台中隱藏版巷弄美食 昨日花卷跨界好食，全台獨家特色招牌花卷必吃，限量灣式麵超驚豔，商業午餐均一價260元超划算，壽星送鯉魚杯也太讚，超適合慶生聚餐，近勤美綠園道，還可折抵停車費超佛心。

昨日花卷跨界好食店家資訊

地址：台中市西區忠誠街91號

電話：04 2326 6984

營業時間：11:30–15:30, 17:00–21:30

這間昨日花卷已經開很久了耶，到現在生意還是超級好，假日一位難求大爆滿，位在西區忠誠街上，離勤美誠品很近，吃完還可以去逛逛勤美綠園道，且如果開車來，還可以折抵停車費，附近的停車場全都可以折抵唷。

這間餐廳真的很有異國風，餐點也很有特色，重點環境超棒，生日前後六天來店用餐壽星還有送禮物，直接送一對鯉魚杯也太大器，之前看到鯉魚杯覺得很可愛超想買，生日來這用餐直接送啦，還不趕快訂位訂起來。

昨日花卷不只餐點充滿異國風，還為各種不同的族群的顧客設計不同的餐點，我覺得有微生酮排餐真的很讚，減肥的朋友們也能吃啦，不用怕聚餐會破壞減肥而不敢跟朋友吃飯，之前減肥過應該都知道生酮飲食，吃肉吃菜也能吃得很健康，這邊也有素食唷，且是會分開鍋子烹煮實在很貼心捏。當然絕對不能錯過的就是招牌花卷、火烤飯、灣式麵這三種，外面吃不到這裡才有。

昨日花卷環境

我覺得很神奇的是開了近10年的餐廳，環境竟然維持的這麼好，裝潢完全沒變跟之前一模一樣好強大，重點看起來還很新，跟我說是新開的餐廳我都信，9年前跟家人來這邊慶生過，這次來又坐在同一個位子，覺得好懷念唷，有一種回家吃飯的溫馨感覺。

大片落地窗很有氣氛，用餐尖峰時刻人真的超多，我們那天假日去下午一點多門口滿滿的候位，記得一定要先訂位唷。

另外一區的座位還有沙發區，也有吧台區，周圍還有賣一些文青手作商品，等待餐點的時候還可以四處逛逛。

昨日花卷商業午餐菜單

平日商業午餐真的好划算，均一價260元就可以吃到店內招牌菜色，招牌花卷、火烤飯、灣式麵都吃的到，且這些特色餐點平常時段原價都超過300元，商業午餐價格變便宜份量可沒有縮減歐，像是我們點的南洋紅咖哩牛火烤飯原價350元份量超大，商業午餐點來吃整個便宜了90元很超值。已羨慕周邊的上班族。

提供昨日花卷平日限定商業午餐的菜單給大家參考，真的均一價260元，份量沒變，只有價格更優惠。另外有套餐可以加點，我覺得A套餐也好超值，A套餐有小前菜+今日湯+飲品+甜點只要159元，光是飲料價值100元，甜點價值70元，就已經遠超過A套餐159元的價值，等於前菜跟湯都是送的啦，推薦加購A套餐CP值超高。

昨日花卷套餐菜單

昨日花卷用餐方式很多元化，可以單點，也可以點個人套餐，還有多人套餐可以參考，點多人套餐會比較划算，尤其雙人套餐很超值。我看了一下想吃的餐點剛好都有在雙人套餐內，如果全部都單點用原本價位吃起來要1178元，雙人套餐只賣980元，便宜了將近200元，快要等於多送一道菜了，當然要點雙人套餐阿。

2人套餐$980

韓式辣雞翅(原價$240)

和風燻鮭沙拉(原價$270)

彩椒燻松阪豬花卷(花卷含卷皮2份)(原價$320+餅皮多一份$30)

套餐A兩份(原價$159*2)

小前菜、今日湯、甜點、飲品

飲品：菊花枸杞老紅茶、蜂蜜柚子茶、美式咖啡擇一，超過可補差額

甜點：奶酪、天使蛋糕，超過可補差額

昨日花卷雙人套餐-前菜、濃湯

這個前菜也太精緻了吧，根本藝術品，好像來到法式料理餐廳，小而巧的前菜好可愛，外面是很像蛋皮的口感，吃起來十分清爽開胃，這套餐的小前菜真的很有心耶。濃湯也很濃郁好喝，是我喜歡的那種。

昨日花卷雙人套餐-開胃菜

開胃菜三選一有我愛的韓式辣雞翅，一份有六隻雞翅，裹上韓式辣醬微辣好吃超夠味，在這邊用餐的好處是可以吃到多國料理一次滿足，超愛吃韓式炸雞的我當然不能錯過這個韓式辣雞翅，辣度我覺得很剛好，且可以搭配著招牌花卷的飯一起吃。

昨日花卷雙人套餐-沙拉

沙拉二選一我們選了和風燻鮭沙拉，這間的燻鮭魚品質很好，且煙燻得恰到好處，保留了生鮭魚肉的口感，肉質鮮嫩肥美，配菜還有小黃瓜、小番茄、葡萄乾、紅椒、黃椒及新鮮生菜等，搭配酸酸甜甜的和風醬，清爽可口，愛吃生菜沙拉的朋友們會很愛這道。

昨日花卷雙人套餐-招牌花卷

再來就是全台獨家的特色招牌花卷，真的很少看到花卷料理，牛排、松阪豬、炸雞都可以卷起來吃十分有創意。雙人套餐會附兩個餅皮唷。且不得不說松阪豬真的太好吃了，QQ的軟嫩中帶點嚼勁，煙燻過的松阪豬更是美味，光看就覺得好吃。

