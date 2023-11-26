距離上回來金門已是疫情之前，算算時間也已四年前，這時間過的好快

金門有人說好玩，有人說不好玩，但對我來講金門是個很有趣的地方

不論是美食、景色文物或是閩式建築的民宿都讓我印象特別的深刻，尤其閩式風格民宿更加耐人尋味

【金門壹樓文旅】位於瓊林聚落裡，夜晚很安靜，離機場只有6分鐘的車程

早上小管家會備妥道地的金門早餐，不用排隊就能品嚐到在地的金門美食







金門壹樓文旅 位置

金門壹樓文旅 從尚義機場到民宿位置只要六分鐘，開車的話會更快

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金門壹樓文旅 前有一大塊空地可停車，不用擔心找不到停車位

金門壹樓文旅 庭院介紹

跟著石階行走不到30秒就會看到庭院，晚上更美有造景燈

文旅旁的巷口可以到處走動，我和朋友就穿著旗袍在這COSPLAY擺拍，拍出來的照片頗有味道

金門壹樓文旅 是間合格執照證明的民宿，金門縣民宿711號，目前房型一共有五間

第一次來金門時也是入住古厝，那時只有我們一組客人所以還挺安靜

金門壹樓文旅 今年剛整修好的閩式古厝民宿，知道的人不多但還是整院客滿







除了正門可進出之外，一旁的側門也能出入，外出時把小鎖拿起，出門再把門閤上

後門的巷道白天光線充足，晚上也有燈光照射，不用擔心行走問題

金門壹樓文旅 公共交誼廳

原屋主已移民到新加坡，留下來古厝就有金門國家公園，因緣機會之下就有了 金門壹樓文旅

想知道民宿怎麼一步一腳印來的人，等你入住了再詢問板娘

大廳是公共交誼廳，可以在這泡茶博感情，當然也可以在這品高梁

※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒，騎機車也不能※

木桌上的DM都可以拿，除了記事本







零食也是免費自取，長合餅舖的麻佬好吃不甜膩

金門壹樓文旅 後庭院

大廳後面還有個小庭院， 你要說是私人小空間也可以，個人覺得挺適合包棟入住

金門壹樓文旅 總共有五間房型，二間四人房閣樓、二間雙人床、一間雙人2單床

這裡的後院就二間雙人床的房型，可惜這2天五間房型都是客滿狀態

無緣跟小管家說可否參觀拍攝，只好請大家自己移動官網看囉

雙人房型的交誼廳空間我挺喜歡，一群朋友們坐在這吹吃夜風(15度)暢談人生規劃也是挺有不錯(嗯?!

屋頂上的鯉魚不是單純的造型設計，而是排水孔，象徵天降甘霖、如魚得水、魚躍龍門等吉祥意涵







金門壹樓文旅 廚房小天地

房內不會另外茶包、飲用水以及濾掛式咖啡，所有的飲品、茶包都在廚房

玻璃櫃中的盤子、馬克杯以及杯碗都可以使用，使用完後清洗乾淨後放置在盤架上晾乾

想喝什麼茶包就自己拆開來，另外還有放了些小零食，像我們就半夜餓了摸進廚房吃點心XD

打開冰箱有個特別的點就是有五個置物盒，置物盒上頭標示著房號，依房號領取自己的迎賓飲品

半夜餓了想吃碗泡麵，但不想讓房內有其它異味那坐在這享用也挺不錯







金門壹樓文旅 R101室/花園景雙床房

金門壹樓文旅外觀雖是傳統的閩式風格建築，但還是趕得上時代潮流

門鎖需用電子卡才能開鎖，進門後會自己上鎖

我們的房型是雙人房二張單人床，床頭分別不同位置，一個靠門，一個靠廁所

中間還有個小茶几，可以放些零食、酒、飲料之類

入住時小管家會跟住客說明一次，房內也會放重要告知事項單子

館內全面禁煙，所以請勿吸煙，畢竟木造房子很容易不小心就著火

長桌小小的但五臟俱全，面紙、小檯燈以及化妝鏡都有，電視也有但出門旅遊從沒再看

來【金門吧!!】帆布包是板娘們送給入住的客人，我超愛這種帆布包，環保又耐看

電視、冷氣搖控器以及牙刷都放在置物袋上，小茶几下方放了一台吹風機







TESCOM是日本的國民品牌吹風機，吹出來的髮質還不錯

金門壹樓文旅是環保旅館民館，入住皆有提供免洗牙刷組

廁所是乾濕分離設計，毛巾有大毛巾、小毛條，連住二天是不會進來打掃以及更換，如有需要可提前告知

沐浴乳、洗髮精選用「一日茶道TEAORY」，有淡淡的茶香味道，洗完後超好入眠，躺在床上不用5分鐘就睡著了

單人床*2的雙人房型坪數約六坪大小，行李箱攤開後不會擋道

之前入住的古厝房間不擋風，風都從門縫中吹入，吹的我快冷死

金門壹樓文旅的門縫鎖的嚴嚴實實一點風都沒有，怕冷只要開暖氣就很舒服







床暖硬適中，牆邊還貼了床墊不會讓你越睡越冷

現代人手機不離身，牆落架設一個木板平台，需要充電的3C產品放在上頭，不用擔心掉下來砸到自己

屋頂都是挑高設計不會有壓迫感，隔音應該還可以，瓊林部落這裡還挺安靜

難得出門遊玩，就是要好好的慶祝一下，窩在房間喝酒才安全

※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒，騎機車也不能※

金門壹樓文旅 夜景庭院

夜晚的庭院燈光超夢幻不用擔心晚上摸黑進民宿







冬天的金門沒有蚊子可以很放心的坐在鞦韆上搖晃，只要妳不怕冷就成

早上民宿小管家會準備早餐，每天的早餐都不帶重覆，不過挺可惜我沒口福享用

一天是早起跑景點，另一天是早起搭第一班飛機回高雄，所以只有小伙伴有吃到早餐

我只能等待下回入住才有機會再吃囉

金門壹樓文旅 民宿資訊

金門壹樓文旅

電話：0905-965299

地址：金門縣金湖鎮瓊林179號

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