狩鍋｜北屯區新開幕質感系鍋物專賣店，季節限定鱈場蟹每人不用千元就能吃！

每到冬天就是要來吃火鍋補一下，台中近期新開幕的【狩鍋】，從外觀裝潢到食材用料都很不錯，主打新鮮熬煮的質感湯頭，直接霸氣加入高品質的北海道鮮奶，還有自助吧蔬菜、鍋料、滷肉飯、飲品和冰淇淋可以吃到飽，以及季節限定的奢華鱈場蟹，放入湯頭熬煮瞬間讓鮮味升級，喜歡喝湯的人絕對不能錯過！

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肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【狩鍋】位於台中市北區漢口路，外觀看起來低調有質感，鄰近中國醫藥大學、國立自然科學博物館、大潤發忠明店，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【狩鍋】用餐環境以木質調為主軸，搭配時髦的金屬系的吊燈打造奢華感。以兩～六人的座位區為主，無論是約會、家庭聚會或團體聚餐都很適合。

▼【狩鍋】點選鍋物本身就會提供一份菜盤，不過自助吧還有蔬菜、鍋料、滷肉飯、飲品和霜淇淋無限享用～

▼霜淇淋還有玉米片、巧克力脆片、黃豆粉、黑糖、棉花糖，可以自行搭配出香甜可口的聖代。

菜單

低消為每人一份套餐，共鍋收取自助吧基本費，140cm以上198元，120-140cm收98元，可折抵單點費用。

用餐時間100分鐘。

內用收取10%服務費。

餐點介紹

鱈場蟹季節海陸饗宴💰1788元（雙人）

鱈場蟹季節海鮮盤

▼期間限定的鱈場蟹季節海陸饗宴，以超浮誇的鱈場蟹季節海鮮盤為主角，除了能夠吃到頂級的鱈場蟹，還有北海道干貝、鮭魚片、鮑魚片、 季節魚片、 小花枝、 白蝦和蛤蠣，保證讓海鮮控吃得超過癮！

▼鱈場蟹的肉質相當不錯，飽滿鮮甜新鮮度很足，裏頭的蟹肉輕輕一拉就能剝開，還可以放進湯頭熬煮整個讓鮮味升級，好好喝！

三層肉塔：藍絲帶五花牛、安格斯板腱牛、香草豬霜降

▼另外還有包含很有儀式感的肉肉塔，一次能吃到三款不同的肉品，包含藍絲帶五花牛、安格斯板腱牛、香草豬霜降，安格斯板腱牛涮到七分熟即可起鍋，軟嫩中能感受到滿滿肉汁！

▼油花豐富的藍絲帶五花牛，可以品嚐到濃郁的牛肉香氣，比起板腱多了點Q度和口感，還有優質的香草豬霜降，是全部當中肉感最紮實的一款，肉感彈牙且不會難咬或有豬腥味～

石頭爆炒湯 +💰18元

▼超級百搭的湯底石頭爆炒湯，以各式辛香料和洋蔥大火爆炒，再加入特製的高湯熬煮，喝起來甘甜不鹹膩，不管涮肉、海鮮或蔬菜都很對味!

招牌石狩奶香鍋+💰68元

▼冬天很適合點的招牌石狩奶香鍋，直接霸氣加入頂級的北海道鮮奶，一入口就帶來濃郁的奶香爆擊，溫潤順口讓人忍不住喝光光！

菜盤

▼菜盤都以新鮮健康的原型食物為主，如果吃不夠還能去自助吧續！

甜點：檸檬塔

▼吃完後居然還有甜點檸檬塔，實在是太讓人感到驚喜，重點是表現也很有水準，塔皮走的是酥脆路線，酸酸甜甜解膩無負擔～

用餐心得

說到火鍋的精隨就是湯頭，身為湯控最在意的就是這部分，【狩鍋】是我近期吃到最喜歡的火鍋，湯頭的表現都很優秀，可以感受到店家的用心程度，另外推薦限定的鱈場蟹季節海陸饗宴，每人不用一千元就能吃到澎派海鮮食材，整體來說的ＣＰ值很不錯！

店家資訊

狩鍋

粉絲團 : 狩鍋 FB

線上訂位：https://bit.ly/sohotpot

電話： 0952-685-111

地址：台中市北區漢口路四段72-1號

營業時間：平日 11:30-05:00 | 假日 11:00-05:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/