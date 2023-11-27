此食記為花見團子造訪「柴吉壽司」 (造訪日期 : 2023/11)



「柴吉壽司」壽司、生魚片、海鮮丼飯、手捲

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柴吉壽司



地址 : 新北市三重區三和路四段165-5號

時間 : 週一至週日 09:00~14:00 16:30~21:00

LINE ID：@701klesy



愛吃日本料理的團子又發現美味餐廳了！本次和友人相約三重的「柴吉壽司」，店家位置在三和路四段上，就在捷運三和國中、徐匯中學站中間，兩個站都步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。「柴吉壽司」主要販售各種壽司、生魚片、海鮮丼飯、手捲等，種類多元豐富。從早上9點就開了，最晚營業到晚上9點，想吃美味壽司、日本料理都很便利。

店內整潔明亮，空間寬敞，有提供2組4人座位和單人吧台座位，店內有提供Line pay多元支付，也有與外送平台業者合作，隨時想吃美味壽司都沒問題。

店內也有期間限定菜色，會推出師傅特別料理，限定菜單每3個月會更換一次，喜愛嚐鮮的老饕可別錯過。

「柴吉壽司」壽司取名很有意思，「柴吉」就是老闆的寶貝寵物，阿柴店長平日中午會在店裡陪伴大家，來嚐美食時也別忘了來找牠玩，店家也是寵物友善餐廳，也可帶自己的毛小孩一同前來。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

綜合生魚片 (小)

「綜合生魚片」包含鮭魚x4、旗魚x2、北海道大干貝x2、赤蝦x2。 鮭魚片厚度超厚，魚肉Q彈、油脂滑順，沾些芥末和醬油更好吃；旗魚肉滑嫩而有彈性；北海道大干貝豐腴鮮美，吃得到新鮮原味；赤蝦彈牙鮮甜，店家不計成本提供，一次盡收海洋精華。

甜蝦生魚片

我一直很喜歡吃甜蝦，這次看到有當然要點來嚐嚐，「甜蝦生魚片」一份有六隻，肉質清甜新鮮，散發濃濃的天然海味，再來一份我也可以全部吃光光。

鮭魚親子丼

「鮭魚親子丼」團子請師傅做成炙燒口味，下面鋪滿酸甜度恰恰好的醋飯，上面再放入海帶絲、牛蒡絲、半熟溏心蛋、玉子燒，最吸睛的莫過於炙燒過的鮭魚片，再加上晶瑩剔透的鮭魚卵，層層堆疊如同小山丘一般。鮭魚經過炙燒，更逼出鮭魚的香甜，入口即化口感好銷魂，鮭魚卵一顆顆會在口中爆漿，配上醋飯，讓美味更升級。

炙燒比目魚赤蝦丼

「炙燒比目魚赤蝦丼」新鮮比目魚片肉質細膩，經炙燒後的魚肉香氣在嘴中環繞，沾上鹹甜醬汁更凸顯魚肉芳香；赤蝦也同時有經過炙燒，比單吃生魚片的風味更加Q彈飽滿，搭配上溏心蛋、玉子燒、海帶絲、牛蒡絲一起品嚐，不用花大錢就能吃得飽足又滿足。

炙燒三寶丼

因同行友人不敢吃生食，於是點了「炙燒三寶丼」肉品均為熟食，同樣也有滿滿的配菜及醋飯，牛五花Q彈有嚼勁、叉燒豬滑嫩多汁、蒜片鴨肉捲鹹香軟嫩，一次可品嚐三種肉品美味，還能補充滿滿蛋白質，無肉不歡的朋友也一定會很喜歡。