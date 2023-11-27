作為台中最熱門的市場之一，

每天都吸引著在地人和觀光客，

市場內藏有許多走過歷史的小吃美食，

讓我們花了好幾個假日走訪也心甘情願，

這次從市場及周邊挑選了8間小吃店家，

嘴饞的朋友別猶豫繼續看下去吧！

台中第二市場

地址：台中市中區三民路二段87號

營業時間：6:00~18:00（依各攤營業時間略有不同）

台中第二市場於1917年誕生，

承載著台中市場演進的豐富歷史。

日治時期的高級市場，

現今轉型成為在地美食的代表，

各種古早味小吃是在地人難忘的口味，

更是外地人常慕名而來的知名美食，

我們就是其中一組喔！

台中第二市場有兩大入口，

分別在三民路和台灣大道，

裡面賣的都是數十年老店，

是味蕾的歷史長跑，

可以來一場美食之旅吃出年代感。

第二市場之迷人全因巧妙的規劃，

不像某些傳統市場一團亂，

這裡政府用心打理保持整潔，

還貼心設計路線指示牌，

讓遊客輕鬆尋覓美味。

推薦一／中式料理

阿棋三代福州意麵老店

地址：台中市中區三民路二段1之7號

電話：(04) 2220-4335

營業時間：

週一~週五 Am 10:00~16:30

週六~週日 Am 10:00~17:30

公休日：每週三

擁有雙店面皆提供座位，

如果用餐高峰充滿人潮，

內座爆滿是家常便飯，

有時只能坐到走道上品味美食了，

此次造訪我們就是。

乾意麵

意麵真的好吃有Q度又入味

淋著肉燥、蔥花和胡椒的搭配，

簡單中散發濃厚的古早味，

如果敢吃辣可搭配店家的辣椒粉，

會有層次風味喔！

綜合魚丸湯

裡面有旗魚丸、福州丸和蝦丸，

魚丸每顆吃起來都很Q彈好吃。

餛飩湯

包括了蝦丸和餛飩，

餛飩皮吃起來滑順，

裡面的內餡來自豬肉鮮甜。

豬頭皮

軟滑中帶有些微的嚼勁，

入口帶有淡淡的豬油香。

結論：

大多數來此的人都是點經典搭配，

一碗乾意麵加綜合魚丸湯，

這就是標準的觀光客套餐，

我們當然也不免俗囉！

喜歡乾麵的人應該會愛吃，

有些人會特地選購生麵回家親手烹煮，

另外好吃的魚丸等食材也都能單買喔！

推薦二／中式料理

立偉麵食

地址：台中市中區三民路二段87號第二市場28、29攤位

電話：(04) 2223-9367

營業時間：Am 7:00~Pm 15:00

公休日：每週一

一麵三吃

經典招牌肉燥、花生醬、麻醬三合一，

麵條Q彈肉燥香氣四溢，

加點花生醬的香甜就好吃，

其中麻醬則是自行添加。





綜合羹

什麼都想吃的貪吃鬼，

很適合點一碗綜合羹，

料多實在調味也恰到好處。

米腸＋蛋

嘴饞的我們又加點，米腸內米粒軟綿，

若搭配煎荷包蛋，可選全熟或半熟，

淋上醬油膏風味更加濃郁。

結論：

立偉麵食的招牌必點一麵三吃，

可以混拌品嚐也可以分開品味，

獨特的濃厚滋味風味十足。

推薦三／日式料理

丸先鮮魚行

地址：台中市三民路二段第二市場34號

電話：(04) 2222-5169

營業時間：Am 8:00~Pm15:00

公休日：每週一

看起來與一般的魚市沒有太大區別，

但別小看它，此店歷經漫長歲月，

許多在地老一輩都會選擇這間吃。

冰櫃中擺滿了現撈鮮魚，

像生魚片、烏魚子、各式魚漿製品，

另外旗魚酥與天婦羅也很搶手，

造訪這天就撲空買不到了。

結論：

必須說新鮮就是讚！

不管是生章魚還是生魚片都好吃，

尤其生魚片都切得相當厚實，

鮮度實在是一級棒，

唯一缺點座位有限，

因此大部分的人都是買回去享用。

推薦四／日式料理

楊媽媽立食

地址：台中市中區三民路二段第二市場33~35號

電話：(04) 2222-2611

營業時間：Am 10:30~Pm 14:00

雖名楊媽媽立食，但也可在板前享用，

主打無菜單料理，魚獲陳列在櫃內，

可直接點餐或告知預算，

老闆會為您精心製作無菜單料理。

