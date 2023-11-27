為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 炒味亭(武陵店)｜炒飯王！堪稱宗師級的清爽炒飯，炒飯加大還免費！

炒味亭(武陵店)｜炒飯王！堪稱宗師級的清爽炒飯，炒飯加大還免費！

2023-11-27 15:30:11 大手牽小手。玩樂趣 人氣：595
share
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：829篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：炒味亭炒飯專賣店-武陵店
phone03-3441-880
place桃園市桃園區中山路928號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 

桃園美食、炒飯推薦這家炒味亭(武陵店)，炒飯料理看似簡單，但要炒得好吃，卻又不是那麼容易，炒飯炒到拿到『台灣炒飯王台灣全國優選』更是不簡單，這次介紹這家炒味亭（武陵店）就是桃園唯一拿下台灣炒飯王台灣全國優選的名店！在桃園提到炒飯，炒味亭絕對是威名遠播！

炒味亭（武陵店）｜交通方式、停車資訊

炒味亭（武陵店）就在桃園中山路上，以前舊ikea旁邊而已，炒味亭總店是在大廟旁邊，這間炒味亭（武陵店）是新的分店，基本上能拿下台灣炒飯王台灣全國優選，實力是不用懷疑，開車的朋友可以停到德華街的停車場，附近也蠻多停車格可以利用，很方便

炒味亭（武陵店）｜內用環境、外送服務

炒味亭（武陵店）的用餐環境相當寬敞舒適，乾淨且明亮，另外炒味亭（武陵店）|也有提供外送的服務（滿300元五公里內外送免外送費，低於300元外送費酌收20元）

炒味亭（武陵店）｜菜單&價目表

門口處還有一張各種炒飯的照片，炒飯種類也太多了吧！據說還有隱藏版的炒飯，算一算估計是超過30種以上，就算每天輪著吃也要吃上一個月…..，除了炒飯外，炒味亭（武陵店）也有提供熱炒、燴飯、炒麵之類的菜色，而且還有一個最棒的特色就是這裡點飯類加大不用錢，便宜大碗好吃，怪不得很多上班族下了班都會來這外帶

另外如果是內用，飲料、白飯也都是無限量供應，小家庭也可以來這熱炒、湯類，吃白飯完全不用錢還可以無限吃到飽真的太划算了！

點餐後廚房師傅就開始動起來了，炒味亭（武陵店）還有一個值得在許的地方是出餐的速度極快，員工們分工合作很精細，配料的配料，炒菜的炒菜，送餐的用餐，從點單到送餐，大概都可以在10分鐘左右出餐，速度真的有夠快的！

炒味亭（武陵店）｜推薦必點

沒多久的時間我們點的東西都上了，速度真的只能用飛快來形容，而且賣相、香氣都很棒呢！看了真讓人食指大動！

櫻花蝦炒飯，如果你是第一次來炒味亭（武陵店），強烈建議點櫻花蝦炒飯，這真的有夠強的啦！豪氣的加了許多櫻花蝦在噴香粒粒分明的蛋炒飯上，櫻花蝦的鮮味與炒飯融合，香氣濃郁，吃上一口就停不下來了！重點是這一大盤才90元ㄟ！

宮保雞炒飯，愛吃辣的朋友必點，這算是變化款的炒飯，將宮保雞丁的概念融入炒飯當中，加入宮保、辣椒、花生米跟雞丁一起炒飯，辣香氣十足，因為用了兩種辣椒，所以他的辣非常有層次感，加上花生米脆脆的口感，口感特別好吃

揚州炒飯，揚州炒飯也是一絕！裡面加了肉絲、蟳味棒、蝦仁等配料，因為食材豐富，格外考驗廚師的炒功，雖然加了很多料，但各種食材的鮮味分明，卻又能在口中融為一體，厲害！

蛤蠣湯，一碗湯、一盤炒飯是許多人到炒味亭（武陵店）的日常，蛤蠣湯可是許多人的最愛！湯頭清徹鮮甜，蛤蠣顆顆飽滿，新鮮的蛤蠣吃了好滿足

味增鮮魚湯，味增湯也是炒飯的最佳配角之一，這裡的味增鮮魚湯是用鯛魚，味增湯是用白味增，鮮甜不死鹹，加上肉質鮮嫩的鯛魚，冬天熱熱來一碗，舒服！

塔香螺肉，炒味亭（武陵店）除了炒飯很厲害之外，還有超多熱炒也是一級棒，加上內用白飯免費，許多小家庭來就是三菜一湯配白飯，白飯小偷：塔香螺肉必點，螺肉之起來很有彈性，口感爽脆，加上九層塔、洋蔥跟稍重口味的醬料，十足下飯

蔥爆牛肉，蔥爆牛肉基本上我看到都會點，因為下飯又下酒！大火快炒帶有噴香的鑊氣，牛肉也很鮮嫩，蔥經過爆炒香氣十足，醬汁鹹中帶甜，真的很無敵ㄟ

川味牛，有點水煮牛的概念，使用川式調料調味，辣度合宜帶點甜香及麻香感，川麻香氣十足，超級下飯！

櫻花蝦炒高麗菜，鮮香的櫻花蝦搭配爽脆清甜的高麗菜，鍋氣瞬間釋放櫻花蝦的香氣，吃起來濃郁蝦氣清脆爽口

炒味亭（武陵店）台灣炒飯王台灣全國優選

附上炒味亭的台灣炒飯王優勝獎牌，政府認證的堅強實力！

炒味亭（武陵店）的炒飯還有一個特點就是不容易返潮，尤其是外帶外送，一般炒飯擺久了就會開始結塊潮濕，炒味亭（武陵店）完全不會有這樣的問題，放久放冷依舊保持粒粒分明Ｑ彈的米飯口感，甚至隔天回蒸還是粒粒分明，真的很厲害！推薦給大家

 

炒味亭（武陵店）

炒味亭武陵店FB
電話：03-3441880
店址：桃園市桃園區中山路928號
營業時間：10：30 ～ 14：00、16：30 ～ 21：00

炒味亭大廟總店

炒味亭大廟店FB
電話：03-3358353
店址：桃園市桃園區中山路67號
營業時間：10：30 ～ 14：00、16：30 ～ 21：00

 

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

暮樂町居酒屋｜零負評！炭火燒烤超好吃，新開幕

橋頭老麵店｜就賣榨菜肉絲麵就賣六十年！超大碗

chevron_right
延伸閱讀

鉄燒餃子｜酥脆又超多汁！評價超高文青風鐵鍋燒餃子

 大手牽小手。玩樂趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：829篇

理想的假期是慢活不是奔波，是散步不是趕路。

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
雞大王甘蔗雞 照片

雞大王甘蔗雞

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
吳家胡椒餅桃園北埔店 照片

吳家胡椒餅桃園北埔店

3.90 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
中永和市場 照片

中永和市場

4.00 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
八德(祥)豆乳雞翅 照片

八德(祥)豆乳雞翅

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市八德區
首爾號行動餐車 照片

首爾號行動餐車

4.75 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up