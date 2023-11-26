買辣麻辣燙｜雲科大學生最愛平價宵夜美食，可以喝的溫潤中藥熬製麻辣湯頭!

喜歡吃辣的人又多了一家選擇，雲科大學生最愛的【買辣麻辣燙】，營業到凌晨十二點半夜也能吃，以每日新鮮熬煮的湯頭，搭配將近數百款的食材配料選擇，通通只要50元內銅板價就能吃到，湯頭入喉帶有天然中藥材香味，麻而不嗆不會死鹹，還能客製化依個人口味做調整，無辣不關的吃貨要收藏起來!

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環境分享

▼【買辣麻辣燙】在雲林斗六和虎尾都有分店，這次來到位於雲林縣斗六市龍潭北路的店，從雲林科技大學後門走路5分鐘即可到達，開車可停放於附近的路邊停車格。

▼【買辣麻辣燙】用餐環境明亮整潔，以兩~四人座位為主，並透過木質調打造出舒適氛圍感~

▼【買辣麻辣燙】內用提供隨機飲品可以免費無限享用。

▼【買辣麻辣燙】的湯頭是以中藥材熬煮而成，揉扯壓擠讓美味充分釋放，喝起來辣度不會過於刺激，還可以自行調整辣度，鴨血只用成本較高的手工鴨血~

▼【買辣麻辣燙】火鍋料使用成本較高的嚴選食材，並堅持米血糕、豆干、百頁、水晶餃等，上架前一定要滷汁入味。

菜單

【買辣麻辣燙】以現做的麻辣燙料理為主打，供應多達百款的食材可以挑選，包含鴨血、豆腐 、蔬菜、火鍋料、麵食、豆干和肉類等，通通只要50元內銅板價就能吃到!

餐點介紹

招牌綜合(臭豆腐+鴨血)💰45元

▼招牌綜合吃得到臭豆腐和鴨血，鴨血是我很愛的口感，質地細嫩孔洞少，滑嫩Q彈無腥味，還有綿密軟嫩的臭豆腐，臭味很夠伴隨麻辣香氣好過癮，搭配以中藥材熬煮的湯頭，香麻而不嗆辣，整體鹹度和香氣十足!

刀削麵💰25元 烏龍麵💰25元

▼麵體提供多達12款的豐富選擇，刀削麵粗粗的麵體吸飽了精華，嚼勁中能感受到迷人麵粉香，還有咕溜滑順的烏龍麵，每一口吃起來都香麻帶勁!

滷米血💰20 元 鑫鑫腸(2入)💰13元 老油條 💰20元

▼他們家的食材都有煮到入味，滷米血Q軟好咀嚼不會過硬， 鑫鑫腸肉感十足彈牙，還有最喜歡的老油條，沒有油耗味，香又脆沾著湯汁好對味。

滷水晶餃💰15 元 墨魚丸💰10元

▼特別的火鍋料在這裡也能吃到，推薦滷水晶餃和墨魚丸，紮實飽滿中能吃到滿滿鮮味!

菊花肉💰50元 肝連肉💰50元

▼肉肉控有許多肉類的選擇，比起常見的冷凍肉片，還提供了菊花肉和肝連肉，吃起來肉感更讓人滿足!

豬心💰35元 豬舌頭💰35元 大腸頭💰35元 豬耳朵💰35元 鴨心💰10元

▼另外還有各個豬肉的部位，包含豬心、豬肚、大腸頭和豬耳朵，以及比較少能看到的鴨心，處理得很乾淨吃起來沒有腥味，大腸則是先將腸衣翻轉除油去膩，相當講究，推薦豬耳朵相當彈牙帶勁，稍微咬一下就能入口~

玉米筍💰25元 花椰菜💰25元 水蓮💰25元

▼蔬菜的品項也很豐富齊全，共有多達20多款的選擇，當日新鮮採購洗淨包裝，食材都煮得十分入味，同時保有蔬菜本身的清甜脆感。

大溪豆乾💰25元 五香豆干💰12元

▼每次吃麻辣燙必夾的還有大溪豆乾和五香豆干，切成好入口的剛剛好大小，同時吸滿了湯頭的精華，咬下去要小心會爆汁。

用餐心得

半夜肚子餓也不怕沒東西吃，營業到凌晨12點的【買辣麻辣燙】，在深夜中端出一碗碗暖心的湯頭，在晚上能吃到這個真的有夠過癮，很喜歡它們家的麻辣湯頭，是以中藥材長時間熬煮而成，喝起來不會有刺激感很溫潤，整體來說表現相當不錯!

店家資訊

買辣麻辣燙

粉絲團：買辣麻辣燙FB

買辣麻辣燙–斗六店

地址：雲林縣斗六市龍潭北路16之3號

電話：05-536-330

營業時間：17:00~0:00

買辣麻辣燙–虎尾店

地址：雲林縣虎尾鎮林森路二段233號

電話：05-633-3001

營業時間：17:00~0:00

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