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★桃園景點★ 2023桃園仙草嘉年華，一起走進桃樂絲的童話仙境 (免費參觀文內附交通資訊)

2023-11-27 11:35:09 Tin 人氣：102
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Tin

發表篇數：63篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 楊梅區

桃樂絲的童話仙境，一起來去普羅旺斯的紫色夢幻花海★桃園景點★ 2023桃園仙草嘉年華，一起走進桃樂絲的童話仙

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一年一度的台版普羅旺斯再度盛開了，就在楊梅休閒農業園區展出9天! 彷彿置身南法超美又浪漫的紫色夢幻花海。這次主題以桃樂絲童話故事中的經典場景為主，有種走訪故事的真實遊歷非常好拍

#2023桃園仙草嘉年華💜

主題: 童話仙境
活動日期：2023/11/25-2023/12/03
開放時間：09:00-17:00
地址：桃園市楊梅區楊湖路三段239號
官方活動資訊: 2023桃園仙草嘉年華

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桃園仙草嘉年華現場環境

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仙草是蜂蜜非常歡的蜜源植物，通常在開花前就會採收，仙草開花會吸引蜂蜜錢財採集花粉及仙草蜜，大面積的開花時像紫紅色一樣，遠遠看跟薰衣草非常相似，是很適合當景觀營造的花。

全區活動地圖和資訊分享(官方摘錄)

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現場有許多活動可以親臨體驗參加換禮物，實境解迷、手作活動還有音樂會的演出，另外還有消費滿額贈品送，可以去現場互動參與喔!

仙草嘉年華特色拍照裝置藝術亮點

以桃樂絲繪本為主題還原故事中的每個場景，將場景佈置在紫色花海區，讓遊客漫步穿梭在裡頭並結合實境解迷遊戲。

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♡回家的熱氣球(彩色花田)

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♡女巫考驗(天猴和烏鴉區)

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♡黃磚道之路(角色大集合)

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♡心之所向(幻彩玻璃屋)

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♡桃樂絲的夥伴(獅子、稻草人、錫樵夫)

桃園仙草嘉年華交通資訊

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🚌大眾運輸(平假日皆提供)
◆台鐵富岡站→樂活巴士L612→上湖(上湖派出所)
◆台鐵楊梅站
-樂活巴士L615 上湖→上湖一路225巷口
-新竹客運5607→上湖
◆台鐵湖口站→新竹客運5607→上湖

🚐免費接駁車提供免費接駁車在台鐵火車站旁
◆綠線(平假日) 台鐵富岡站
去程09:00-16:00；回程10:00-17:30 (20分鐘/班)

◆紅線(假日) 台鐵楊梅站
去程09:00-16:00；回程10:00-17:30 (15分鐘/班)

◆白線(假日限定11/25、11/26、12/2、12/3)
沿途停靠：
遊客服務中心→龍門錦鯉→台塑耀輝→楊梅火車站→台塑耀輝→龍門錦鯉→遊客服務中心

🚗自行開車
停車場GPS定位座標 (24.914083. ,121,104694) 120席

◆南下
國道1號南下70(校前路)→楊梅交流道→台1線→楊湖路(桃13)→楊湖路二段→展區停車場(德宇)
◆北上
國道1號北上83(湖口)出口下交流道中湖路→八德路一段一台31→富豐三路一段→楊湖路二段
→展區停車場(德字)

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現場超美的浪漫實景影片分享https://www.instagram.com/reel/C0QhNc9rADg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

快閃為期9天的展期，週末有許多亮點活動，小小青農體驗、手作活動和馬戲雜耍音樂演出等

好天氣就帶孩子一起來，童話仙境玩闖關遊戲✧*一起來和浪漫的紫色花海夢遊相遇吧*✧

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

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