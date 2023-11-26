為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 買辣麻辣燙｜雲科大學生最愛平價宵夜美食，可以喝的溫潤中藥熬製麻辣湯頭! - 肉依小姐吃什麼

買辣麻辣燙｜雲科大學生最愛平價宵夜美食，可以喝的溫潤中藥熬製麻辣湯頭! - 肉依小姐吃什麼

2023-11-26 19:52:00 肉依小姐吃什麼 人氣：102
share
窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：559篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：買辣
place雲林縣斗六市龍潭北路16-3號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

買辣麻辣燙｜雲科大學生最愛平價宵夜美食，可以喝的溫潤中藥熬製麻辣湯頭!

喜歡吃辣的人又多了一家選擇，雲科大學生最愛的買辣麻辣燙，營業到凌晨十二點半夜也能吃，以每日新鮮熬煮的湯頭，搭配將近數百款的食材配料選擇，通通只要50元內銅板價就能吃到，湯頭入喉帶有天然中藥材香味，麻而不嗆不會死鹹，還能客製化依個人口味做調整，無辣不關的吃貨要收藏起來!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

買辣麻辣燙在雲林斗六和虎尾都有分店，這次來到位於雲林縣斗六市龍潭北路的店，從雲林科技大學後門走路5分鐘即可到達，開車可停放於附近的路邊停車格。

【買辣麻辣燙】用餐環境明亮整潔，以兩~四人座位為主，並透過木質調打造出舒適氛圍感~

【買辣麻辣燙】內用提供隨機飲品可以免費無限享用。

▼【買辣麻辣燙】的湯頭是以中藥材熬煮而成，揉扯壓擠讓美味充分釋放，喝起來辣度不會過於刺激，還可以自行調整辣度，鴨血只用成本較高的手工鴨血~

▼【買辣麻辣燙】火鍋料使用成本較高的嚴選食材，並堅持米血糕、豆干、百頁、水晶餃等，上架前一定要滷汁入味。

菜單

【買辣麻辣燙】以現做的麻辣燙料理為主打，供應多達百款的食材可以挑選，包含鴨血、豆腐 、蔬菜、火鍋料、麵食、豆干和肉類等，通通只要50元內銅板價就能吃到!

餐點介紹

招牌綜合(臭豆腐+鴨血)💰45元

▼招牌綜合吃得到臭豆腐和鴨血，鴨血是我很愛的口感，質地細嫩孔洞少，滑嫩Q彈無腥味，還有綿密軟嫩的臭豆腐，臭味很夠伴隨麻辣香氣好過癮，搭配以中藥材熬煮的湯頭，香麻而不嗆辣，整體鹹度和香氣十足!

刀削麵💰25元 烏龍麵💰25元

▼麵體提供多達12款的豐富選擇，刀削麵粗粗的麵體吸飽了精華，嚼勁中能感受到迷人麵粉香，還有咕溜滑順的烏龍麵，每一口吃起來都香麻帶勁!

滷米血💰20 元 鑫鑫腸(2入)💰13元 老油條 💰20元

▼他們家的食材都有煮到入味，滷米血Q軟好咀嚼不會過硬， 鑫鑫腸肉感十足彈牙，還有最喜歡的老油條，沒有油耗味，香又脆沾著湯汁好對味。

滷水晶餃💰15 元 墨魚丸💰10元

▼特別的火鍋料在這裡也能吃到，推薦滷水晶餃墨魚丸，紮實飽滿中能吃到滿滿鮮味!

菊花肉💰50元 肝連肉💰50元

▼肉肉控有許多肉類的選擇，比起常見的冷凍肉片，還提供了菊花肉肝連肉，吃起來肉感更讓人滿足!

豬心💰35元 豬舌頭💰35元 大腸頭💰35元 豬耳朵💰35元 鴨心💰10元

▼另外還有各個豬肉的部位，包含豬心豬肚大腸頭豬耳朵，以及比較少能看到的鴨心，處理得很乾淨吃起來沒有腥味，大腸則是先將腸衣翻轉除油去膩，相當講究，推薦豬耳朵相當彈牙帶勁，稍微咬一下就能入口~

玉米筍💰25元 花椰菜💰25元 水蓮💰25元

▼蔬菜的品項也很豐富齊全，共有多達20多款的選擇，當日新鮮採購洗淨包裝，食材都煮得十分入味，同時保有蔬菜本身的清甜脆感。

大溪豆乾💰25元 五香豆干💰12元

▼每次吃麻辣燙必夾的還有大溪豆乾五香豆干，切成好入口的剛剛好大小，同時吸滿了湯頭的精華，咬下去要小心會爆汁。

用餐心得

半夜肚子餓也不怕沒東西吃，營業到凌晨12點的買辣麻辣燙，在深夜中端出一碗碗暖心的湯頭，在晚上能吃到這個真的有夠過癮，很喜歡它們家的麻辣湯頭，是以中藥材長時間熬煮而成，喝起來不會有刺激感很溫潤，整體來說表現相當不錯!

店家資訊

買辣麻辣燙

粉絲團：買辣麻辣燙FB

買辣麻辣燙斗六店

地址：雲林縣斗六市龍潭北路16之3號

電話：05-536-330

營業時間：17:00~0:00

買辣麻辣燙虎尾店

地址：雲林縣虎尾鎮林森路二段233號

電話：05-633-3001

營業時間：17:00~0:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/




檢舉
share
chevron_left

肉嘞｜新開幕・隱藏雲科大旁平價炙燒燒肉丼飯，

狩鍋｜北屯區新開幕質感系鍋物專賣店，季節限定

chevron_right
延伸閱讀

【台南 中西區】復古又寬敞的咖啡廳 不能錯過午後的陽光

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：559篇

我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
驛之路 照片

驛之路

4.50 (1人評鑑)

區域：雲林縣虎尾鎮
虎辣麻辣鴨血 照片

虎辣麻辣鴨血

4.00 (1人評鑑)

區域：雲林縣斗六市
吉品烤玉米 照片

吉品烤玉米

4.50 (1人評鑑)

區域：雲林縣四湖鄉
虎尾韮菜盒子 照片

虎尾韮菜盒子

4.50 (1人評鑑)

區域：雲林縣虎尾鎮
煌明假魚肚 照片

煌明假魚肚

3.50 (1人評鑑)

區域：雲林縣北港鎮

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up