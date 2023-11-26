這麼澎湃的蓋飯是哪一家！？今天要推薦給大家的就是炸鷄大獅-台北醫大店！

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捷運 美食 ｜ 炸鷄大獅-台北醫大店點餐方式

捷運 美食 ｜ 炸鷄大獅-台北醫大店美味分享

捷運 美食 ｜ 炸鷄大獅-台北醫大店飲品

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捷運美食｜ 炸鷄大獅-台北醫大店 交通

在台北醫學院附設醫院（信義吳興商圈）附近，鄰近淡水紅線台北101/世貿站2號出口，

走路約10分鐘，就抵達「炸雞大師-台北醫大店」囉！炸雞大師全台已擁有多家

店，這家台北醫大店更是必吃的分店！

店內用餐環境雖然小小的，走可愛又活潑的黃色調，還有卡哇伊

的炸雞大"獅獅"🦁陪伴我們一起享用午晚餐！

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捷運 美食｜ 炸鷄大獅-台北醫大店Menu

Menu選擇蠻多的，單點炸雞or點心or蔬菜、套餐、刈包、蓋飯、飲料～應有盡有！

尤其是蓋飯系列就多達13種口味，搭配美味可口的古早味雞肉魯汁，可以

兩週不重複的午餐！完全是大獅級的平價美食！加飯不加價，真是太佛啦！

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捷運 美食｜ 炸鷄大獅-台北醫大店點餐方式

可以用線上用Line點餐 or 現場點餐，有Line pay、悠遊卡、街口支付，很方便唷！

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捷運 美食｜ 炸鷄大獅-台北醫大店美味分享

臻寶炸雞：選用腿丁肉部位的炸雞，可以選醬寶 or 灑粉系列，我們選了梅粉

口味的～吃起來鮮嫩多汁的炸雞，讓人吮指回味！

咆嘯杏鮑菇：金黃酥脆的外衣，一口咬下～先吃到ㄎㄠㄎㄠ的酥脆感，

緊接而來的是杏鮑菇的香甜爆汁感，超Juicy！

獅王三寶蓋飯：一口咬下～卡滋作響！鮮嫩多汁的無骨雞腿排，加上口感比

魯肉飯好的雞肉燥、多汁的咆嘯杏鮑菇 ，搭配微酸甜的海帶芽以及清爽的青菜

跟玉米筍，吃起來很有爽感！

台式椒鹽三寶蓋飯：香Ｑ白米飯淋上獨特的雞肉燥，還有超Juicy咆嘯杏鮑菇

以及每日例菜～身為主角的無骨腿丁肉，吃起來鮮嫩又多汁！因為有搭配炸物最佳

絕配就是～新鮮現切蔥、蒜、辣椒，這就是獨愛這家的原因。

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捷運 美食｜ 炸鷄大獅-台北醫大店飲品

獅奶殺手：吃炸雞就4要配奶茶！奶雞全餐～爽度up！他們家的奶茶不會太甜，

屬於奶味比較重的奶茶。

金桔檸檬：酸酸甜甜的金桔檸檬，是吃炸雞時～去油解膩的好朋友👍！

吃貨感想：如果大家有安排到捷運台北101/世貿站逛逛 or 台北醫學院附設醫院看診，午晚餐

可以吃看看附近的炸雞大獅！他們家出餐快速～炸雞既鮮嫩又多汁，搭配獨家醬料，原來

連鎖品牌分店也可以有獨特的風味呈現。

店家資訊

炸雞大獅-台北醫大店 ＠chicken_master_110

地址：台北市信義區吳興街269巷13號

電話：02-2732-3356

營業時間：11:00-21:00

無固定公休日期，詳情請查FB

FB粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100083166289048

IG:https://www.instagram.com/chicken_master_110/

Uber eats:

Google map:https://g.co/kgs/uDV5Sz

Line:@master110

炸鷄大獅-大安迷你店

地址：台北市大安區通化街130號

電話：02-2732-5868

營業時間：週一～週日15:00-02:00

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551310771699&mibextid=LQQJ4d