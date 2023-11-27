桃園美食、炒飯推薦這家炒味亭(武陵店)，炒飯料理看似簡單，但要炒得好吃，卻又不是那麼容易，炒飯炒到拿到『台灣炒飯王台灣全國優選』更是不簡單，這次介紹這家炒味亭（武陵店）就是桃園唯一拿下台灣炒飯王台灣全國優選的名店！在桃園提到炒飯，炒味亭絕對是威名遠播！

炒味亭（武陵店）｜交通方式、停車資訊

炒味亭（武陵店）就在桃園中山路上，以前舊ikea旁邊而已，炒味亭總店是在大廟旁邊，這間炒味亭（武陵店）是新的分店，基本上能拿下台灣炒飯王台灣全國優選，實力是不用懷疑，開車的朋友可以停到德華街的停車場，附近也蠻多停車格可以利用，很方便

炒味亭（武陵店）｜內用環境、外送服務

炒味亭（武陵店）的用餐環境相當寬敞舒適，乾淨且明亮，另外炒味亭（武陵店）|也有提供外送的服務（滿300元五公里內外送免外送費，低於300元外送費酌收20元）

炒味亭（武陵店）｜菜單&價目表

門口處還有一張各種炒飯的照片，炒飯種類也太多了吧！據說還有隱藏版的炒飯，算一算估計是超過30種以上，就算每天輪著吃也要吃上一個月…..，除了炒飯外，炒味亭（武陵店）也有提供熱炒、燴飯、炒麵之類的菜色，而且還有一個最棒的特色就是這裡點飯類加大不用錢，便宜大碗好吃，怪不得很多上班族下了班都會來這外帶

另外如果是內用，飲料、白飯也都是無限量供應，小家庭也可以來這熱炒、湯類，吃白飯完全不用錢還可以無限吃到飽真的太划算了！

點餐後廚房師傅就開始動起來了，炒味亭（武陵店）還有一個值得在許的地方是出餐的速度極快，員工們分工合作很精細，配料的配料，炒菜的炒菜，送餐的用餐，從點單到送餐，大概都可以在10分鐘左右出餐，速度真的有夠快的！

炒味亭（武陵店）｜推薦必點

沒多久的時間我們點的東西都上了，速度真的只能用飛快來形容，而且賣相、香氣都很棒呢！看了真讓人食指大動！

櫻花蝦炒飯，如果你是第一次來炒味亭（武陵店），強烈建議點櫻花蝦炒飯，這真的有夠強的啦！豪氣的加了許多櫻花蝦在噴香粒粒分明的蛋炒飯上，櫻花蝦的鮮味與炒飯融合，香氣濃郁，吃上一口就停不下來了！重點是這一大盤才90元ㄟ！

宮保雞炒飯，愛吃辣的朋友必點，這算是變化款的炒飯，將宮保雞丁的概念融入炒飯當中，加入宮保、辣椒、花生米跟雞丁一起炒飯，辣香氣十足，因為用了兩種辣椒，所以他的辣非常有層次感，加上花生米脆脆的口感，口感特別好吃

揚州炒飯，揚州炒飯也是一絕！裡面加了肉絲、蟳味棒、蝦仁等配料，因為食材豐富，格外考驗廚師的炒功，雖然加了很多料，但各種食材的鮮味分明，卻又能在口中融為一體，厲害！

蛤蠣湯，一碗湯、一盤炒飯是許多人到炒味亭（武陵店）的日常，蛤蠣湯可是許多人的最愛！湯頭清徹鮮甜，蛤蠣顆顆飽滿，新鮮的蛤蠣吃了好滿足

味增鮮魚湯，味增湯也是炒飯的最佳配角之一，這裡的味增鮮魚湯是用鯛魚，味增湯是用白味增，鮮甜不死鹹，加上肉質鮮嫩的鯛魚，冬天熱熱來一碗，舒服！

塔香螺肉，炒味亭（武陵店）除了炒飯很厲害之外，還有超多熱炒也是一級棒，加上內用白飯免費，許多小家庭來就是三菜一湯配白飯，白飯小偷：塔香螺肉必點，螺肉之起來很有彈性，口感爽脆，加上九層塔、洋蔥跟稍重口味的醬料，十足下飯

蔥爆牛肉，蔥爆牛肉基本上我看到都會點，因為下飯又下酒！大火快炒帶有噴香的鑊氣，牛肉也很鮮嫩，蔥經過爆炒香氣十足，醬汁鹹中帶甜，真的很無敵ㄟ

川味牛，有點水煮牛的概念，使用川式調料調味，辣度合宜帶點甜香及麻香感，川麻香氣十足，超級下飯！

櫻花蝦炒高麗菜，鮮香的櫻花蝦搭配爽脆清甜的高麗菜，鍋氣瞬間釋放櫻花蝦的香氣，吃起來濃郁蝦氣清脆爽口

炒味亭（武陵店）台灣炒飯王台灣全國優選

附上炒味亭的台灣炒飯王優勝獎牌，政府認證的堅強實力！

炒味亭（武陵店）的炒飯還有一個特點就是不容易返潮，尤其是外帶外送，一般炒飯擺久了就會開始結塊潮濕，炒味亭（武陵店）完全不會有這樣的問題，放久放冷依舊保持粒粒分明Ｑ彈的米飯口感，甚至隔天回蒸還是粒粒分明，真的很厲害！推薦給大家

炒味亭（武陵店）

炒味亭武陵店FB

電話：03-3441880

店址：桃園市桃園區中山路928號

營業時間：10：30 ～ 14：00、16：30 ～ 21：00

炒味亭大廟總店

炒味亭大廟店FB

電話：03-3358353

店址：桃園市桃園區中山路67號

營業時間：10：30 ～ 14：00、16：30 ～ 21：00

延伸閱讀