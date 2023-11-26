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桃園必遊景點：探索可口可樂博物館，免費入場體驗飲料歷史

2023-11-26 21:32:23 饅頭弟 人氣：103
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2062篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 龜山區

 桃園有好多觀光博物館免費又好玩，真是很特別的體驗

預約的方式也好簡單，提前一個禮拜打個電話或是線上預約就可以

不管你是團體還是個人，都能享受到專業又熱情的導覽員介紹，讓整個參觀過程更加豐富有趣

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可口可樂博物館

地址:桃園市龜山工業區興邦路46

電話:0800-311789 (03)364-8800 轉【可口可樂世界】

開放時間:週一至週五: 09:30~12:00 14:00~16:30 例假日休館

線上預約：https://paviliontw.swirecocacola.com/

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用瓶蓋做成可口可樂樹真是太有創意了！這種獨特的藝術品不僅為場地增色不少

這些瓶蓋都擁有獨特的歷史和年代，這樣的細節絕對會讓整個藝術品更加有深度

每一個瓶蓋都像是一個小小的時間膠囊，承載著可口可樂的歷史和文化，這樣的展示方式真是引人入勝

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阿妹代言的可口可樂廣告一直是令人印象深刻的經典之一

她的活力和獨特風格總是能夠完美地呼應可口可樂的品牌形象

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那隻經典的北極熊可真是不得了！在電視上頻繁現身

而且還能夠與觀眾互動一旁的按鈕按下去，原來還會開口說話，這真是太有趣了

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導覽員開始為我們介紹這牆壁的可口可樂的起源跟故事

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走進1954復古年代的可樂風

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可口可樂牆壁真的是超有FU的

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可口可樂可環保再利用，可以做出許多物品來

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復古年代的可樂世界一定是個充滿懷舊風情的地方，這樣的場景一定是攝影者的天堂

每個角落都充滿著濃厚的復古氛圍，有著那個年代獨有的風格和韻味

在這樣的可樂世界裡，拍下每一張照片都像是捕捉到了一個個珍貴的瞬間

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這真是一個融合了運動風格的可樂天地！籃球和足球作為主題一定能為這個區域帶來活力和熱情

在這個籃球和足球的領域中，你可能會看到與這兩項運動相關的各種展品

或許還有一些具有特殊紀念價值的球隊合作版本的可樂產品，為這個主題區增添了更多趣味和收藏價值

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奧運可樂版真的是絕版了，外面看不到的

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足球世界的可愛更好拍，商品也是稀有珍貴

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不管是曲線瓶還是易開罐的可樂都好吸睛

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接著我們來到了可口可樂販賣部，這裡展示著超商販賣的商品，外面都買的到

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免費試飲，一個人可以喝到一杯可樂

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這真是一個滿載驚喜的參觀體驗！結束後導覽員贈送每位參觀者一張DIY可樂摺紙和一瓶可樂

這樣的小驚喜一定能夠讓整個參觀過程更加難忘，開放的時間雖然僅限於平日週一至週五，還是吸引不少人參觀

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174844-319

文章標籤

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