萬豪酒店的牛排吃到飽活動已經不是第一次了！上次活動『牛排對決』熱烈迴響，這次強勢回歸大家可要好好把握！今天朋友生日特地帶她去慶祝，看看今天我們可以吃幾份牛排？爐烤肋眼我來了～

11月底聖誕樹已經出來了，金色色調顯得奢華氣派，有時間可以拍一張合照做個紀念。

今天用餐的地方位於萬豪酒店1樓 Lobby Lounge 大廳酒廊，進門右手邊櫃台對面非常好找。

【Lobby Lounge |豪吃之夜】

【販售期間】

2023年10月23日至2024年02月29日

【供應時段】

週一至週五｜05:30 p.m.-08:30p.m. 平日限定販售

【販售價格】

每位 TWD. 1,399 | 滿6歲至12歲的孩童每位 TWD.700

【餐點內容及加購優惠】

含焦糖燻肉凱薩沙拉乙份、焗烤起司洋蔥湯乙份

起司肉醬薯條 、爐烤肋眼牛排無限量加點

第一次在大廳酒廊用餐，其實這邊吃的選擇不少，除了排餐外還有義大利麵、輕食點心、牛肉麵、排骨飯…等等。

挑高達九米九的 Lobby Lounge ，另一區還有玻璃落地窗，白天陽光灑落的樣子一定很美，在這邊小酌或用餐都非常愜意。

以上價格需另加10%服務費，酥炸薯條、肋眼牛排可免費續點。

肋眼牛排吃到飽活動時間到2024/02/29

焦糖燻肉凱薩沙拉

清脆蘿蔓葉搭配特製凱薩醬非常美味，加上煎得金黃脆口，帶點厚度的培根鹹香有勁。

San Pellegrino 氣泡水（大）＄280

可選擇冰/不冰，加了檸檬片帶點酸味冰冰涼涼喝起來很解膩。

焗烤起司洋蔥湯

麵包上的起士焗烤脆口，洋蔥湯是做清湯的，洋蔥味道很濃郁。

起司肉醬薯條（無限量供應）

肉醬起司薯條外酥內軟，不要小看這一份（2人份），盤子是有深度的碗，吃起來很涮嘴，會一口接一口，記得不要衝太快後面還有牛排呢！

爐烤肋眼牛排（無限量供應）

選用油花較豐厚、肉質軟嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤而成。 肋眼牛排炭香味十足，又嫩又香完全不會不好入口，厚度也剛剛好，意外地好吃。

約1公分的厚度吃起來剛好，搭配牛排醬不死鹹完美

蘋果汁＄250

吃完牛排就想喝飲料了，可能薯條吃太多有點膩，建議大家點酒類相對划算，因為飲料真的不便宜。

蜜桃蘋果水果茶＄280

天氣有點冷想喝杯熱熱的茶，雖然是茶包但味道不錯，果香味都有出來，還有一片小餅乾。

第二片牛排就沒有蔬菜擺盤了，感覺有點孤單，不過這次牛排切得較厚有1.5公分，非常有飽足感啊！

跟服務人員要了玫瑰鹽換換口味，果然又吃得下了！小巧精緻的研磨器很可愛。

豪吃之夜強勢回歸，和以前相比之下沒有那麼難訂位了，之前真的是一位難求，喜歡吃牛排的朋友不妨在活動期間大快朵頤，東西都有一定的水準，至少吃三片才會有回本的感覺啊！

肋眼牛排吃到飽活動時間到2024/02/29

【 台北萬豪酒店1F Lobby Lounge 】線上訂位

官方網站

臉書粉絲團

地址︰ 台北市中山區樂群二路199號 (與敬業四路交叉口)

電話︰（02）2175-7955

豪吃之夜營業時間︰ 週一至週五17:30-20:30平日限定販售

交通︰捷運文湖線「劍南路站3號出口」步行約10分鐘

一般汽車停車每小時NT$100(無提供機車停車)

•活動與會賓客:每場至多折抵4小時

•餐廳用餐賓客:每NT$1,000折抵1小時;每次上限為3小時

希望大家喜歡今天的分享喔

文章標籤