響徹世界的吼聲GODZILLA FOREVER 在新北新莊｜國家電影及視聽文化中心開展囉～

就隨著哥吉拉的嘶吼聲，一起來觀展吧！

國家電影及視聽文化中心

📆活動日期：2023/11/11~2023/12/31

📸地址： 242030新北市新莊區文藝路2號

🕘營業時間：

星期一二 休息

星期三~日 11:00–20:00

戶外有哥吉拉的投射光影，室內則是哥吉拉的靜態展！

說到日本的怪獸好像跟哥吉拉永遠脫離不了關係，他是日本影史上最悠久，也是電影公認最經典最有名的怪獸角色之一，1954/11/03哥吉拉正式登場到現在，可以說是日本電影史上的長青樹！

隨著歷史朝代年輪的前進，哥吉拉也越做越大隻，歷經11次以上的改版。

相關的電影也是一直出來：（相關資料擷取官方FB敘述）

𝟭𝟵𝟱𝟰哥吉拉

𝟭𝟵𝟲𝟯金剛對哥吉拉

𝟭𝟵𝟲𝟰摩斯拉對哥吉拉

𝟭𝟵𝟳𝟭哥吉拉對黑多拉

𝟭𝟵𝟳𝟰哥吉拉對機械哥吉拉

𝟭𝟵𝟴𝟵哥吉拉VS碧奧蘭蒂

𝟭𝟵𝟵𝟭哥吉拉VS王者基多拉

𝟮𝟬𝟭𝟲正宗哥吉拉

以前觀看的哥吉拉的電影，超大隻的哥吉拉和超大隻怪物打架，一邊打一邊破壞大都市的著名景觀建築物，好像不破壞就拍不了電影，呵呵～

這一次的展區在一、二樓，有各式哥吉拉模型展出，有興趣的朋友可以來這邊走一走，一起來回溫童年的大怪獸，吼～

-------------- ✂ 我是分隔線 ✂ --------------

新莊近期開了一家拉麵店，隱身在歐洲村的巷弄內，今天來嚐鮮～

赤初 中華拉麵

地址： 242新北市新莊區立信五街14號

營業時間：

星期一～五 11:30–14:30｜17:00–21:30

星期六～日 11:30–21:30

待位入座之後，桌上便會有平板式的電腦，可以點選自己喜愛的麵食。

店家一些相關規定也清楚的標示在上面，而這邊最大的賣點是小菜放題可以無限吃到飽，真是佛心來也的店家！

小菜的種類頗多，飲料則是冬瓜檸檬｜無糖綠茶。

各式的小菜都不錯，而他的泡菜比較軟嫩，跟一般酥脆的口感有一點差異！

電腦點菜之後，一下子便上桌，感覺跟Masterspicy 大師兄銷魂麵舖麵食擺法有些類似，麵｜湯是分開來～

我點選是豚骨白湯牛五花，這邊的豆腐這是胡麻口味，個人覺得湯頭味道不夠濃鬱，喝起來比較平淡。

而蓮大點選的是豚骨麻辣豬五花，他的麻辣香氣跟青花驕有點類似，不錯吃！

飯後還有霜淇淋｜豆花可以享用，整體下來服務不錯，這樣下來也會飽～