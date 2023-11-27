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［台中中區食記］台中第二市場8間必試美食

2023-11-27 10:23:40 Ivy Lay 人氣：112
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窩客好文

Ivy Lay

發表篇數：533篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台中第二市場
phone04-2225-4222
place台中市中區三民路二段87號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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作為台中最熱門的市場之一，

每天都吸引著在地人和觀光客，

市場內藏有許多走過歷史的小吃美食， 

讓我們花了好幾個假日走訪也心甘情願，

這次從市場及周邊挑選了8間小吃店家，

嘴饞的朋友別猶豫繼續看下去吧！

 

台中第二市場

 地址：台中市中區三民路二段87號

營業時間：6:00~18:00（依各攤營業時間略有不同）

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台中第二市場於1917年誕生，

承載著台中市場演進的豐富歷史。

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日治時期的高級市場，

現今轉型成為在地美食的代表，

各種古早味小吃是在地人難忘的口味，

更是外地人常慕名而來的知名美食，

我們就是其中一組喔！

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台中第二市場有兩大入口，

分別在三民路和台灣大道，

裡面賣的都是數十年老店，

是味蕾的歷史長跑，

可以來一場美食之旅吃出年代感。 

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第二市場之迷人全因巧妙的規劃，

不像某些傳統市場一團亂，

這裡政府用心打理保持整潔，

還貼心設計路線指示牌，

讓遊客輕鬆尋覓美味。

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推薦一／中式料理

阿棋三代福州意麵老店

地址：台中市中區三民路二段1之7號

 電話：(04) 2220-4335

營業時間：

週一~週五 Am 10:00~16:30

週六~週日   Am 10:00~17:30

公休日：每週三

 

擁有雙店面皆提供座位， 

如果用餐高峰充滿人潮，

內座爆滿是家常便飯，

有時只能坐到走道上品味美食了，

此次造訪我們就是。

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乾意麵

意麵真的好吃有Q度又入味

淋著肉燥、蔥花和胡椒的搭配，

簡單中散發濃厚的古早味，

如果敢吃辣可搭配店家的辣椒粉，

會有層次風味喔！

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綜合魚丸湯

裡面有旗魚丸、福州丸和蝦丸，

魚丸每顆吃起來都很Q彈好吃

 

餛飩湯

包括了蝦丸和餛飩，

 餛飩皮吃起來滑順，

 裡面的內餡來自豬肉鮮甜 

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豬頭皮

軟滑中帶有些微的嚼勁，

入口帶有淡淡的豬油香。

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結論：

大多數來此的人都是點經典搭配，

一碗乾意麵加綜合魚丸湯，

這就是標準的觀光客套餐，

我們當然也不免俗囉！

喜歡乾麵的人應該會愛吃，

有些人會特地選購生麵回家親手烹煮，

另外好吃的魚丸等食材也都能單買喔！

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推薦二／中式料理

立偉麵食

地址：台中市中區三民路二段87號第二市場28、29攤位

電話：(04) 2223-9367

營業時間：Am 7:00~Pm 15:00

公休日：每週一

 

 一麵三吃

經典招牌肉燥、花生醬、麻醬三合一，

麵條Q彈肉燥香氣四溢，

加點花生醬的香甜就好吃，

其中麻醬則是自行添加 

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綜合羹

什麼都想吃的貪吃鬼，

很適合點一碗綜合羹，

料多實在調味也恰到好處。

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米腸＋蛋

嘴饞的我們又加點，米腸內米粒軟綿，

若搭配煎荷包蛋，可選全熟或半熟，

淋上醬油膏風味更加濃郁。 

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結論：

立偉麵食的招牌必點一麵三吃，

可以混拌品嚐也可以分開品味，

獨特的濃厚滋味風味十足。

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推薦三／日式料理

丸先鮮魚行

地址：台中市三民路二段第二市場34號

電話：(04) 2222-5169

營業時間：Am 8:00~Pm15:00

公休日：每週一

 

看起來與一般的魚市沒有太大區別，

但別小看它，此店歷經漫長歲月，

許多在地老一輩都會選擇這間吃。

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冰櫃中擺滿了現撈鮮魚，

像生魚片、烏魚子、各式魚漿製品，

另外旗魚酥與天婦羅也很搶手，

造訪這天就撲空買不到了。

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結論：

必須說新鮮就是讚！

不管是生章魚還是生魚片都好吃，

尤其生魚片都切得相當厚實，

鮮度實在是一級棒，

唯一缺點座位有限，

因此大部分的人都是買回去享用。 

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推薦四／日式料理 

楊媽媽立食 

地址：台中市中區三民路二段第二市場33~35號

電話：(04) 2222-2611

營業時間：Am 10:30~Pm 14:00

 