招牌花卷的吃法就是將餅皮攤開在底部平盤上，然後把想要的食材都加進去，卷起來就可以吃囉，花卷餅皮上放的小湯匙中有抹醬，可以塗抹在餅皮上增添風味，還有脆餅可以增加口感，中間的燒肉淋醬也可以淋上去更美味。

料盤裡面還有紫米飯跟一些彩椒蔬菜，我覺得可以搭配剛剛前菜的韓式炸雞一起吃，直接變另一道主餐了啦，所有料理都可以發揮自己的創意搭配著吃，隨便配都很搭。

昨日花卷雙人套餐-飲品、甜點

飲品部分可以點100元以內的飲料，超過也可以補差額，100元飲料選項很多耶，沒有侷限在菜單寫的那三選一，我們點了咖汽跟雪藏紅茶，重點飲料還滿大杯的很有誠意，有些店套餐的飲料都小的可以。

咖啡汽水$100：咖啡汽水真的好特別，喝了會上癮欸，冰冰涼涼又帶點氣泡的咖啡還是第一次喝，印象深刻，雪藏紅茶就是

雪藏紅茶$120（補差額20元）：雪藏紅茶就是奶蓋紅茶，喝奶蓋建議一開始直接喝先不要攪拌，就可以拍白鬍子照片，攪拌之後直接變成奶茶唷。

甜點我們點了花卷手作(限量)跟蕉起司蛋糕，今天的限量甜點是西瓜口味冰淇淋，超適合夏天的甜點，大人小孩都喜歡，還有香蕉起司蛋糕也太好吃了吧，濃郁香蕉味搭配香濃起司，吃起來很像巴斯克乳酪蛋糕，這個外面咖啡廳或甜點店這樣一塊就要破百了吧，真心覺得這個A套餐真的高CP值，有質感的前菜+好喝的濃湯+大杯特色飲品+高水準甜點，整個餐點從前菜到甜點都很有水準，有來用餐一定要加A套餐阿。

海盜汀奇灣式麵(限量)$540

在菜單上看到這個限量的海盜汀奇灣式麵，引起我的好奇心，限量總是殘酷的，看到限量就想點，且還是全台獨家義式炒製台灣麵十分特別。這道是用私房海盜醬拌炒海鮮，海鮮有扁蟹、透抽、珠貝、扇貝、海竹蛤，超級豐盛，整隻螃蟹霸氣上桌，愛吃海鮮的別錯過。

乍看之下以為這是一盤義大利麵，但這個是昨日花卷獨創的灣式麵，麵條比較粗，吃起來有點像粄條，搭配特製的私房海盜醬，吃一口就被驚艷到，海鮮滿到看不到麵了，整盤滿滿的海鮮料多實在，醬汁完美吸附在灣式麵上，每一口都濃郁。這道真的榮登我本日最愛餐點，不只海鮮彭湃，醬汁還很獨特，最愛這種濃郁系海鮮麵，下次來還會再點這道超推。

酥炸日式牡蠣$220

開胃菜的品項都好吸引我，有選擇障礙阿看起來都好好吃，老公看到菜單上有炸牡蠣，還是日本產的，就決定是你了，這個酥炸日式牡蠣外皮用薄粉炸的十分酥脆，裡面是日本產超大顆牡蠣，咬一口就噴汁，滿滿鮮味在嘴哩好吃極了，搭配塔塔醬真的超對味，真的整個畫風一變好像來到日本料理餐廳，不愧是主打異國料理的餐廳，前菜像在是法式料理，開胃菜有韓式有日式，想吃甚麼這裡通通有。

南洋紅咖哩牛火烤飯$350

畫風再變我們到了南洋料理餐廳(大誤)，咖哩控看到紅咖哩就心動，火烤飯也是昨日花卷的特色餐點，這道原價350元，也是平日商業午餐的選項之一唷，商業午餐只要260元就能吃到超划算，還可以另加起司更美味，看起來以為分量不多，結果將烤紙打開飯超多，根本可以兩個女生一起吃沒問題。

南洋紅咖哩牛火烤飯的牛肉有夠軟嫩好吃，長輩也能吃的那種軟嫩，且沒有用太多香料，味道吃起來不是印度料理那種重口味咖哩，很適合平常吃比較清爽口味的朋友，菜單上有標示辣椒，但不會過辣，是微辣提味那種歐，打開後記得攪拌均勻就可食用，可搭配餐盤附上的小菜轉換口味歐。

今天整體吃起來我覺得餐點都很有水準，真的是結合了各國料理一次滿足，環境也很棒，是會想讓人再訪的餐廳，尤其生日會想去慶生，到現在還忘不了灣式麵的美味，每一道餐點都能感受到店家的用心，唯獨假日人多，餐點現點現做可能需要稍候，以上分享給大家囉。

昨日花卷停車資訊

最後附上昨日花卷附近付費停車資訊，因為在巷弄裡面，周圍比較少停車格，這張標示了多個周邊停車場還滿貼心的，除了忠明公園停車場之外都可以消費折抵，消費500元可以折抵15元，消費1000元可以折抵30元，依此類推左下角有折抵費用計算，給大家參考囉。

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此篇文章與昨日花卷合作

店家/景點資訊

店家名稱：昨日花卷跨界好食

所在地址：403臺灣台中市西區忠誠街91號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30–15:30-17:00–21:30

店家電話：04 2326 6984

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