這天特地邀請阿爸、阿母前來，

一不小心就把板前座位給佔滿了，

點了兩份綜合壽司給倆兄弟吃，

吃得津津有味甚至還想再來一盤，

老闆貼心免費附贈一小碟花生嘴饞，

那綿密的口感實在好吃。

如果您喜歡生魚片，

新鮮程度和厚度都能滿足口感需求。

我們點了兩份500元套餐，

包含一碗湯、三小品及生魚片一份，

不敢吃生食可換炙燒的壽司，

而味噌湯是超級推，

整碗都是料也不重鹹，

至於生魚片也是新鮮無話說，

對於套餐的飽足度算吃巧而非吃飽。

取決於不同季節和海鮮價格的波動，

享用丼飯時都能感受到內容的變化，

份量不多但每樣海鮮都值得細細品味。

結論：

楊媽媽立食的價格不算便宜，

但提供的海鮮品質很新鮮且口感鮮甜，

不過食物的份量偏少，相對CP值較低，

大家可以根據自己荷包來斟酌點餐。

推薦五／甜點

小庭找茶

地址：台中市中區三民路二段81號

電話：(04) 2221-1252

公休日：每週一

主打古早味甜品， 是間能吃又能拍的復古文青小店， 其中凸餅冰淇淋、梅煎茶是人氣招牌， 由台南老師傅製作的凸餅， 內藏Q彈珍珠和香草冰淇淋， 散發著濃厚黑糖香氣真的好吃， 而梅煎茶清涼解渴， 風味意外的好喝又清新怡人。 結論： 品嚐了許多美味的鹹食後， 來這坐坐並品嚐甜點絕對是愉悅享受。

週邊推薦六／甜點

坂神本舖長崎蛋糕

地址：台中市中區臺灣大道一段388號

電話：(04) 2222-6506

營業時間：Am 9:00~19:00

公休日：每週一

位於台中第二市場對面，

沒有炫麗的招牌和裝潢，

卻是台中不可錯過的排隊名店，

我們來了六次就撲空三次，

所以每次都是第一時間先到店內預訂，

如果不是在預訂時間拿就會被取消喔！

一入店就是香氣四溢，

可想而知長崎蛋糕是如此美味啊！

包裝金光閃閃是絕佳的伴手禮，

店員貼心將蛋糕切成一塊一塊方便取用，

賞味期三天內吃完，聽說冰過更加美味，

不過我們通常一天不到就吃光光了，

就連不愛吃甜的阿爸都吃好幾塊呢！

結論：

獨特的口感與市面上長崎蛋糕有所不同，

在於綿密的質地中不添加蜂蜜，

使得味道清新香濃遠離甜膩感，

絕對值得一試。

週邊推薦七／甜點

天天饅頭

地址：台中市中區臺灣大道一段336巷 電話：(04) 2225-0868

營業時間 : Am 9:00~Pm 18:00

公休日：每週一

擁有超過70年的歷史，

位於台中第二市場周圍巷弄中，

是一間傳統古早味的銅板美食，

手工現包，內部包裹著紅豆餡，

吃起來甜度適中。

結論：

簡單又懷舊的台中道地下午茶，

價格親民讓人完全不用擔心荷包受傷害，

精巧的尺寸適合當下午茶點心。

週邊推薦八／異國料理

台中越南法國麵包



地址：台中市中區台灣大道一段338號

電話：(04) 2221-1389

營業時間：Am 8:00~Pm 21:00

一般越南法國麵包都是小攤車，

少見由店家開設的規模，

麵包以每日新鮮烘焙而成，

提供各式口味的選擇，

就在天天饅頭的隔壁，

我們通常會兩攤一起買，

另外值得讚美，店家不僅提供美味的麵包，

更以友善的政策感動人心，

讓經濟有困難的身障者們享有免費的招牌麵包。

堅持現點現做的理念，

豐富內餡絕對是一大亮點，

麵包外酥內軟口感層次分明，

滿足了吃軟綿和咬勁的雙重享受，

而搭配辣味會提升整體的美味。

結論：

最熱門就是招牌綜合及沙嗲牛肉，

清爽又豐富的越南法國麵包，

讓人吃得飽足又過癮，

難怪成為第二市場附近不可錯過人氣美食。

整理這篇市場美食清單，

讓人深感市場內的多元美食，

滷肉飯我們吃了山河、李海、滷肉邱，

對北部人來說就是一碗控肉飯，

加上各家吃到的滷肉都沒入味，

因此最終沒上榜，

儘管有幾家口袋名單在時間差被漏掉了，

或許可作為下次出遊的藉口，

歡迎大家在留言區分享更多推薦的美食，

畢竟美食是主觀的，而主觀是自由的。

有興趣的朋友們，

加入我們一起吃喝玩樂聊是非。

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