓式泡菜與辣醬、海苔片（另購），可自行依照口味斟酌加入。

泡菜部隊鍋無限供應的食材都在冰箱裏面，可以自行取用，包含有：豬肉片、培根、德國香腸、午餐肉、韓國泡麵、王子麵、韓式冬粉、年糕、豆腐、黃豆芽、洋蔥、金針菇、蔥、部隊鍋醬。
雖然強調是吃到飽，不過為了響應愛護地球，大家一定要斟酌拿取，不要造成浪費。

無限供應的食材都是以保鮮盒裝好一盒一盒放在冰箱，避免開放式的夾取讓食物與空氣一直接觸，來保持新鮮，這點我覺得滿好的。

想來點韓國燒酒，這裡也都有販售。（未滿18歲請勿飲酒，喝酒請勿酒駕)

正韓部隊鍋微辣超過癮

太超值了，不分平假日單人只要199元，這樣滿滿一鍋，你看到的食材都可以無限吃，豬肉片、德式香腸、午餐肉、年糕條、韓國泡麵，拿個幾次就回本，而且口味真的很道地，比自己買回家煮還要划算，重點是不用自己準備配料也不用洗鍋子就是讚。

豬肉片給的也很大器，厚度夠吃起來就是有口感，「韓國先生-Obba店」真的不怕你吃，所有的食材都是放在自助區讓客人自取，吃不夠就自己拿，不是單點式的吃到飽怕客人吃，送餐還送很慢的那種。
但老闆有特別聲明，不怕你吃就怕你浪費，大家還是要斟酌食量，不要造成食材的浪費，愛護地球珍惜資源喔。

特別是「韓國先生-Obba店」的食材補的很快速，冰箱的食材被拿光了，隨時都會再補上，用保鮮盒一小盒一小盒裝也很方便拿取。

一邊享用部隊鍋一邊吃著道地的韓式小菜真的太韓國了，而且小菜都可以無限享用。

「韓國先生-Obba店」是正韓的口味帶點微辣，天冷吃真的很過癮，愛加什麼料就拿什麼料，嫩豆腐跟年糕裡裡外外吸飽了泡菜湯汁，吃起來真的很夠味，非常過癮。

強烈推薦大家一定要加韓國泡麵一起吃，飽足感爆棚，韓國泡麵口感真的很Q阿。

喜歡創意吃法的朋友，也可以參考菜單上韓國道地吃法的一鍋五吃，但因為吃到飽已經讓我們飽到天靈蓋，最後我們只有加入了王子麵做出了海苔片炒麵，想不到部隊鍋越煮越濃，最後搭配王子麵入鍋炒，居然會變出不同的滋味，太驚豔了。

▼部隊鍋吃到最後加入王子麵與韓國海苔片一起炒，麵條巴著濃郁的泡菜味跟麻油香氣，據說是韓國很道地的吃法之一，非常特別的風味，讓人忍不住想再來一盤。

韓劇裡的醬蟹台南也吃得到

韓國醬醃生螃蟹 $990

聽說

「韓國先生-Obba店」有很厲害的韓國醬醃生螃蟹，身為韓劇迷的我，當然要來試試看。以往都是在韓劇裡才會看到的醬蟹，想不到台南居然也能吃到，聽說每次推出就會秒殺，來到「韓國先生-Obba店」肯定要點一隻來嚐嚐。

以獨門醬料醃漬的新鮮爆蛋螃蟹，有公蟹也有母蟹，想吃蟹黃就點母蟹，想吃蟹膏就點公蟹，價格不同，都是從韓國進口來的，第一次吃醬蟹口感真的很特別，肉質非常Q彈，沒有腥味，醬汁也很迷人，比吃清燙的螃蟹還要鮮甜，裡面的白蝦也非常好吃，愛吃海鮮的朋友我覺得一輩子一定要來吃一次醬蟹阿。

CP值吃飽也吃巧

「韓國先生-Obba店」是近期吃火鍋類的店讓我覺得很高CP值的一家，只要199元吃到飽還不收服務費，真的太超值了，現在連XX臭臭鍋都要150元了，而且泡菜部隊鍋真的吃不膩，會越吃越涮嘴，一鍋還有五種吃法，能吃巧也能吃飽，冬天夏天一年四季都適合，想省荷包的朋友可以衝一波囉。

Info./韓國先生-Obba

韓國先生-Obba店
地址：台南市東區莊敬路116巷24號(Google Map)
電話：06-2089318
營業時間：11:30~14:30、17:00~21:30
FB粉絲團：韓國先生-Obba店

 

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Hello! 我是Lydia，在地台南人~ 寫寫我的旅行與生活!從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。 2005年從無名小站以尋找幸福的密碼為格名開始部落格人生，2017年正式改名為台南好Food遊，並於12月自架站。 部落格網址:itainan.com.tw 著作:2019年6月出版《高雄好吃好玩50選》(與進食的巨鼠、緹雅瑪美食旅遊趣共筆著作) 部落格主寫：美食|旅遊|生活

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