 雖名楊媽媽立食，但也可在板前享用，

主打無菜單料理，魚獲陳列在櫃內，

可直接點餐或告知預算，

老闆會為您精心製作無菜單料理。

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這天特地邀請阿爸、阿母前來，

一不小心就把板前座位給佔滿了，

點了兩份綜合壽司給倆兄弟吃，

吃得津津有味甚至還想再來一盤，

老闆貼心免費附贈一小碟花生嘴饞，

那綿密的口感實在好吃。

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如果您喜歡生魚片

新鮮程度和厚度都能滿足口感需求。

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我們點了兩份500元套餐

包含一碗湯、三小品及生魚片一份，

不敢吃生食可換炙燒的壽司，

而味噌湯是超級推，

整碗都是料也不重鹹，

至於生魚片也是新鮮無話說，

對於套餐的飽足度算吃巧而非吃飽。 

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取決於不同季節和海鮮價格的波動，

享用丼飯時都能感受到內容的變化，

份量不多但每樣海鮮都值得細細品味。

 

結論：

楊媽媽立食的價格不算便宜，

但提供的海鮮品質很新鮮且口感鮮甜，

不過食物的份量偏少，相對CP值較低，

大家可以根據自己荷包來斟酌點餐。 

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推薦五／甜點

小庭找茶

地址：台中市中區三民路二段81號

電話：(04) 2221-1252

公休日：每週一

 

主打古早味甜品，

是間能吃又能拍的復古文青小店，

其中凸餅冰淇淋梅煎茶是人氣招牌，

由台南老師傅製作的凸餅

內藏Q彈珍珠和香草冰淇淋，

散發著濃厚黑糖香氣真的好吃，

而梅煎茶清涼解渴，

風味意外的好喝又清新怡人。

 

結論：

品嚐了許多美味的鹹食後，

來這坐坐並品嚐甜點絕對是愉悅享受。

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週邊推薦六／甜點

坂神本舖長崎蛋糕

地址：台中市中區臺灣大道一段388號

電話：(04) 2222-6506

營業時間：Am 9:00~19:00

公休日：每週一

 

位於台中第二市場對面，

沒有炫麗的招牌和裝潢，

卻是台中不可錯過的排隊名店，

我們來了六次就撲空三次，

所以每次都是第一時間先到店內預訂，

如果不是在預訂時間拿就會被取消喔！

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一入店就是香氣四溢，

可想而知長崎蛋糕是如此美味啊！

包裝金光閃閃是絕佳的伴手禮，

店員貼心將蛋糕切成一塊一塊方便取用，

賞味期三天內吃完，聽說冰過更加美味，

不過我們通常一天不到就吃光光了，

就連不愛吃甜的阿爸都吃好幾塊呢！

 

結論：

獨特的口感與市面上長崎蛋糕有所不同，

在於綿密的質地中不添加蜂蜜，

使得味道清新香濃遠離甜膩感，

絕對值得一試。

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週邊推薦七／甜點

天天饅頭 

地址：台中市中區臺灣大道一段336巷

電話：(04) 2225-0868

營業時間 :  Am 9:00~Pm 18:00

公休日：每週一

 

擁有超過70年的歷史，

位於台中第二市場周圍巷弄中，

是一間傳統古早味的銅板美食，

手工現包，內部包裹著紅豆餡，

吃起來甜度適中。

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結論：

簡單又懷舊的台中道地下午茶，

價格親民讓人完全不用擔心荷包受傷害，

精巧的尺寸適合當下午茶點心。

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週邊推薦八／異國料理 

台中越南法國麵包

地址：台中市中區台灣大道一段338號

電話：(04) 2221-1389

 營業時間：Am 8:00~Pm 21:00

 

一般越南法國麵包都是小攤車，

少見由店家開設的規模，

麵包以每日新鮮烘焙而成，

提供各式口味的選擇，

就在天天饅頭的隔壁，

我們通常會兩攤一起買， 

另外值得讚美，店家不僅提供美味的麵包，

更以友善的政策感動人心，

讓經濟有困難的身障者們享有免費的招牌麵包。

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堅持現點現做的理念，

豐富內餡絕對是一大亮點，

麵包外酥內軟口感層次分明，

滿足了吃軟綿和咬勁的雙重享受，

而搭配辣味會提升整體的美味。

 

結論：

最熱門就是招牌綜合及沙嗲牛肉，

清爽又豐富的越南法國麵包，

讓人吃得飽足又過癮，

難怪成為第二市場附近不可錯過人氣美食。

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整理這篇市場美食清單，

讓人深感市場內的多元美食，

滷肉飯我們吃了山河、李海、滷肉邱，

對北部人來說就是一碗控肉飯，

加上各家吃到的滷肉都沒入味，

因此最終沒上榜，

儘管有幾家口袋名單在時間差被漏掉了，

或許可作為下次出遊的藉口，

歡迎大家在留言區分享更多推薦的美食，

畢竟美食是主觀的，而主觀是自由的。

 

有興趣的朋友們，

加入我們一起吃喝玩樂聊是非。

 

文章標籤

台中市場美食 台中第二市場 第二市場懶人包 台中小吃美食 第二市場美食 台中越南法國麵包 小庭找茶 天天饅頭 長崎蛋糕 台中甜點 台中日式料理 楊媽媽立食 丸先鮮魚行 立偉麵食 阿棋三代福州意麵老店 台中中式料理
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