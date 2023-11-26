這個週末不想去景區人擠人，那就來和平山區體驗「取之於自然、用之於自然」的原住民部落文化吧！



無論是開車前往，或是從台中高鐵搭乘153、豐原車站搭乘207公車都非常方便。

▼沿著原住民族委員會技藝研習中心前的山道徒步前往，這次我們來挑戰獵人走的《藍腹鷴步道》。



對，完全看不出是路的這條就是，與其說是「走」藍腹鷴步道，更正確的說是「連走帶爬」，每一步都要踏穩才能再邁出下一步。





周圍的竹子、繩子、地上大石都是你的支撐點，感覺自己好像在攀岩一樣。



▼在地的領隊說，藍腹鷴步道顧名思義，是真的可以看到藍腹鷴的喔，雖然常常走的領隊也只遇過幾次而已。

一般旅客如果不敢挑戰《藍腹鷴步道》，也有另外一條平坦山道可以抵達〝Nanusa納奴薩莊園〞。

Nanusa納奴薩莊園

營業時間：9:00～16:00

電話： 0988 388 922

地址：台中市和平區東關路三段35號之7

粉專：facebook.com/people/Nanusa納奴薩莊園/100075635208235

三、四公休，採預約制

「Nanusa納奴薩莊園」是源自泰雅族的原流新創聚落，其傳統服裝採用苧麻的植物纖維編製而成的麻布。



▼穿上披掛式的傳統袍，向山神祖靈打過招呼以後，接著就要來認識《泰雅族家屋》囉！

▼眼前的《泰雅族家屋》是屬於「半穴木屋」，屋內採取向下挖掘的興建方式，屋身的木頭都是可以拿取下來的喔～



家屋裡面擺放著各式各樣生活必需的用具，像是搗麻糬的杵臼、樂器、獵人背袋等。

家屋裡面的小木板，上頭的英文字母是泰雅族常見的命名。



▲我們今天各自選了一個原住民名字，還學了兩句泰雅族語，這兩句是個對話，意思就是你叫什麼名字，我叫XXX。

我就選了這個Amuy作為我的泰雅族名～



▼在等待午餐的空檔，我們在園區裡到處走走逛逛，認識有哪些可食用的植物，像是肉桂葉、咖啡、薑黃、馬告等。

▼《泰雅族家屋》裡會有一把不會熄滅的火，主要是提供保取暖、照明、料理用，還可以烤棉花糖耶！



烤到棉花糖開始膨脹，表面微酥、內層綿密的口感真的好好吃喔，明知道等下就要吃午餐了，還是忍不住再烤上一串~😋

▼使用天然的竹木為餐具，今天的午餐是小米飯、現烤的五花肉、香腸、青椒，佐以蔬菜沙拉、植物果汁、五葉松蜜辣醬。



源於自然原味的美食饗宴，口感陌生卻不失美味，原住民的好客性格，讓餐桌上笑聲連連。









▼主要有五葉松和辣椒的《五葉松蜜辣醬》，融入了蜂蜜的甜美滋味，吃起來並不會太過死鹹、死辣，調味非常溫和。



在泰雅原舞工坊也可以線上購買，沾醬、入菜都非常適合。

泰雅族口簧琴是將竹片雕刻之後，就口、拉繩透過震動發出聲響，原本是用來代替語言來對話，更是男女訴情的浪漫悄悄話。



不過隨著口簧琴語言逐漸失傳，已經成了泰雅族人自娛的傳統樂器了。

▼雖然我們不用像部落學校一樣，從竹子分割成一塊塊竹片，而是直接從竹片開始，將中間簧片的左右兩邊挖薄。



接著再將簧片挖薄、兩側削出一個弧度，如果一不小心挖破竹片，就要從頭開始做起，那才是殘念啊～～

我的差一點點就要重新來過了，將竹片挖空其實要施點力，不簡單啊～😭



最後，在老師幫忙穿線、進行調音之下，我的手工口簧琴就完成囉，興奮地學老師拉了拉線，發現......



怎麼老師拉線就有聲音，我拉就沒有什麼聲音？

▲口簧琴要如何就口、線要怎麼拉都是有訣竅的，隨著簧片薄厚的不同，還會產生出不同的音調來。



跟著老師示範的步驟，聲音是可以發出來了，只是要成為一首曲調還沒有那麼順啦（羞~

今天在「Nanusa納奴薩莊園 」走過藍腹鷴步道、體驗到泰雅族傳統服飾、認識家屋、了解各種大自然植物、品味到原味美食。



更是手作出屬於自己的第一支口簧琴，徹底體會到原住民的生活智慧，非常充實～



誰說這樣的部落深度行程不適合親子同遊，六歲小女孩都能夠克服的藍腹鷴步道，作為大人的你絕對要來挑戰看看。

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