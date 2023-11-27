此食記為花見團子造訪「柴吉壽司」 (造訪日期 : 2023/11)
「柴吉壽司」壽司、生魚片、海鮮丼飯、手捲
三重日本料理推薦、三重壽司推薦
柴吉壽司
地址 : 新北市三重區三和路四段165-5號
時間 : 週一至週日 09:00~14:00 16:30~21:00
LINE ID：@701klesy
愛吃日本料理的團子又發現美味餐廳了！本次和友人相約三重的「柴吉壽司」，店家位置在三和路四段上，就在捷運三和國中、徐匯中學站中間，兩個站都步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。「柴吉壽司」主要販售各種壽司、生魚片、海鮮丼飯、手捲等，種類多元豐富。從早上9點就開了，最晚營業到晚上9點，想吃美味壽司、日本料理都很便利。
店內整潔明亮，空間寬敞，有提供2組4人座位和單人吧台座位，店內有提供Line pay多元支付，也有與外送平台業者合作，隨時想吃美味壽司都沒問題。
店內也有期間限定菜色，會推出師傅特別料理，限定菜單每3個月會更換一次，喜愛嚐鮮的老饕可別錯過。
「柴吉壽司」壽司取名很有意思，「柴吉」就是老闆的寶貝寵物，阿柴店長平日中午會在店裡陪伴大家，來嚐美食時也別忘了來找牠玩，店家也是寵物友善餐廳，也可帶自己的毛小孩一同前來。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
綜合生魚片 (小)
「綜合生魚片」包含鮭魚x4、旗魚x2、北海道大干貝x2、赤蝦x2。 鮭魚片厚度超厚，魚肉Q彈、油脂滑順，沾些芥末和醬油更好吃；旗魚肉滑嫩而有彈性；北海道大干貝豐腴鮮美，吃得到新鮮原味；赤蝦彈牙鮮甜，店家不計成本提供，一次盡收海洋精華。
甜蝦生魚片
我一直很喜歡吃甜蝦，這次看到有當然要點來嚐嚐，「甜蝦生魚片」一份有六隻，肉質清甜新鮮，散發濃濃的天然海味，再來一份我也可以全部吃光光。
鮭魚親子丼
「鮭魚親子丼」團子請師傅做成炙燒口味，下面鋪滿酸甜度恰恰好的醋飯，上面再放入海帶絲、牛蒡絲、半熟溏心蛋、玉子燒，最吸睛的莫過於炙燒過的鮭魚片，再加上晶瑩剔透的鮭魚卵，層層堆疊如同小山丘一般。鮭魚經過炙燒，更逼出鮭魚的香甜，入口即化口感好銷魂，鮭魚卵一顆顆會在口中爆漿，配上醋飯，讓美味更升級。
炙燒比目魚赤蝦丼
「炙燒比目魚赤蝦丼」新鮮比目魚片肉質細膩，經炙燒後的魚肉香氣在嘴中環繞，沾上鹹甜醬汁更凸顯魚肉芳香；赤蝦也同時有經過炙燒，比單吃生魚片的風味更加Q彈飽滿，搭配上溏心蛋、玉子燒、海帶絲、牛蒡絲一起品嚐，不用花大錢就能吃得飽足又滿足。
炙燒三寶丼
因同行友人不敢吃生食，於是點了「炙燒三寶丼」肉品均為熟食，同樣也有滿滿的配菜及醋飯，牛五花Q彈有嚼勁、叉燒豬滑嫩多汁、蒜片鴨肉捲鹹香軟嫩，一次可品嚐三種肉品美味，還能補充滿滿蛋白質，無肉不歡的朋友也一定會很喜歡。
酪梨燻雞手捲 / 鮭魚蔥花手捲 / 鮮蝦蘆筍手捲
「酪梨燻雞手捲」裡包裹新鮮酪梨、燻雞、高麗菜絲、小黃瓜等，有「森林的奶油」美譽的酪梨滑順濃郁，與海苔好match；「鮭魚蔥花手捲」裡有醋飯、鮭魚塊、蔥花，吃得到和風美味，是期間限定的單品有看到一定要點來嚐嚐；「鮮蝦蘆筍手捲」裡有鮮蝦、蘆筍、高麗菜絲，鮮蝦Q彈、蘆筍爽翠，吃得到滿滿纖維質與營養。
蒲燒星鰻握壽司 / 鮭魚肚握壽司
「蒲燒星鰻握壽司」星鰻淋上蒲燒醬汁，入口後鹹甜交錯，很是夠味；限量的「鮭魚肚握壽司」油脂更加豐厚濃郁，咀嚼一番後在嘴裡立刻留下美味烙印，是老饕不可錯過的聖品！
明太子玉子燒握壽司 / 鮭魚沙拉稻荷壽司 / 焗烤扇貝散壽司
「明太子玉子燒握壽司」玉子燒散發濃濃蛋香，入口後鬆軟柔嫩，明太子醬濃郁香醇，完美混搭鹹甜有味；「鮭魚沙拉稻荷壽司」豆皮裡包裹醋飯，再放入滿滿滑順綿密的鮭魚沙拉，一吃就上癮；「焗烤扇貝散壽司」海苔醋飯上有3個焗烤扇貝，入口後粒粒飽滿，肉質細緻，不用沾醬就十分夠味。
焦糖鮭魚炙燒握壽司 / 韓式牛五花炙燒握壽司
「焦糖鮭魚炙燒握壽司」口感非常濃郁，高雅清甜，再加上焦糖後以直火炙燒，鮭魚散發微甜香氣非常強烈，味道很搶眼；「韓式牛五花炙燒握壽司」以牛五花肉炙燒到半熟，肉片更軟嫩多汁，加上些許香蔥，瞬間美味令人立刻融化。
干貝海膽堡
「干貝海膽堡」是期間限定，酥脆海苔裡包裹著新鮮干貝、蟹肉、海膽、鮭魚卵，海中菁華一次大飽口福！干貝Q彈鮮甜、有「海底黃金」美譽的海膽，鮮中帶甜、配上晶瑩剔透的鮭魚卵爆裂出鹹香，共譜出絕品的美味。
味噌湯
「味噌湯」屬於較溫和的白味噌，裡面有海帶芽、豆腐、魚肉等，入口後味噌湯頭醇厚濃香，暖心也暖胃。
茶碗蒸
「茶碗蒸」是大小朋友最愛！這裡的茶碗蒸是店家特製，外觀很像布丁，Q嫩外表顏值100％。輕輕挖出，裡面驚喜一籮筐，有雞肉、魚板、鮮蔬等，濃濃蛋香誘人口舌，來這千萬別錯過，值得一試 。
比利時冰心泡芙 / 紅豆涼果子
「比利時冰心泡芙」小巧可愛，泡芙外酥內軟，裡面有香甜夾心，團子友人讚不絕口；「紅豆涼果子」是日式和風點心，外皮晶瑩剔透，口感Q彈，裡面是香甜的紅豆餡，冰冰涼涼的吃超幸福。
整體而言，團子覺得「柴吉壽司」是很適合喜愛吃日本料理或生魚片的朋友，店家交通便利，捷運即可抵達，魚貨食材新鮮當令、料理種類多元豐富，價錢很平價，CP值很高。店家也有推出優惠價、期間限定料理。歡迎喜歡吃日本料理的朋友來這坐坐，品嚐和風美味、海鮮好味道。
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