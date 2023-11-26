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[台北中山區]牛排吃到飽回來了!爐烤肋眼牛排無限量供應-萬豪酒店Lobby Lounge豪吃之夜強勢回歸

2023-11-26 21:01:41 奶昔樂園 人氣：127
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奶昔樂園

發表篇數：123篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台北萬豪酒店 Lobby Lounge
phone02-2175-7955
place台北市中山區樂群二路199號1樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

萬豪酒店的牛排吃到飽活動已經不是第一次了！上次活動『牛排對決』熱烈迴響，這次強勢回歸大家可要好好把握！今天朋友生日特地帶她去慶祝，看看今天我們可以吃幾份牛排？爐烤肋眼我來了～

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

11月底聖誕樹已經出來了，金色色調顯得奢華氣派，有時間可以拍一張合照做個紀念。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

今天用餐的地方位於萬豪酒店1樓 Lobby Lounge 大廳酒廊，進門右手邊櫃台對面非常好找。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

Lobby Lounge |豪吃之夜
販售期間
2023年10月23日至2024年02月29日
供應時段
週一至週五｜05:30 p.m.-08:30p.m. 平日限定販售
販售價格
每位 TWD. 1,399 | 滿6歲至12歲的孩童每位 TWD.700
餐點內容及加購優惠
含焦糖燻肉凱薩沙拉乙份、焗烤起司洋蔥湯乙份
起司肉醬薯條 、爐烤肋眼牛排無限量加點

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

第一次在大廳酒廊用餐，其實這邊吃的選擇不少，除了排餐外還有義大利麵、輕食點心、牛肉麵、排骨飯…等等。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

挑高達九米九的 Lobby Lounge ，另一區還有玻璃落地窗，白天陽光灑落的樣子一定很美，在這邊小酌或用餐都非常愜意。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

以上價格需另加10%服務費，酥炸薯條、肋眼牛排可免費續點。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店肋眼牛排吃到飽活動時間到2024/02/29[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

焦糖燻肉凱薩沙拉

清脆蘿蔓葉搭配特製凱薩醬非常美味，加上煎得金黃脆口，帶點厚度的培根鹹香有勁。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

San Pellegrino 氣泡水（大）＄280

可選擇冰/不冰，加了檸檬片帶點酸味冰冰涼涼喝起來很解膩。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

焗烤起司洋蔥湯

麵包上的起士焗烤脆口，洋蔥湯是做清湯的，洋蔥味道很濃郁。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

起司肉醬薯條（無限量供應）

肉醬起司薯條外酥內軟，不要小看這一份（2人份），盤子是有深度的碗，吃起來很涮嘴，會一口接一口，記得不要衝太快後面還有牛排呢！

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

爐烤肋眼牛排（無限量供應）

選用油花較豐厚、肉質軟嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤而成。 肋眼牛排炭香味十足，又嫩又香完全不會不好入口，厚度也剛剛好，意外地好吃。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

約1公分的厚度吃起來剛好，搭配牛排醬不死鹹完美[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

蘋果汁＄250

吃完牛排就想喝飲料了，可能薯條吃太多有點膩，建議大家點酒類相對划算，因為飲料真的不便宜。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

蜜桃蘋果水果茶＄280

天氣有點冷想喝杯熱熱的茶，雖然是茶包但味道不錯，果香味都有出來，還有一片小餅乾。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

第二片牛排就沒有蔬菜擺盤了，感覺有點孤單，不過這次牛排切得較厚有1.5公分，非常有飽足感啊！

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

跟服務人員要了玫瑰鹽換換口味，果然又吃得下了！小巧精緻的研磨器很可愛。

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

豪吃之夜強勢回歸，和以前相比之下沒有那麼難訂位了，之前真的是一位難求，喜歡吃牛排的朋友不妨在活動期間大快朵頤，東西都有一定的水準，至少吃三片才會有回本的感覺啊！

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[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

台北萬豪酒店1F Lobby Lounge  】線上訂位[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

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地址︰  台北市中山區樂群二路199號 (與敬業四路交叉口)

電話︰（02）2175-7955

豪吃之夜營業時間 週一至週五17:30-20:30平日限定販售 

交通︰捷運文湖線「劍南路站3號出口」步行約10分鐘

一般汽車停車每小時NT$100(無提供機車停車)
•活動與會賓客:每場至多折抵4小時
•餐廳用餐賓客:每NT$1,000折抵1小時;每次上限為3小時

[台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店希望大家喜歡今天的分享喔 [台北中山區]牛排吃到飽回來了!無限量供應爐烤肋眼-萬豪酒店

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