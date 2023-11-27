我們一起來碳吉(賺錢)吧！

竹北最近開了一家新竹首創的個人傳統木炭火鍋「碳吉鍋物」，由來自花蓮的年輕老闆創立的創意鍋物。

小巧的鐵鍋使用木炭加熱，有蓄熱保溫的效果，很有復古懷舊的味道

加上使用天然食材精心熬煮的湯頭及食材，想吃火鍋不需要揪一群人，一個人也可以大啖美味的鍋物

還有哪些特別的地方呢？快跟著小米一起去看看吧。

Google評論留下五星好評+拍照上傳或Facebook打卡發文並標註朋友。

好禮四選二：牛肉或豬肉一盤(二擇一)/麻辣鴨血或老油條一份(二擇一)

*肉肉券於下次用餐時使用

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉碳吉鍋物位置及停車方式

*******************

碳吉鍋物位於文喜街，十一街麵店附近，開車的朋友可以把車停在竹筍公園的地下停車場

👉碳吉鍋物環境介紹

*******************

門口有網美拍照區，不只可以拍照，這裡還有神祕按鈕，按下去就可以噴出煙霧和聲光投影，超嗨的

最近有播出科目三的音樂，跳起來很HIGH~~~

用餐區以復古風格為主加上綠植點綴，有2-4人的座位，人多還可以合併桌子。

即使一個人來用餐也不奇怪喔 (老闆說歡迎大家跟他一起單身 XD)

調味料可以自行取用，特別一提只要用餐都有烏梅汁、冰淇淋吃到飽。

烏梅汁是喝到飽的，而且一定要嚐看看，老闆每天自己熬煮，有濃郁的烏梅香，酸酸甜甜的滋味，解膩又解渴喔~

👉碳吉鍋物菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

湯頭主要有麻辣跟不辣的上湯鍋可以選擇，未來老闆會研發更多個人鍋物，讓單身者、小家庭、多人聚會都可以一人一鍋

麻辣湯頭使用純中藥精心熬煮，絕無添加人工調味料，辣度由輕到重分為微麻辣、輕麻辣至招牌麻辣，招牌麻辣屬於中辣以上的辣度，適合重口味的朋友享用~

此外不吃辣的朋友可以點上湯鍋，濃郁甘甜的滋味，小米也很推薦

👉碳吉鍋物用餐心得分享

*******************

來開動吧！

大家看到傳統木炭火鍋是不是覺得很可愛呢，一個人吃剛剛好。

銅鍋下方使用木碳加熱，有蓄熱保溫的效果，聞得到炭火香，很有復古懷舊的味道

愛吃牛又愛吃肉的朋友小米推薦微麻辣碳吉豐盛鍋(430元)，每鍋附白飯一碗，烏梅汁和小美冰淇淋都是吃到飽喔！

食材有牛腱心、牛筋、牛肚、牛肉片、肥腸、豬肉片、鴨血、菇類和三種季節時蔬。

麻辣湯頭使用純中藥精心熬煮，絕無添加人工調味料

不吃太辣的朋友可以點微麻辣，甘甜帶微麻、微辣的滋味，冬天喝起來暖呼呼，也讓我們胃口大開~

加上中間的炭火來保溫，不會太滾燙，慢慢吃也不會冷掉，秋冬來吃一個人暖在心頭~

牛三寶是老闆每天親自滷製，非常入味，愛吃牛的朋友一定很過癮

大塊的牛腱心肉質軟嫩又帶有軟筋，光看花紋就很漂亮，搭配湯頭和白飯讓人一口接一口吃不停！

牛肚也是滷製入味，處理得很乾淨。

牛筋有Q彈的膠質口感，不會太軟爛，會越嚼越甜喔~

豐盛鍋還附有牛五花和梅花豬，搭配湯頭真的很涮嘴，是肉肉控必點的

鍋裡還有鴨血耶，建議可以在鍋中熬煮5-10分鐘會更入味喔。

蔬菜今天有青江菜、高麗菜和豆芽菜，底下還有杏鮑菇喔。

Alice說一個人也可以吃傳統木炭火鍋很新奇

不吃牛的朋友可以點麻辣豬肋排鍋(380元)，最辣的湯頭適合重口味的朋友。

食材有牛腱心、牛筋、牛肚、牛肉片、肥腸、豬肉片、鴨血、菇類和三種季節時蔬~

麻辣湯頭是中辣以上的辣度，口味較重，如果喝了覺得不適合的話，可以請老闆加入原湯來調整口味喔

熱情的老闆希望不同口味的客人都可以喜歡他們家的湯頭

豬肋排也是老闆精心熬製，肉質軟嫩又入味，輕輕一撕骨肉就分離了，吸附麻辣湯頭大口吃真的好過癮喔

肉片是梅花豬，不吃牛的朋友可以點這個口味喔。

(謎之聲:不吃辣的朋友怎麼辦 )

老闆很貼心推出不辣的上湯鍋，小米點的是上湯牛三寶鍋(410元)，寒冷的冬天就來這裡吃鍋抗寒吧！

基底是濃郁甘甜的大骨湯頭，伴隨著炭火香，喝下一碗身體就暖起來了

單點的部分就看個人喜好啦，小米推薦麻辣肥腸鴨血(100元)，肥腸滷製軟嫩又入味

吃麻辣鍋當然少不了老油條(50元)，喜歡軟酥口感的話可以浸入湯頭約5-8秒~

老油條吸附著湯頭沒幾口就被解決了 XD

肉肉吃不夠的話，還可以加點豬肉片(60元)、牛肉片(70元)，老闆會煮熟再放入鍋內喔。

飯後別忘了小美冰淇淋，口味會隨機供應~

以上是我們的心得分享，一個人就可以大啖美味的傳統木炭火鍋真的很新奇

老闆使用天然食材精心熬煮的湯頭，可以大口大口喝，搭配豐富的食材，寒冷的冬天吃著鍋物溫暖在心頭，小米很推薦給大家喔

👉碳吉鍋物營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：碳吉鍋物

🏠地址：新竹縣竹北市文喜街15號

☎電話：036570797

⏰營業時間：11:30-14:00,17:00-21:00 (週一公休)

粉絲團：碳吉鍋物TanJi 碳燒麻辣原肉鍋物

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我