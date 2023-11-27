臺灣美研院美妝博物館，2023年華麗登場嶄新開幕，台南安平最新的觀光工廠，以超過五十年的國際彩妝代工經驗與品質，結合自設的實驗室、獨特配方技術與彩妝工藝，自創品牌 GMG (Get Me Gorgeous) 以超高 CP 值的產品回饋消費者。館內十三個美學空間，巧妙的展現「彩妝藝術化」的視覺饗宴，透過專業導覽介紹、彩妝試用和禮服換裝體驗，讓愛美的妳輕鬆享受「美麗」時光。



[摩登空間 彩妝品牌代工廠的華麗變身]

美帥化學，一家國際彩妝品牌代工廠，從原料的選用到配方設計都在自設的實驗室，進行嚴格的管控與檢測，並積極開發世界領先的創新配方、充填成型技術及包裝，為客戶提供量身訂製的產品。



LVMH 嬌蘭奇幻珍獸聖誕系列 煥彩流星 / KOSE RIMMEL (芮魅) 彩粉



[時尚練習曲 爐火純青的壓粉工藝 刻畫生動的光影層次]

運用爐火純青的多元充填工藝技術-2D壓粉、3D壓粉、多色壓粉、噴粉及鐳射等，一條時尚通道展現巧妙的繽紛色彩，刻畫出立體線條及生動的光影層次感。



壓粉畫唯妙唯肖的風采，一場「彩妝藝術化」的視覺饗宴在此展開。



美帥化學在壓粉畫「我們的島」系列作品中，以野生動物與生態平衡作為設計構想，結合嫻熟的模具開發技術與實力，以 2D、3D的刻畫手法，巧妙結合多色壓粉及噴粉方式，獨特的構圖與色彩搭配，出神入化的呈現台灣原生稀有動物。



[拍照打卡熱點：美的旋律、康康舞台秀、懷舊時光、親親小草原、美學交流館、快閃大舞台]

美的旋律，滿滿炫麗的粉面，粉刷輕輕滑過，就像音符輕盈的跳動在臉譜上。



康康舞台秀，站上華麗的康康舞台，明星魂馬上上身。



懷舊時光，80年代的懷舊彩妝盒，霓虹燈影中搭配吧檯場景，有著濃濃的復古感。



親親小草原，仿佛置身非洲草原，每隻可愛的小動物等您與牠拍美照。



美學交流館，豪氣感十足的直播或變裝拍照空間，美的傳播無國界，手機開鏡即可立即分享。



快閃大舞台，一起來張時尚大舞台合照，為這次「彩妝藝術化」的視覺饗宴，劃上完美的句點。



[愛美學堂 X 玩美研習所 與 GMG 第一次的邂逅]

美帥化學結合自設的實驗室、獨特配方技術與彩妝工藝，自創品牌 GMG (Get Me Gorgeous) 以超高 CP 值的產品回饋消費者，透過「愛美學堂」機器和模具的展示與介紹，可以看到 GMG 彩妝的製作過程，在「玩美研習所」經由產品的試用與實際的體驗，更能深入了解 GMG 彩妝產品的品質。



咖啡拉花提亮粉、立體煥彩蜜粉球、GMG微醺誘光霞頰彩盤、清爽亮白CC霜。



寶寶萬用舒敏呵護霜，以橄欖油與乳木果油為基底，90%天然植粹成分，質地細緻不含氧化鋅，有效降低肌膚敏感，也能舒緩蚊蟲叮咬的不適感。



客製化專屬粉餅，可現場體驗製作，也可掃 QR code 遠端製作郵寄 (郵資需自行負擔)。



[時尚放送局 風格制定所 「美麗」時光在此開始]

臺灣美研院美妝博物館提供免費化妝體驗，「時尚放送局」有禮服、飾品租借，選件美麗的服裝搭配飾品，經過「風格制定所」專業彩妝師巧手妝扮，「美麗」時光在此開始，你是今日最佳女主角。



每個人的膚質、膚況與膚色都有不同，透過彩妝師的專業建議與試妝，有喜歡的 GMG 產品，一定要手刀購入。



肌活煥白水凝膠面膜、持久粉霧唇釉 (楓糖那堤、玫瑰奶茶)、GMG微醺誘光霞頰彩盤。



[愛的補給站 歇歇腳 休息一下]

逛累了不用擔心，在「愛的補給站」來杯咖啡或飲品，搭配「甜樂思手作」的雪千層，好好放鬆沉澱美的能量。



甜樂思手作 雪千層 (芝麻)



臺灣美研院美妝博物館

地址：台南市南區新平路14號

電話：06 261 0811

營業時間：10:00 - 18:00

門票：100元

FB 專頁，搜尋：臺灣美研院美妝博物館

官網：https://gmgcosme.com/

臺灣美研院美妝博物館 ，如何去：

1. 自行開車：國道一號/國道三號下86號東西向快速公路台南關廟線 → 右轉台17線西部濱海公路 (濱南路) → 左轉新平路到達目的地 (臺灣美研院)。

2. 搭乘火車：台南火車站搭紅幹線 (安工區←→關廟路段) 公車約25-30分鐘至 「開南公園」 下車(中華南路上靠公園那面) ，往安平工業區新平路約3分鐘即到達目的地。

3. 搭乘高鐵：高鐵下車轉搭火車至台南火車站下車，再轉乘搭紅幹線公車。

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