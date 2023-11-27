龍潭美食推薦這家橋頭老麵店，這家橋頭老麵店也算是龍潭傳奇了，在地經營已經超過六十年，而且他的位置很奇妙，隱藏在小巷子裡，如果沒有仔細找很容易錯過，主打便宜大碗的橋頭老麵店本來就很受在地人的推崇，前一陣子還上了食尚玩家，一整個人氣大暴衝，現在都要排隊領號碼牌才吃得到了…

橋頭老麵店｜交通方式&停車資訊

橋頭老麵店真的不是很好找，它就在隱藏巷子內，龍元路跟北龍路兩邊都有入口可以進去，周邊有路邊停車格可以利用，第一次來的人可以認這個招牌，從這個小洞往裡面走就可以看到了

走進巷子就可以看到滿滿的人，這天我還是下午一點來，人潮還是多到一個不行，來直接先去拿號碼牌，叫號點餐，外帶也是要拿號碼牌唷

橋頭老麵店，已經在龍潭飄香一甲子，創立於民國四十八年，門口也有營業時間可以看，基本上有些招牌像是意麵、細Ｑ麵來晚有很大的機率吃不到

橋頭老麵店|用餐環境

橋頭老麵店用餐座位不多，但翻桌率很快，大爆滿時大概要等上半小時差不多，而且這裡是沒有冷氣，其實還蠻熱的，大家都吃一吃就閃人了，不太會逗留太久

店內就老闆跟老闆娘兩個人在忙，忙到一個不行，但應對好是很親切，很加分，只是人手太少，要煮麵又要收著點餐，光看就覺得累…

橋頭老麵店|菜單價目表

橋頭老麵店料理品項很簡單就是榨菜肉絲麵，可以選擇的是麵的種類，有黃麵、Q麵、意麵、細麵、白麵、米粉、板條，除了麵體不同，也可以選擇做成湯的跟乾的，也有大小碗的分別，如果沒有非常非常餓，點小碗的就好….這裡也有黑白切滷味之類的，價位也不貴

橋頭老麵店｜榨菜肉絲麵（細Q麵)＆黑白切

直接點大碗的兩個人吃，我們是這樣想…..結果大碗的真的不是開玩笑的大，根本就是超大碗公！兩個人硬是吃完飽到一個不行，橋頭老麵店的榨菜肉絲麵是古早味的油蔥大骨湯頭，味道相當夠，湯頭清甜甘醇，榨菜肉絲吃起來也是鹹脆甜香，超好吃

這個麵量….這真的很誇張，我試著捧一下麵碗，這份量絕對有超過一公斤，我們點的細Q麵，比起一般白麵更Ｑ，而且泡在湯裡也不會軟爛，吃到最後一口還是一樣的Ｑ，這麵的真利害呢！

黑白切，這麼大一盤才一百元，裡面的料應該都是隨機的，今天有豆乾、甜不辣、肝連肉還有很酷的天梯等等，這裡的黑白切處理得很好，最怕就有內臟的味道，這裡的完全不會，印象最深的就是天梯了，其實就是豬牙齦，吃起來ＱＱ脆脆的很有趣

橋頭老麵店的份量真的驚人，價位也實在親民，重點是他不光只是大而已，還很好吃！不過缺點就是夏天吃真的有夠熱，加上位置也很壅擠，只能趕快吃一吃離開，麵吃完我也流了一身汗XD

橋頭老麵店

地址：桃園市龍潭區西龍路43號

電話：03 489 6915

營業時間：10:00–18:00（週二公休）

店家/景點資訊

店家名稱：橋頭老麵店

所在地址：臺灣桃園市龍潭區西龍路43號

營業時間：日 一 三 四 五 六 10:00-18:00

店家電話：03 489 6915

評價：★★★★★

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