新竹美食推薦這家鉄燒餃子，之前看食尚玩家介紹就一直放在口袋名單裡，一直都苦無機會來吃，鉄燒餃子跟新竹其他老字號美食來說知名度沒有這麼高，但看它的google評價破兩千則還可以拿4星真的實屬難得，這天剛好來新竹工作，恰好就在鉄燒餃子附近，擇期不如撞日，立馬空擋就來朝聖！

鉄燒餃子｜交通方式、停車資訊

鉄燒餃子位在新竹東區，離市中心還蠻近的，但這附近真多很難停車，斜對面有個全聯停車場，可以進去買東西再抵停車費，鉄燒餃子的店面雖然在轉角處，但實在是低調的可以，沒有明顯的招牌，就一個小牌子而已，一度以為他以經倒了，我繞了兩次才發現它

店門口入口處旁邊還有一個鐵鍋餃子的招牌，挺可愛的，門牌的概念

鉄燒餃子｜用餐環境

之前看別人的食記，裝潢好像跟現在有點不大一樣，用餐環境走的是有點日式的文青風格，但空間中又有很多很像文創的擺飾，櫃檯處又有點美式風的感覺，基本上就是走一個混搭的概念，中午沒有休息，我來的時候是下午兩點，客人還不少ㄟ！

這個類似吧台的位置我們很喜歡，大面積的玻璃窗不僅引進自然光，做這還可以看到外頭庭院跟街景，感覺很放鬆，然後要提醒一下，鉄燒餃子只有提供6人以上的訂位，6人以下都是現場候位

餐具醬料請自取，而且很特別的是這裡沒有提供筷子，只有叉子跟湯匙，下午大概是他們的備料時間，看到店員正在捏餃子，看到這我就放心了，自己手工包的餃子絕對是很讓人期待！

鉄燒餃子｜菜單

鉄燒餃子是用QR點餐，在每個桌上都有對應桌號的QR碼可以掃，直接點餐就可以了，操作很直覺，上面有都有上面有都有餐點照片跟內容物的介紹，鉄燒餃子有六種口味，還有炒麵、沙拉、燒蛋捲等料理，還有賣手沖咖啡也蠻酷的！（點我看完整版菜單）

鉄燒餃子｜招牌鉄燒餃子

鉄燒餃子都是點餐後才開始製作，所以需要等待一下時間，算一下大概10分鐘左右吧，招牌鉄燒餃子是鐵鍋直接上菜，鐵鍋會燙要小心不要摸到，一上桌還可以聽到餃子在鐵鍋裡吱吱作響，而且還散發一股煎炙的香氣，招牌鉄燒餃子一份是12顆100元，平均一顆是8元多

尺寸也不大，老實說光看外觀好像有點貴，剛剛提到這裡是沒有筷子的，但店家有給一個可愛的小鏟子，可以鏟起餃子吃，也可以直接拿插子戳著吃

我還用小鏟子把所有餃子都翻面，煎的可真是完美啊，餃子底皮看起來就是酥脆樣！

我點的是基本款的鉄燒餃子，老實說他份量真的不大，一個女生吃一份絕對沒問題的，餃子的口感比較脆，底皮又帶一點焦香味，餃子皮真的有Ｑ，然後內餡超級多汁，最好一口塞，不然很容易噴汁，豬肉內餡吃起來非常夠味，單吃就蠻有味道的，愛吃辣的朋友可以沾辣醬，很讚！

鉄燒餃子雖然乍看之下好像有點貴，餃子小歸小但整體吃下來味道確實很有水準，無論是內餡、餃子皮的彈性跟酥脆度都蠻厲害的，比較接近像是日本的煎餃，下回有機會經過，不妨來嘗試看看唷

鉄燒餃子

地址：新竹市東區振興路107號

電話：03 562 1615

營業時間：11:00–21:30

鉄燒餃子FB

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