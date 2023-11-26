我們這次的單車之旅騎到光復已經到了用餐時間，於是找到了這家大陸餃子館用餐，這間店在google評論擁有上千則評論3.9顆星算是分數很高的店，且在當地頗有年紀，來到這除了吃他們的餃子外，蔥油餅也有非常多人推薦，廢話不多說趕緊吃起來吧！

餐廳位在光復火車站附近，過個馬路步行約三分鐘可抵達。

▲大陸餃子館外觀看起來非常居家，若不是地上的招牌根本不知道是間餐廳

▲店內的用餐空間也是走居家風，老闆是上了年紀的老爺爺應該在這裡經營非常久了。

▲大陸餃子館菜單：劃掉的部分已經沒有賣了，整體價格偏中高。

▲酸辣湯(中) 70元：本來想說我們兩個吃就點中的，結果份量超多，湯內有滿滿的料：豆腐、瘦肉、木耳、紅蘿蔔絲、筍絲一樣都沒少，酸度也夠酸，超暖胃的湯阿！

▲韭菜水餃(1顆6元)：水餃的皮相當Q彈有嚼勁，內餡有滿滿的韭菜誠意十足，我們點了20顆吃得超撐！

▲蔥油餅 70元：外皮煎得微焦，吃起來超酥脆的，每咬一口蔥油餅的香氣直接把口腔占據，真的超好吃！

雞蛋糕短評：手工水餃很大顆，外皮非常Q餡料飽滿，蔥油餅也非常香，餐點的份量大。



用餐環境★★★

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★



大陸餃子館美食資訊：

地址：花蓮縣光復鄉中正路一段45號

電話：038701620

官網：

營業時間：11:00–13:50、17:00–20:00

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無

兒童椅：

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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